Топ-37 самых ожидаемых смартфонов 2022 года

Чего ждем?

В следующем году будет выпущено множество интересных смартфонов. Мы расскажем вам о самых интересных. И дадим ссылки на наши подробные материалы о них. Удобно!

Итак, поехали.

Линейка iPhone 14

Мы любим айфоны. Поэтому для начала о них. В следующем году мы ждем выхода iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Чего ждем больше всего от них: дактилоскопических сканеров, 48-мегапиксельных камер и обновленного дизайна.

Обо всех моделях у нас:

iPhone SE 3

Весной Apple обязательно выпустит новый среднебюджетный айфон. Это iPhone SE третьего поколения. Он будет стоить порядка 40 000 рублей.

Новый!

Недорогие новинки от Samsung: Samsung Galaxy A03, A13, A23, A33, A53, A73, A83

В следующем году фанатов Samsung ждет масштабное обновление серии Galaxy A.

Смартфонов будет много. Самые интересные из них:

Дорогие новинки от Samsung: Samsung Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra

А это серия для любителей всего лучшего.

Это полноценные конкуренты айфонам.

И флагманский бюджетник:

Новые HONOR: HONOR серии 60 и флагманские HONOR Magic 3

HONOR 50 стал одним из лучших смартфонов 2021 года.

В Китае уже продают HONOR 60. Ждем эти смартфоны у нас в следующем году. А пока читаем о них:

И верим, что к нам привезут топовые HONOR Magic 3:

И не забываем об HONOR с гибким дисплеем.

Новинки от Xiaomi: Xiaomi 12 и 12 Ultra

Топовые флагманы Xiaomi обязательно будут интересными.

Они получат потрясающие камеры и могучее железо. А еще обещают компактный 12 mini!

Серия Redmi K50

Еще одна ожидаемая серия недорогих смартфонов.

У нас, вероятно, будет продаваться под брендом POCO.

Серия Redmi Note 12

Не менее ожидаемые бюджетники среднебюджетники.

В РФ также будут именоваться POCO.

Линейка Realme 9

Хитовые Realme пользуются в РФ высокой популярностью.

Realme 9 точно не станут исключением. Читаем подробно о них у нас:

OnePlus 10 Pro

OnePlus 9 Pro потрясающий смартфон с одной из лучших камер на рынке.

А OnePlus 10 Pro станет еще лучше.

Серия OPPO Reno 7

Еще одни будущие суперхиты продаж.

И с топовыми параметрами.

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