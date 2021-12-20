Топ-37 самых ожидаемых смартфонов 2022 года
Чего ждем?
В следующем году будет выпущено множество интересных смартфонов. Мы расскажем вам о самых интересных. И дадим ссылки на наши подробные материалы о них. Удобно!
Итак, поехали.
Линейка iPhone 14
Мы любим айфоны. Поэтому для начала о них. В следующем году мы ждем выхода iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Чего ждем больше всего от них: дактилоскопических сканеров, 48-мегапиксельных камер и обновленного дизайна.
Обо всех моделях у нас:
- iPhone 14: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 14 Max: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 14 Pro: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 14 Pro Max — дата выхода, цена, характеристики
iPhone SE 3
Весной Apple обязательно выпустит новый среднебюджетный айфон. Это iPhone SE третьего поколения. Он будет стоить порядка 40 000 рублей.
Новый!
Недорогие новинки от Samsung: Samsung Galaxy A03, A13, A23, A33, A53, A73, A83
В следующем году фанатов Samsung ждет масштабное обновление серии Galaxy A.
Смартфонов будет много. Самые интересные из них:
- Samsung Galaxy A13 — дата выхода, цена, характеристики
- Samsung Galaxy A23 — дата выхода, характеристики, цена
- Samsung Galaxy A33 — изображения, дата выхода и характеристики стильного бюджетника
- Samsung Galaxy A53 — характеристики, дата выхода, цена
- Samsung Galaxy A73 — дата выхода, цена, характеристики
- Samsung Galaxy A83: цена, дата выхода, характеристики
- Samsung Galaxy A03 — характеристики, цена в России и дата выхода
Дорогие новинки от Samsung: Samsung Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra
А это серия для любителей всего лучшего.
Это полноценные конкуренты айфонам.
- Samsung Galaxy S22 — цена, дата выхода, характеристики
- Samsung Galaxy S22 Plus — цена, дата выхода, характеристики
- Samsung Galaxy S22 Ultra: дата выхода, цена, характеристики
И флагманский бюджетник:
Новые HONOR: HONOR серии 60 и флагманские HONOR Magic 3
HONOR 50 стал одним из лучших смартфонов 2021 года.
В Китае уже продают HONOR 60. Ждем эти смартфоны у нас в следующем году. А пока читаем о них:
- HONOR 60 — характеристики, дата выхода, цена в России
- HONOR 60 Pro: дата выхода, цена, характеристики
- HONOR 60 Lite — цена, дата выхода, характеристики
И верим, что к нам привезут топовые HONOR Magic 3:
И не забываем об HONOR с гибким дисплеем.
Новинки от Xiaomi: Xiaomi 12 и 12 Ultra
Топовые флагманы Xiaomi обязательно будут интересными.
Они получат потрясающие камеры и могучее железо. А еще обещают компактный 12 mini!
- Xiaomi 12 — цена в России, дата выхода, характеристики
- Xiaomi Mi 12 Ultra: цена, характеристики, дата выхода
- Xiaomi 12 mini: дата выхода и цена
Серия Redmi K50
Еще одна ожидаемая серия недорогих смартфонов.
У нас, вероятно, будет продаваться под брендом POCO.
- Redmi K50 Gaming — дата выхода, характеристики, цена
- Redmi K50 Pro Plus — дата выхода, характеристики, цена
- Redmi K50 Pro — цена в России, характеристики, дата выхода
- Redmi K50 — дата выхода, цена, характеристики, изображения
Серия Redmi Note 12
Не менее ожидаемые бюджетники среднебюджетники.
В РФ также будут именоваться POCO.
Линейка Realme 9
Хитовые Realme пользуются в РФ высокой популярностью.
Realme 9 точно не станут исключением. Читаем подробно о них у нас:
OnePlus 10 Pro
OnePlus 9 Pro потрясающий смартфон с одной из лучших камер на рынке.
А OnePlus 10 Pro станет еще лучше.
Серия OPPO Reno 7
Еще одни будущие суперхиты продаж.
И с топовыми параметрами.
- OPPO Reno 7 — дата выхода, характеристики, цена
- OPPO Reno 7 Pro — цена, дата выхода, характеристики
- OPPO Reno 7 SE — недорогой, стильный и с крутой камерой
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