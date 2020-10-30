Топ-4 самых красивых игровых консолей в истории — глаз не оторвать

Потрясающий дизайн.

Иногда звезды сходятся и дизайнеры, решив все вопросы с инженерами, выдают устройства, на которые просто приятно смотреть. Это касается в том числе и игровых консолей. Большинство из них — просто функциональные куски пластика. Но некоторые — настоящие шедевры стиля и вкуса.

Четверка самых красивых ниже.

Sega Dreamcast

128-битная Dreamcast, несмотря на печальную судьбу (консоль просуществовала на рынке лишь пару лет и была буквально уничтожена конкурентом в лице PlayStation 2), осталась в сердцах миллионов навсегда. И не только из-за замечательной библиотеки игр, но и во многом благодаря потрясающему дизайну.

Она выглядит стильно, дорого, буквально излучает добро своими гранями и манит включить и начать получать удовольствие. К слову, многие проекты для Dreamcast отлично состарились — в них по-прежнему интересно играть даже через 20 лет после их релиза.

PlayStation 2

Та самая виновница «гибели» Dreamcast. PlayStation 2 по-прежнему удерживает пальму первенства самой популярной консоли за всю историю видеоигровой индустрии. Продано более 155 миллионов приставок.

Смотрится PS2 по-прежнему очень необычно, ничего подобного Sony больше не выпускала, как и другие платформодержатели. Стильная, дорогая, а еще — с отменным качеством сборки (первые PS2 прекрасно работают до сих пор — и моя один из таких примеров).

Panasonic 3DO

Красивая — не всегда успешная. 3DO не принесла своим создателям огромных денег, на ней почти нет по-настоящему крутых игр (хотя парочку культовых эксклюзивов все же найдется). Но версия от Panasonic по-прежнему занимает верхушки всевозможных топов самых красивых консолей в истории.

3DO — это своего рода римский пантеон от мира видеоигр. Смотрится монументально и крайне дорого.

Sega Wondermega

Очень редкая приставка, созданная Sega совместно с JVC. Это симбиоз Sega Mega Drive с разъемом для картриджей и расширения Mega CD с дисководом. Смотрится футуристично и очень круто.

К сожалению, успеха не имела — во многом из-за того, что на старте она стоила почти 900 долларов. А сейчас за редкие экземпляры просят порой более 3000 долларов!

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