Топ-5 мистических сериалов — страшно захватывающие

Смотрим.

Время пролетело, снова пятница. Последняя пятница 2020 года. В честь этого у нас подборка мистических сериалов. Смотреть их зимой — то еще испытание. Особенно, когда страшно, но оторваться невозможно, настолько они захватывающие.

Смотрим!

Противостояние

Новая экранизация легендарной The Stand от Стивена Кинга. И, судя по первым сериям, весьма достойная. Атмосферная и увлекательная. Сейчас, когда в мире свирепствует пандемия, смотрится особенно пугающе.

Перевал Дятлова

Достойный российский сериал, в котором реальность и мистика уживаются по соседству. Снят очень необычно. А еще тут прекрасно передана атмосфера советского времени.

Тьма

Первые два сезона этого сериала почти что идеальны. Они интересные, необычные, со стильной картинкой и яркими персонажами. Третий сезон удался не так хорошо, но зато в нем многое объясняется.

Призраки поместья Блай

Первый сезон (Призраки дома на Холме) это все-таки больше ужасы с драмой. А вот второй как раз мистика. Тут не страшно. Но очень грустно. И атмосфера что надо.

Твин Пикс

Еще не смотрели? Что же, долгие праздники это как раз то время, когда можно наверстать упущенное. Увидеть классику мистического жанра нужно обязательно. Это шедевр, без всяких но. Но потребуется время, чтобы втянуться.

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