Топ-5 смартфонов 2021 года — ждем с нетерпением!

Лучшие из лучших.

Вот и наступил 2021 год. Мы верим и надеемся, что он будет лучше предыдущего. И, конечно, в ближайшие 12 месяцев нас ожидает масса новых гаджетов. В том числе и смартфонов. Какие из них кажутся нам самым перспективными?

Вот эти пять.

iPhone 13 (или iPhone 12S)

Айфон 2021 года имеет все шансы стать своего рода идеальным iPhone 12. Именно поэтому мы и считаем, что назовут новый модельный ряд именно iPhone 12S, а не iPhone 13. Каких улучшений ждем? Во-первых, более емких аккумуляторов (у двенадцатых с автономностью совсем плохо). Во-вторых, появления датчика Touch ID. В-третьих, серьезного апгрейда камер.

Samsung Galaxy S21

О новых Galaxy S21 мы уже знаем практически все. Их характеристики, стоимость, даже дизайн уже не является секретом. Покажут смартфоны совсем скоро, 14 января. Все поколения Galaxy были хороши. Нет причин сомневаться, что в этом году будет иначе.

Xiaomi Mi 11 Pro

Обычный Xiaomi Mi 11, первый смартфон с топовым Snapdragon 888, чудо как хорош. Но Mi 11 Pro будет еще лучше. Инсайдеры утверждают, что Pro-версия сможет похвастаться дополнительным перископным модулем камеры с космическим зумом, улучшенным дисплеем и зарядкой повышенной мощности.

Google Pixel 6

Pixel 6 вполне может стать главным конкурентом iPhone 13 (12S). Если, конечно, Google все сделает правильно. Рассчитываем на изумительную камеру с продвинутым ночным режимом и топовую начинку. Ну и на разумный ценник.

Huawei Mate 50 Pro+

А это потенциальный будущий фаворит DxOMark. У Mate 40 Pro+ лучшая камера среди смартфонов. А у Mate 50 Pro+ она будет еще лучше. Ну и все остальное обязательно приложится — огромная батарея, флагманская SoC, топовый экран, стильный дизайн.

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