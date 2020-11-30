Топ-5 смартфонов с лучшей камерой 2020 года

Горячая пятерка.

Нужен самый лучший камерофон? Тогда вы пришли по адресу. Сегодня мы называем все самые-самые смартфоны 2020 года, которые вполне могут заменить вам большой фотоаппарат.

Все они снимают изумительно.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Один из топовых камерофонов на рынке. У него огромный широкоугольный модуль на 108 Мп, 12-мегапиксельный сверхширик, телевик на 48 Мп и датчик глубины для портретной съемки. Арсенал впечатляющий. Да и возможности и правда крутые. Фотографии получаются четкие, насыщенные и очень детальные. Ну и не забываем о 10-кратном гибридном зуме.

Huawei P40 Pro

У Huawei P40 Pro основная камера состоит из четырех сенсоров — на 50 Мп (главная), 40 Мп (сверхширик), 12 Мп (телевик) и ToF-датчика. Снимает быстро, четко, прекрасно подходит и для ночных и для дневных снимков, а также видео. Отменная детализация, почти идеальная экспозиция и четкий и быстрый автофокус — все это камера P40 Pro.

Xiaomi Mi 10 Ultra

У Xiaomi Mi 10 Ultra сразу два телевика — один на 48 Мп, другой на 12 Мп. Основной объектив тут 108-мегапиксельный. Кроме того, имеется сверхширик на 20 Мп с рекордным широким углом обзора (такого нет ни у одного друогого смартфона). Еще один почти идеальный камерофон.

iPhone 12 Pro Max

Душа требует iOS? Но и камерофон хочется современный? Тогда берите iPhone 12 Pro Max. Он отлично снимает (и входит в топ-5 лучших камерофонов рейтинга DxOMark). Может похвастаться тремя сенсорами по 12 Мп. Но выжали из столь небольшого количества мегапикселей тут буквально все. Видео флагманский айфон снимает почти идеально. Ну и отлично справляется с дневной и ночной фотосъемкой. Опять же, не забывайте о формате ProRAW.

Huawei Mate 40 Pro Plus

Самый новый смартфон в нашем рейтинге. Эксперты пишут, что у него почти идеальный режим ночной съемки — все благодаря 50-мегапиксельному главному датчику Ultra Vision. Он даже не уступает профессиональным камерам! А еще может похвастаться грандиозным 10-кратным оптическим зумом (отдельная суперзум камера на 8 Мп). Тут хоть Луну снимай. Есть еще и телевик на 12 Мп и ToF-камера.

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