Турция во время комендантского часа — зарисовки Апокалипсиса или «Я — Легенда»

Такой вы Анталью еще не видели.

Побывал в Турции в начале апреля (был сюрприз от близких на день рождения, неожиданный, о вылете сообщили за пару часов до отправления в аэропорт). А там, как известно, бушует COVID-19, введены жесткие меры. Масочный режим, да, повсеместно. В будние дни нельзя выходить из дома после девяти вечера, кафе и рестораны прекращают работу в 19:00. Но это мелочи. Самое интересное начинается в субботу. В выходные комендантский час круглосуточный. Апокалипсис, первое, что приходит на ум.

Но на туристов это не распространяется. Их, впрочем немного.

Большинство боится. Я тоже. Но обидеть близких не хотел, да и небольшие антитела в ходе проверки выявились (хотя болеть вроде бы не болел).

Выходишь на улицу и чувствуешь себя героем фильма «Я — Легенда». Вокруг никого. Вот, кто теперь хозяева города.

Нет машин, нет людей.

Одни коты и собаки. Природа, шум моря. Красота. Таким этот город я раньше никогда не видел.

И, знаете, мне нравится. Все вокруг для тебя.

Хочешь — спи в парке (обязательно подойдет какой-нибудь хвостатый и пристроится рядом, под мурчание спать всяко приятнее).

Надо — сиди на берегу моря, думай о своем.

А можно просто гулять по старому городу (Калеичи), наслаждаться архитектурой и духом города без спешки и лишнего шума.

Необычное, интересное ощущение.

Будто ты самый крутой фотограф в мире, для которого перекрыли улицы и закрыли город.

Иногда встречаешь редких полицейских, но они сразу видят туриста, не трогают.

А вот местных видел, как ловили. Что-то выписывали (вероятно, штрафы), кого-то вовсе забирали.

Какого бизнесу в таких условиях? Мелкий и средний на грани (я говорю о небольших гостевых домах, кафе, ресторанах). Но об этом я расскажу отдельно завтра.

Интересно?

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