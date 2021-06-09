Умный робот пылесос Smart AI G50 — лучший помощник по дому

Хороший и недорогой.

Нужен хороший и недорогой робот-пылесос, который сможет помочь вам по дому? Что же, вы пришли куда нужно. Блоха поможет с выбором. Благо мы нашли классную штуку дешевле 15 000 рублей. Да, оказывается такое возможно. Просто пройдите на Али. И смело берите. Вовсе не обязательно копить 50 000! Smart AI G50 вряд ли хуже. И он точно стоит своих денег.

Если у вас дома животные (как у меня, например), то это незаменимый помощник. С шерстью справляется только так. Даже той, что прилипла к ковру или полу. Благо сила всасывания тут аж 2600 Па (Па значит Паскаль). Но это максимальная. Есть разные режимы. На изображении ниже смотрим, какие именно:

При такой вот большой мощности и батарее на 2600 мА*ч пылесос способен проработать 2 часа и очистить до 150 квадратных метров на одном полном заряде.

При этом по размерам он весьма компактный. Толщина корпуса равна всего 7,9 см. Проберется даже под кровать!

Внутри робота-пылесоса находятся бесщеточные вентиляторы Nidec, которые имею огромный сок службы.

Имеется резервуар для воды (на 300 мл) для влажной уборки без пены.

Мусорный бак тут на 510 мл.

Управлять пылесосом можно с помощью приложения на смартфоне. Или пульта.

Как видим выше, устройство можно купить в черной или белой расцветке. Как больше нравится. Ну или в зависимости от дизайна интерьера вашего дома.

Да, есть голосовые подсказки на разных языках, включая наш родной, русский.

В робот-пылесос встроена продвинутая навигационная система, которая создает план-карту уборки, выполняя те же действия, что и человек с шваброй или пылесосом.

Есть режим сухой и влажной уборки.

Два вида зарядки, опять же!

Датчики предотвратят застревания и падения.

В небольшие помещения он протискивается только так!

Режимы уборки

Вот они:

Полная уборка дома.

Очистка труднодоступных мест.

Точечная зигзагообразная уборка.

Точечная спиральная уборка.

Уборка по плану.

Очистка в одно касание.

Уборка с управлением с пульта ДУ.

Влажная уборка со шваброй с электронным управлением.

Всего получается 8.

Габариты и вес

Габариты, вес устройства следующие:

Вес: 2,17 кг.

Вес с упаковкой: 6,5 кг.

Габариты: 31,50 x 31,50 x 7,90 см.

Габариты упаковки: 58,20 x 40,00 x 14,00 см.

Что входит в комплект?

Сам робот пылесос (белый или черный).

2 боковые щетки.

1 блок питания.

1 база.

1 пульт управления.

2 батарейки AAA.

1 НЕРА-фильтр.

1 инструмент для очистки.

1 контейнер для сбора пыли.

1 резервуар для сбора воды.

1 тряпка для швабры.

1 инструкция.

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