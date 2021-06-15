Вакцинация от коронавируса в Ростове-на-Дону — взгляд со стороны

Мысли вслух.

Пандемия коронавируса уверенно шагает по планете вот уже на протяжении полутора лет. Переломить хребет COVID-19 призваны вакцины, которые в развитом мире применяются повсеместно. В том числе и у нас. Напомним, что именно российским ученым удалось создать первую вакцину от этой болезни — тот самый знаменитый «Спутник V» (или, как он обозначается в бумагах вакцинированных, «Гам-КОВИД-Вак»).

История возникновения болезни, того, как мир ее переживал, сталкиваясь с гибелью людей, локдаунами, банкротствами и прочими бедами — темы сразу для множества материалов. Сегодня мы хотим поговорить с нашими читателями не об этом. А о том, что происходит сейчас. О вакцинации. В этой заметке речь пойдет о городе Ростове-на-Дону, реальных историях живых людей (без имен — им это ни к чему), отношении к происходящему и так далее.

Как известно, в РФ вакцинация идет туго. Несмотря на то, что вакцина — точнее, сразу несколько — доступна достаточно давно, прививаться наш народ не спешит. На текущий момент вакцинировано порядка 13 миллионов человек (примерно 9% от населения страны). Это крайне мало. Явно недостаточно для формирования популяционного иммунитета. А еще такое поведение грозит всем нам появлением новых штаммов (вирус попросту успевает адаптировать в таких шикарных для него условиях).

Почему так происходит? Очевидно, что мы попросту привыкли не доверять правительству. Ни в чем. Докторам мы также не верим. Ведь многие по-прежнему лечатся у знахарок, чародеев и прочих кудесников. Загляните в село, если что, сильно удивитесь происходящему. И, конечно, послушайте, что там говорят о вакцинации. Впрочем, вовсе не обязательно ехать в деревню. В городах-миллионниках хватает людей, уверенных в злодейском заговоре Билла Гейтса, вреде 5G-вышек и прочей дребедени. И часто это вовсе не бабули с лавочек во дворах, а вполне успешные и респектабельные господа.

Факт — в пользу вакцинации многие (не хочется говорить этого слова — большинство) не верят. А вот в ее вред — охотно. Вот популярные доводы:

Кто-то утверждает, что после вакцинации все умрут (не сегодня, так завтра). Другие уверены, что не смогут заиметь детей (причем, такое слышишь даже от тех, у кого их уже трое или четверо — казалось бы, куда еще!?). Третьи — что вакцина приведет к некой страшной болезни. Четвертые — что от государства (еще и бесплатно) ничего хорошего ждать априори не приходится. Пятые с умным видом начинают рассуждать, что нормальную вакцину так быстро не сделаешь. И что это эксперимент на людях.

И так далее, и тому подобное. В общем, причин против вам назову множество. Причем, речь идет не только о людях, не имеющих отношения к медицине. Есть и врачи, которые не прививаются и не собираются. Сам слышал от замечательного доктора с огромным опытом следующее: «Болеть ковидом и прививаться, не собираюсь».

В общем, факт остается фактом — с таким отношением массовой вакцинации у нас ждать не приходится. И ничего удивительного в том, что мы сейчас по приросту заболеваемости вторые в мире после Индии, нет. Пока ситуация очень тяжелая в Москве (ну и нелегкая в Санкт-Петербурге), но что будет завтра, послезавтра или через неделю в регионах? Особенно, если учесть, что те же курорты Краснодарского края забиты под завязку. Видели фото с тамошних пляжей? А из кафе и магазинов, где никто не носит маски и стоят буквально впритык друг к другу? Печальное зрелище…

Разумеется, есть люди, которые за и которые понимают важность этой процедуры, как для самих себя, так и для людей вокруг (своих друзей, членом семьи и так далее).

Так, есть у меня знакомый, который достаточно тяжело (с поражением легких около 50%) переболел осенью 2020 года. Но весной привился, так как повторения того опыта не хочет. И никому не желает. Кроме того, будучи ученым и владельцем фирмы, поставляющих детали Роскосмосу, уговорил привиться своих сотрудников, среди которых много людей старше 60 лет. А некоторые работают у него десятки и десятки лет. «Новых мне обучить будет стоить намного дороже, да и не факт, что вообще получится», — такой вот довод. Обладая хорошим даром убеждения, он также сумел уговорить и свою сестру — ярую антиковидницу (из тех, кто говорит «Да это ж просто ОРВИ» или «Ковида нет»).

Привилась и моя мама, которой посоветовал это сделать ее муж. Причем, она одна из немногих, кто перенес вакцинирование (и первым, и вторым компонентом) очень легко — вообще без побочных явлений. Привиты многие друзья, знакомые. Не всем это далось легко — у кого-то была температура под 40, кому-то ломило кости, другие лежали пару дней). Но это лишь пара дней хвори. Куда лучше, чем попасть на ИВЛ или, не дай Бог, на тот свет.

Понять людей, которые воздерживаются от вакцинации ввиду противопоказаний (например, по болезни), можно. Но некоторые и тут выбирают вакцину вместо риска заразиться COVID-19. Недавно встретил девушку-пульмонолога. Несмотря на то, что раньше она болела раком (к счастью, вылечилась) и опасалась за свое здоровье, все равно выбрала вакцину, так как насмотрелась на последствия — будучи пульмонологом, видела весь процесс так сказать изнутри. Не самое приятное (по ее словам, даже пугающее) зрелище.

В целом же, большинство не прививается ввиду непонимания темы или веры в то, что ничего хорошего бесплатно государства нам дать не может. Или вовсе — желает только худшего.

Поэтому болеют. Многие тяжело. Примеров среди знакомы масса — кто-то частично потерял зрение, другой мучается с сосудами и давлением, подруга легко переболела, но вся еда для нее отвратительна уже полгода, так как пахнет тухлятиной, а один знакомые, 34-летний парень, переболев осенью 2020 года, получил осложнение на сердце и умер в апреле. Страшных историй множество. И не из Интернета… Если есть Telegram, можете почитать вот в этом канале, что бывает. Пост-COVID порой еще более страшная штука, чем сам COVID.

Как организован процесс вакцинации в Ростове-на-Дону

Прекрасно! Записываетесь на Госуслугах, вам назначают время, приходите, вакцинируетесь. Потом точно также делает второй компонент. Всё! Легко, просто, быстро. Сертификат получаете там же, в личном кабинете, распечатываете. Есть плюсы помимо защиты от COVID. Сможете отправиться, например, на Кипр (там котируется «Спутник V») без необходимости сдавать тест на коронавирус.

Нет Госуслуг? Развернуты пункты вакцинации везде и всюду. Например, в торговых центрах и парках. Приходите со своим медицинским полисом и паспортом и, вуаля, получаете укол. Удобно. Быстро. Без проблем.

Но, увы, никакое удобство нам ни к чему. Не верим, не хотим и не будем… Таков девиз.

Выводы

В той же Европе за любой вакциной становятся в очередь. Есть знакомые, которые ждали (или ждут) свою прививку месяцами. А у нас? Прививайся сколько хочешь. Но нет, не идут.

Тут не обходится без нашего русского авось — не заболел за полтора года и сейчас не заболею, меня это не коснется и так далее, и тому подобное. Отсюда же и отсутствие масок повсеместно.

Так что вывод весьма печальный — с вакцинацией все плохо. И, к сожалению, тенденции к улучшению ситуации мы не видим. Настрой — исключительно пессимистичный. Хотя, если кто-то, прочитав данную заметку, все-таки изменит свое мнение, мы бы были этому очень рады.

Все-таки на примере других стран можно оценить, насколько вакцинация позволила снизить заболеваемость и запустить, наконец, нормальную жизнь. В том же Израиле, где почти 100% взрослого населения вакцинировано, даже маски уже носить не нужно. А в США, в которых заболеваемость еще осенью била рекорды, новые случаи COVID-19 снизились даже не до тысяч, а сотен.

Хотелось бы вставить в этот текст несколько цитат. От известного фантаста Сергея Лукьяненко:

Мы первыми в мире сделали вакцину от короны. Вакцина оказалась лучшей в мире. А мы – нет. Мы просрали возможность на зависть всему миру и к огромной выгоде для страны и всех нас первыми выйти из пандемии. Не Путин. Не правительство. Не олигархи. Не масоны. Не евреи. И даже не велосипедисты. Мы сами виноваты (и “мы” я пишу исключительности из вежливости, стоило бы “вы, непривившиеся”). Вы – короноотрицатели и вакцинофобы – придурки. Вы тупые бестолочи. Стоило бы всех вас ограничить в правах и лишить бесплатного лечения от ковида – ну, его же все равно нет, так что ничего страшного? По стране привилось 9%. Среди привившихся разыгрывают автомобили и квартиры – лишь бы уговорить привиться. Просят власти, просят религиозные лидеры. Упрашивают тупых балбесов. Уговаривают. Не помогает. Не прививаются. Не носят маски. На все забили. Само как-нибудь пройдёт… Ну что, дождались третьей волны? Красавы. А я – будь я Темным Властелином – прививал бы принудительно. Мои чёрные штурмовики ходили бы по квартирам, вышибали двери и ставили прививки. Злобно хохоча при этом. Ну или – год ссылки и поражение в правах за отказ прививаться. Дуракам нельзя давать право выбора. Дурак всегда выберет неправильно.

И политолога Евгений Сатановского:

Почему сложилась такая ситуация, как сложилась, понятно. Во-первых, сезон отпусков. Народ ездит, куда только может добраться, и привозит оттуда чёрт знает что. Притом, что некоторые тамошние штаммы коронавируса куда вредоноснее исходного. Опять же, на российских курортах не просто толкучка, а супераншлаг. И кто там что соблюдает… Судя по рассказам вернувшихся с югов, никто и ничего. Отелей, как всегда, дикая нехватка. Как живут отдыхающие в частном секторе, с учётом санитарно-эпидемиологических требований, понятно. Местные власти на всё это закрывают глаза – им ещё переизбираться, а в этих регионах хороший курортный сезон весь год кормит. Тем более, в кои-то веки Турцию закрыли… Так что, нам ещё болеть, не переболеть, и для некоторых это закончится летальным исходом. Плюс кое-что из чемпионата Европы по футболу у нас проходит. Ещё одна угроза заражения на наши головы… Как нарочно, с вакцинацией дело швах. Начальство на всех уровнях столько раз повторило, насчёт добровольности прививок, что слушать это уже не хочется. Оно всё в демократию играет, притом, что все уже давно поняли: она у нас есть. И коронавирус есть. И вакцины есть. По идее: 100%-ная проверка здоровья населения и быстрая вакцинация всех тех, кому можно прививаться по медицинским показателям. Так и только так борются с эпидемиями. Прочее – чушь собачья. Что до того, чтобы сами все пришли и привились, отродясь не было у нас такого и не будет. Не верит народ начальству своему и никогда не верил. Ни при царе, ни при советской власти, ни при власти нынешней. Пережидает: мало ли, что? Но, может, разгром отечественной медицины её оптимизаторами таков, что уже и проверить всех на противопоказания не получится? Вот тогда мы точно доигрались…

И да, мы очень хотим, чтобы все читатели Блохи были живы, здоровы и счастливы! Берегите себя и своих близких.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (3,00 из 5, оценили: 2)

из 5, оценили: