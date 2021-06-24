vivo V21: цена в России, характеристики, дата выхода
Достойные новые смартфоны.
Компания vivo привезла в Россию смартфоны vivo V21 и V21e. Это недорогие модели, которые обладают достойными характеристиками. Расскажем о них подробнее. Продажи стартуют в ближайшее время.
Сразу к делу.
Цена в России
Цены пока не названы. Но можно предположить, что vivo V21 будет стоить в районе 30-35 тысяч рублей. vivo V21e обойдется примерно в 25 тысяч.
Характеристики vivo V21
- SoC: Snapdragon 720G
- Экран: 6,44-дюймовый AMOLED с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флэш-память: 256 ГБ
- Тыльная камера: 64+8+2 Мп
- Селфи камера: 44 Мп с оптической и электронной стабилизацией, двойной LED-вспышкой и функцией записи видео в 4K
- Аккумулятор: 4000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 33 Вт
- ОС: Android 11 + FunTouch OS
- Остальное: встроенный в дисплей дактилоскопический сканер, NFC
Характеристики vivo V21e
- SoC: Dimensity 800U
- Экран: 6,44-дюймовый AMOLED с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флэш-память: 256 ГБ
- Тыльная камера: 64+8+2 Мп
- Селфи камера: 44 Мп, но без остальных фишек фронталки vivo V21
- Аккумулятор: 4000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 33 Вт
- ОС: Android 11 + FunTouch OS
- Остальное: подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC
Дата выхода в России
Начало продаж намечено на 1 июля 2021 года.
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