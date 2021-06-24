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vivo V21: цена в России, характеристики, дата выхода

24 Июн, 2021

vivo V21: цена в России, характеристики, дата выхода

Достойные новые смартфоны.

Компания vivo привезла в Россию смартфоны vivo V21 и V21e. Это недорогие модели, которые обладают достойными характеристиками. Расскажем о них подробнее. Продажи стартуют в ближайшее время.

Сразу к делу.

Цена в России

Цены пока не названы. Но можно предположить, что vivo V21 будет стоить в районе 30-35 тысяч рублей. vivo V21e обойдется примерно в 25 тысяч.

Характеристики vivo V21

  • SoC: Snapdragon 720G
  • Экран: 6,44-дюймовый AMOLED с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флэш-память: 256 ГБ
  • Тыльная камера: 64+8+2 Мп
  • Селфи камера: 44 Мп с оптической и электронной стабилизацией, двойной LED-вспышкой и функцией записи видео в 4K
  • Аккумулятор: 4000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 33 Вт
  • ОС: Android 11 + FunTouch OS
  • Остальное: встроенный в дисплей дактилоскопический сканер, NFC

Характеристики vivo V21e

  • SoC: Dimensity 800U
  • Экран: 6,44-дюймовый AMOLED с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флэш-память: 256 ГБ
  • Тыльная камера: 64+8+2 Мп
  • Селфи камера: 44 Мп, но без остальных фишек фронталки vivo V21
  • Аккумулятор: 4000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 33 Вт
  • ОС: Android 11 + FunTouch OS
  • Остальное: подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC

Дата выхода в России

Начало продаж намечено на 1 июля 2021 года.

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