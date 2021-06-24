vivo V21: цена в России, характеристики, дата выхода

Достойные новые смартфоны.

Компания vivo привезла в Россию смартфоны vivo V21 и V21e. Это недорогие модели, которые обладают достойными характеристиками. Расскажем о них подробнее. Продажи стартуют в ближайшее время.

Сразу к делу.

Цена в России

Цены пока не названы. Но можно предположить, что vivo V21 будет стоить в районе 30-35 тысяч рублей. vivo V21e обойдется примерно в 25 тысяч.

Характеристики vivo V21

SoC: Snapdragon 720G

Экран: 6,44-дюймовый AMOLED с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+

ОЗУ: 8 ГБ

Флэш-память: 256 ГБ

Тыльная камера: 64+8+2 Мп

Селфи камера: 44 Мп с оптической и электронной стабилизацией, двойной LED-вспышкой и функцией записи видео в 4K

Аккумулятор: 4000 мА*ч

Быстрая зарядка: 33 Вт

ОС: Android 11 + FunTouch OS

Остальное: встроенный в дисплей дактилоскопический сканер, NFC

Характеристики vivo V21e

SoC: Dimensity 800U

Экран: 6,44-дюймовый AMOLED с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+

ОЗУ: 8 ГБ

Флэш-память: 256 ГБ

Тыльная камера: 64+8+2 Мп

Селфи камера: 44 Мп, но без остальных фишек фронталки vivo V21

Аккумулятор: 4000 мА*ч

Быстрая зарядка: 33 Вт

ОС: Android 11 + FunTouch OS

Остальное: подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC

Дата выхода в России

Начало продаж намечено на 1 июля 2021 года.

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