Vivo X60: цена, характеристики, дата выхода
Мощные и относительно недорогие.
Инсайдеры пишут, что глобальная премьера серии Vivo X60 состоится 22 марта. В этот день будут представлены три модели. А именно Vivo X60, Vivo X60 Pro и Vivo X60 Pro+.
Расскажем о них.
Дата выхода
Как уже было сказано выше, все три гаджета покажут 22 марта. Когда ждать в продаже в России? Думается, что где-то в середине апреля или начале мая.
Характеристики
- SoC: Vivo X60 и X60 Pro для глобального рынка получат Snapdragon 870 (в Китае они оснащались Exynos 1080), а вот Vivo X60 Pro+ достанется топовый чип Snapdragon 888;
- Дисплеи: все три версии получат 6,56-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и плотностью пикселей 398 ppi;
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ;
- Флэш-память: 128 или 256 ГБ;
- Основная камера: тройная (Vivo X60) с датчиками на 48, 13 и 13 Мп, квадро (Vivo X60 Pro), с сенсорами на 48, 8, 13 и 13 Мп, квадро (Vivo X60 Pro+) с объективами на 50, 8, 32 и 48 Мп;
- Селфи-камера: 32 Мп;
- Аккумулятор: 4300 мА*ч (Vivo X60), 4200 мА*ч (Vivo X60 Pro и X60 Pro+);
- Быстрая зарядка: 33 Вт (Vivo X60 и X60 Pro), 55 Вт (Vivo X60 Pro+);
- ОС: Android 11+OriginOS.
Цена
Vivo X60, X60 Pro и X60 Pro+ стоят от 440 до 640 евро. Какими будут цены у нас? От 40 до 70 тысяч рублей. Примерно такой диапазон.
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