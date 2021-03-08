Vivo X60: цена, характеристики, дата выхода

Мощные и относительно недорогие.

Инсайдеры пишут, что глобальная премьера серии Vivo X60 состоится 22 марта. В этот день будут представлены три модели. А именно Vivo X60, Vivo X60 Pro и Vivo X60 Pro+.

Расскажем о них.

Дата выхода

Как уже было сказано выше, все три гаджета покажут 22 марта. Когда ждать в продаже в России? Думается, что где-то в середине апреля или начале мая.

Характеристики

SoC: Vivo X60 и X60 Pro для глобального рынка получат Snapdragon 870 (в Китае они оснащались Exynos 1080), а вот Vivo X60 Pro+ достанется топовый чип Snapdragon 888 ;

и для глобального рынка получат (в Китае они оснащались Exynos 1080), а вот достанется топовый чип ; Дисплеи: все три версии получат 6,56-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и плотностью пикселей 398 ppi;

с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и плотностью пикселей 398 ppi; ОЗУ: 8 или 12 ГБ ;

; Флэш-память: 128 или 256 ГБ ;

; Основная камера: тройная ( Vivo X60 ) с датчиками на 48, 13 и 13 Мп, квадро ( Vivo X60 Pro ), с сенсорами на 48, 8, 13 и 13 Мп, квадро ( Vivo X60 Pro+ ) с объективами на 50, 8, 32 и 48 Мп;

) с датчиками на 48, 13 и 13 Мп, квадро ( ), с сенсорами на 48, 8, 13 и 13 Мп, квадро ( ) с объективами на 50, 8, 32 и 48 Мп; Селфи-камера: 32 Мп;

Аккумулятор: 4300 мА*ч ( Vivo X60 ), 4200 мА*ч ( Vivo X60 Pro и X60 Pro+ );

), 4200 мА*ч ( и ); Быстрая зарядка: 33 Вт (Vivo X60 и X60 Pro), 55 Вт (Vivo X60 Pro+);

(Vivo X60 и X60 Pro), (Vivo X60 Pro+); ОС: Android 11+OriginOS.

Цена

Vivo X60, X60 Pro и X60 Pro+ стоят от 440 до 640 евро. Какими будут цены у нас? От 40 до 70 тысяч рублей. Примерно такой диапазон.

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