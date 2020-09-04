Восстановленный Айфон — что это и как отличить от оригинального

Все, что вы хотели знать о восстановленных iPhone.

Что из себя представляет восстановленный айфон? Стоит ли покупать iPhone «как новый», нет ли в этом серьезного риска? Где выполняется восстановление iPhone и как именно происходит этот процесс? Обо всем, что связано с восстановленными iPhone подробно рассказали в этом материале.



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Что значит «восстановленный»?

В первую очередь дадим определение восстановленного iPhone с двумя важными пояснениями.

Восстановленный iPhone — бывший в употреблении iPhone, который был сдан пользователем в Apple по причине незначительной неисправности или в рамках программы trade-in, а впоследствии был отремонтирован и пересобран в новый корпус на заводе компании. После починки и сборки старого iPhone его тщательно проверяют и тестируют, а затем упаковывают в коробку с полноценным набором новых аксессуаров и отправляют в продажу по заметно сниженной цене.

Важное пояснение № 1. iPhone с какими-либо мелкими неисправностями (о которых подробно ниже) восстанавливается не фирмой-подрядчиком, не китайскими умельцами, а именно компанией Apple. Это означает, что после починки, очистки и сборки восстановленный iPhone проходит полный цикл тестирований, точно такой же, как и все новые смартфоны Apple. Другими словами, восстановление iPhone проводится на максимальном по качеству уровне.

Важное пояснение № 2. Восстановленный iPhone имеет официальную заводскую гарантию сроком на 1 год. На восстановленный iPhone действуют все те же гарантии, что и на новые смартфоны Apple — отличий в этом плане нет никаких совершенно.

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Зачем Apple вообще восстанавливает iPhone?

У Apple действует программа по утилизации и переработке старых или поломанных устройств Apple Recycling Program. В ее рамках компания предлагает пользователям своих устройств наиболее экологически ответственным образом расстаться со старыми гаджетами. Причем расстаться за деньги — сумму Apple рассчитывает сама, оценивая состояние и актуальность отдаваемых пользователями устройств.

Но зачем разбирать до мельчайших винтиков и перерабатывать устройства, поломки в которых незначительны? Например, когда в модуле камеры обнаружен дефект, а все остальные компоненты работают как новые. Специально для таких устройств Apple и запустила программу по восстановлению — Certified Pre-Owned (CPO).

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Как проходит процесс восстановления

Итак, отданный обратно Apple смартфон попадает на завод для прохождения процедуры восстановления. Как она происходит? В первую очередь, специалисты определяют в чем заключается поломка, а также выясняют, не повлекла ли она за собой побочные последствия. После диагностики они приступают непосредственно к ремонту. Все поврежденные компоненты меняются на новые, повторно проверяются, а затем смартфон проходит традиционную для Apple серию тестирований на профпригодность.

При восстановлении в iPhone меняются не только бракованные компоненты, но и дисплей и аккумулятор, даже если они были в совершенно новом состоянии. По крайней мере, так заявляет сама Apple, хотя как вы сможете убедиться прочитав раздел с реальными отзывами о восстановленных iPhone, так мастера по ремонту поступают не всегда.

Когда все внутренности восстанавливаемого iPhone проверены, выполняется замена корпуса. Старый потрепанный корпус отправляется в утилизацию, а «воскрешаемый» iPhone получает новый корпус без единой царапинки.

В завершении процедуры восстановления специалисты по ремонту присваивают iPhone новый серийный номер, чтобы все связи со старым смартфоном, который еще совсем недавно вернули обратно, были оборваны. Остается лишь процесс упаковки. iPhone вместе с новыми наушниками, зарядным устройством, кабелем Lightning-USB, листовками, наклейками и скрепкой для извлечения SIM-карты запаковывается в новую коробку.

Пересобранный iPhone получает звание «восстановленного», заметно уменьшенную цену и приятным бонусом — полноценную годовую гарантию сроком на один год. Далее смартфону остается только занять свое место на полке магазина.

Подведем итог. Восстановленный iPhone:

проверяется на дефекты и чинится квалифицированными мастерами Apple,

получает новый корпус, аккумулятор и дисплей,

проходит стандартное для iPhone тестирование на полную работоспособность,

получает новый серийный номер и гарантию на один год,

упаковывается в новую коробку в полной комплектации.

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Как iPhone включаются в программу по восстановлению

Человек, купивший iPhone и обнаруживший, что у смартфона имеется дефект, может вернуть устройство компании в течение действия срока гарантии. В первые 14 дней после покупки iPhone у Apple смартфон и вовсе можно вернуть с формулировкой «я передумал». Это официальные правила, четко прописанные на сайте Apple в разделе «Возврат и возмещение».

Такие iPhone, которые побывали некоторое время в использовании, но были возвращены их бывшими пользователями, Apple и отправляет на ремонт и пересборку в рамках программы восстановления. Важно понять, что iPhone, которые провели длительное время в использовании, либо же имеют серьезные дефекты восстановлению не подлежат. Они отправляются на полный разбор. Компоненты, которые можно применить с пользой Apple оставляет себе, а ненужные — перерабатывает самым доскональным образом.

Кроме этого, на восстановление отправляются iPhone, которые были обменены бывшими владельцами по программе trade-in в магазинах Apple Store. Как и в предыдущих случаях, на восстановление не уходят откровенно «побитые» смартфоны с серьезными поломками.

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Где восстанавливают айфоны

Сам процесс восстановления осуществляется только на заводе Apple. Речь идет о мощном предприятии, на котором у мастеров имеется все необходимое оборудование для тестирования и починки смартфонов. На каком конкретно предприятии это происходит в компании не сообщают.

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Из каких iPhone получаются восстановленные — примеры

В интернете очень много написано про восстановленные iPhone. В частности, на нашем сайте есть две замечательные статьи по этой теме:

Несмотря на это, о смартфонах Apple с пометкой «как новый» ходит множество противоречивых слухов. Согласно одному из самых распространенных, Apple отправляет на восстановление все сданные ей обратно iPhone без разбора. Так ли это? На первый взгляд кажется, что нет.

Ниже мы привели реальные примеры причин, по которым пользователи возвращают Apple купленные iPhone. Впоследствии эти смартфоны проходят процедуру восстановления.

Примечание: большинство представленных ниже комментариев взяты с официального форума технической поддержки Apple.

Life:

Вернул свой iPhone 6s по причине того, что динамик издает неприятный клацающий звук при воспроизведении музыки. В магазине мне сказали, что такого быть не должно и мой iPhone будет обменян на новый.

Комментарий: смартфон отправляется на восстановление. Простая замена динамика и возврат в продажу с пометкой «как новый».

Craig:

Я вернул мой новый iPhone 7 Plus из-за застрявшей кнопки увеличения громкости. Проблем с возвратом не было.

Комментарий: замена кнопки и возврат в продажу с пометкой «как новый».

Masked:

На моем iPhone 6 мне не всегда удавалось успешно выполнять покупки через Apple Pay и я подумал, что проблема в чипе NFC. Так и оказалось, телефон обменяли.

Комментарий: замена модуля NFC и возврат в продажу с пометкой «как новый».

Brown:

Я купил iPhone 7 в серебряном цвете, но через неделю почувствовал, что сильнее хочу черный матовый. iPhone успешно обменяли в Apple Store по программе

Комментарий: бывают и такие случаи. Как мы уже отмечали выше, любой iPhone можно вернуть Apple в течение 14 дней после покупки по причине «я передумал». Приведенный в примере iPhone так же должен продаваться в будущем с пометкой «как новый».

Shadowb:

На прошлой неделе я обменял свой iPhone 6s 32 ГБ без дефектов на модель со 128 ГБ памяти. Пробыл в магазине всего 20 минут или что-то вроде того.

Комментарий: еще один случай возврата рабочего iPhone. Такой Apple и ремонтировать не придется.

Подобных «идеальных» случаев возврата тысячи, десятки тысяч. Большинство поклонников iPhone были бы не прочь купить восстановленные по причине таких мелких неисправностей смартфоны, ведь ничего критичного в замене одного из компонентов нет. Но, увы, не каждый iPhone с пометкой «как новый» ранее был возвращен Apple в таком отличном состоянии.

Также на восстановление отправляются смартфоны, сданные бывшими пользователями по программе trade-in. По условиям программы, вы можете вернуть свой старый iPhone компании и получить за это скидку на приобретение новой модели. Многие из таких старых iPhone (если не все) так же уходят на фабрику Apple для последующего восстановления.

Примечание: официальная программа trade-in от Apple, к сожалению, не работает в странах СНГ.

И вот за них действительно можно переживать. По программе trade-in возвращаются смартфоны, бывшие в употреблении длительное время. Да, специалисты Apple тщательно тестируют смартфоны перед тем как навесить на них ярлык «как новый» и меняют компоненты при необходимости, но итоговое количество брака (смотрите раздел отзывы) указывает на то, что отслеживать откровенно «мертвые» iPhone получается не всегда.

К счастью, на восстановленные iPhone действует полноценная гарантия сроком один год. Если вы приобрели iPhone “как новый” и к своему разочарованию обнаружили, что у него, например, не работает Touch ID, то с обменом смартфона проблем не будет, ровно как и с именно новым iPhone.

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Восстановленный iPhone считается б/у или все же новым?

Когда Apple восстанавливает iPhone, она его ремонтирует, чистит, меняет в нем аккумулятор и корпус, в общем делает смартфона максимально сильно похожим на новый. Однако новым смартфон не становится, его нужно считать б/у и держать этот факт в голове при покупке. Наиболее наглядным образом это подтверждают отзывы о восстановленных iPhone от покупателей, которые мы собрали ниже.

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Восстановленный iPhone — отзывы

Примечание: мы изучили тысячи отзывов о восстановленных iPhone в различных интернет-магазинах и выбрали самые примечательных из них, как положительные, так и отрицательные. Прочитав эти отзывы, а также наш вывод, буквально напросившийся после прочтения огромного количества комментариев покупателей, вы еще лучше сформируете для себя картину о восстановленных iPhone.

Положительные

Близнюк Александр, об iPhone 5s:

Пользуюсь месяц, всё работает, собран идеально. Если бы не знал, что восстановленный, не отличил от нового. Батарея стоит новая — через программу показала 1 цикл, вибро не гремит, динамики не хрипят, Touch ID работает. Новая коробка, наушники, зарядка.

Наталья, об iPhone 6:

Покупаю не первый восстановленный Айфон, были и новые, есть с чем сравнить. Никакой разницы между новыми и восстановленными не вижу. Больше в жизни не куплю новый ибо смысла нет переплачивать.

Евгений, об iPhone 6:

Пока все отлично! Сейчас цена поднялась. Что касается нареканий так это то, что надавить на панель справа от кнопки «домой» слышатся и чувствуется щелчок.

KatarinkAaa25, об iPhone 6:

Честно говоря, я когда увидела этот телефончик, даже и не подумала, что он уже был у кого-то в руках!!! Выглядит просто суперски) Дали еще в такой новой коробочке красивенькой, с наушниками новыми, даже зарядочник новый!! К самому айфону претензий ноль ! Работает просто безукоризненно

Максим, об iPhone 6 Plus:

Очень выгодная покупка, т.к. нет разницы между обычным и восстановленным айфоном. В пользование никаких нареканий нет.

Отрицательные

Титов Виталий, об iPhone 6:

Собирается из непонятно откуда взятых деталей, после распаковки от пленки на дисплее были обнаружены царапины, одна с краю и множество очень маленьких сверху, как и косячок в виде размазанной точки на задней крышке. Плохо работает дисплей по уголкам, возможно из за защитного стекла, а может и с самим дисплеем что то не то. Дисплей при наборе выдаёт странные, разные градации серого, с ним явно что то не так.

Аноним, об iPhone 6:

Попался брак.На телефоне не работал сенсор,появлялись и исчезали полосы на экране,неравномерная подсветка дисплея (пятна),и в заключении всего,телефон начал разговаривать на испанском языке). И это продукция Apple!Какой,интересно,контроль качества на заводе,если такие экземпляры попадают в продажу?!

Артамонов Сергей, об iPhone 6:

Первый и главный недостаток именно данной восстановленной модели (начиналась на F) у меня был бракованный экран (при первом включении серые полосы рисовал на пол экрана,далее вроде норм заработал,но стал глючить мультитач, т.е. сенсор замирал пока не вкл/выкл экран. Телефон заменили на модель предоставляемую по гарантийным случаям (начинается на N).

Сухомлинов Даниил, об iPhone 5s:

Кошмар как тормозит на зарядке , прям разбить хочется ; заряд держится ужасно , быстро садиться , отключается на морозе ; иногда не записывает звук в видео

Березовский Юрий, об iPhone 5s:

первый айфон выключился навсегда через 11 месяцев,заменён по гарантии,второй начал зависать через 12 месяце!В фирменном сервисе предложили отремонтировать за 21000 рублей!На вопрос почему так быстро ломаются деликатно промолчали.Не покупайте этот хлам!

Лана, об iPhone 6 Plus:

Пользовалась телефоном две недели, очень была рада покупке. Спустя 2 недели просто не включился,сдала телефон на диагностику по гарантии жду результат. сказали что ждать месяц.

Отметим, что большинство отзывов о восстановленных iPhone либо положительные, либо нейтральные, но негативные комментарии найти не составляет труда, их достаточно. В связи с этим формируется очень логичный вывод — при покупке восстановленного iPhone существует реальная возможность нарваться на брак. Покупку восстановленного iPhone можно назвать лотереей с повышенным шансом на выигрыш. Вы можете купить один iPhone с пометкой «как новый» и успешно пользоваться им в течение долгих лет, но в то же время можете приобрести другой такой же смартфон, который разочарует как только вы достанете его из коробки.

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Как отличить восстановленный iPhone от нового

Отличить новый iPhone от восстановленного довольно просто. Модельный номер восстановленной версии начинается с FG, а в конце обязательно имеет сокращение RFB от слова refurbished.

Такой же номер модели должен отображаться на самом iPhone в меню «Настройки» → «Основные» → «Об устройстве». Важно! Мы рекомендуем проверять покупаемые в сомнительных местах iPhone дополнительно через iTunes. Умельцы нередко подделывают номер модели в настройках iPhone, поэтому стоит лишний раз перестраховаться. Для выполнения проверки достаточно подключить iPhone к iTunes и сравнить серийный номер устройства с тем, что указан на упаковке.

Если при покупке iPhone с рук продавец заявляет вам, что данный аппарат имеет статус refurbished, но номера моделей различаются, значит он пытается «впарить» вам обычный б/у смартфон по завышенной цене. Важно отметить, что таких мошенников на вторичном рынке орудует огромное количество, оставайтесь бдительными!

Разумеется, перед тем, как сравнивать номера необходимо убедиться в том, что iPhone оригинальный. Самым простым способом является подключение устройства к компьютеру — если iTunes распознает смартфон, то перед вами настоящий iPhone. Если компьютера с iTunes под рукой нет, проверьте iPhone при помощи App Store. Найдите в магазине одно из приложений Apple, которого нет в Google Play, например, Garage Band. Присутствие такого приложения в магазине точно укажет на то, что это именно App Store, а не замаскированная версия Google Play.

Другие верные способы отличить iPhone от подделки представлены в этой статье.

Также подчеркнем, что подобные проверки следует проводить только при покупке iPhone с рук или в небольших магазинах. При покупке iPhone у авторизованных ритейлеров Apple, например, в «Связном», «Эльдорадо» и т.д., беспокоиться за то, что в коробке с новым iPhone лежит восстановленный не стоит.

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Как отличить восстановленный iPhone от подделки

Интерес покупателей к восстановленным iPhone огромен, в связи с чем свой интерес к сфере проявляют и мошенники. Они так же «восстанавливают» iPhone, но делают это своими кустарными способами, а в качестве объектов для восстановления берут любые б/у iPhone, найденные на вторичном рынке.

Мошенникам стоит отдать должное, они практически идеально копируют упаковку iPhone, указывают на ней номер модели с характерными для восстановленных смартфонов символы FG и RFB, а в комплект к устройству прикладывают все те же аксессуары, что предусмотрены стандартным набором. Разумеется, все это отличается низким качеством, которое владельцы iPhone со стажем могут распознать. Но что если на мошенников нарвался новичок?

На помощь придет все то же сравнение номера модели на упаковке, с тем, что указан в меню «Настройки» → «Основные» → «Об устройстве». Если они не совпадают, значит продавец пытается продать б/у iPhone под видом официально восстановленного.

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Стоит ли покупать восстановленный iPhone?

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Стоит ли покупать восстановленный iPhone по сниженной по сравнению с новой моделью цене?

Наш ответ — стоит, если вы стеснены в средствах. Во-первых, это серьезная экономия. Во-вторых, дефекты в восстановленных iPhone встречаются не очень часто. И в-третьих, на iPhone «как новый» действует полноценная годовая гарантия, которая разрешит любые проблемы, связанные с возможными дефектами. Категорически отказаться от покупки восстановленного iPhone можно тем, кто имеет достаточно средств на покупку новой модели и не хочет рисковать.

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