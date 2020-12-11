Возврат товара в Комус: долго и непросто

Реальная история простого покупателя.

Если вы хотите сэкономить на покупке техники с маркировкой ЕАС (РосТест), то скорее всего видели, что цены в Комусе бывают ниже, чем в остальных магазинах. В товарах подвоха нет, а возврат совсем непростой. Все подробности у нас. Поехали!

Комус является официальным продавцом техники Asus, поэтому я решил купить ноутбук у них, тем более, что он был дешевле на 3000 руб именно в Комусе. Про сам ноутбук, его поломки и возврат по браку я уже написал. Теперь расскажу о возврате:

1. В сервисном центре я забрал акт о неремонтнопригодности.

2. Потом нужно отправить чеки и заключение на специальный электронный адрес и ждать.

3. После звонка оператора назначается приезд курьера.

4. После того, как вашу неудачную покупку заберёт представитель магазина, нужно ещё подождать. Дня 3, а затем вам снова поступит звонок.

5. Я оплачивал покупку картой в магазине, поэтому мой возврат тоже проходил в магазине. Но не в том, где я был изначально. Новый пункт нужно выбрать из списка заранее и ехать туда.

6. Думаете, что дальше не может быть ничего сложного. А вот и нет. Не у каждого магазина хорошая ежедневная выручка, а возврат бывает немалый. Мои почти 70000 руб мне не могли вернуть сразу, потому что магазин ещё не наторговал на такую сумму. Так что при выборе места для возврата уточните эти детали, но рассчитывайте сразу на поездку в крупный магазин, а он вряд ли будет у дома.

7. Мне повезло и через 2 часа нужная сумма была собрана. Но я ведь мог и не иметь возможности посетить этот магазин дважды, тем более, что он был не ближний. А на следующий покупателей могло быть немного и тд. Кстати, в магазине у м. Аэропорт выручка не особо, так что крупные возвраты у них являются проблемой.

Вывод: в Комусе можно сэкономить и за это им спасибо, но возврат товара не очень удобен, у меня он занял 9 дней. Всем лайк!

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