Вся правда о Hoff: стоит ли у них покупать. Все плюсы и минусы, советы и лайфхаки

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Все мы знаем магазин мебели и товаров для дома Hoff. Но хороший ли это магазин? Ведь у всех есть плюсы и минусы, об этом и поговорим. Поехали!

Начнём с хорошего – с огромного выбора. А здесь Хоффу есть, что нам сказать. Выбор огромный и он соответствует их огромным магазинам. Выбрать можно на любой кошелёк. Но в этом обзоре я не буду рассказывать о том, как же замечательно купить немецкую кухню или итальянский диван. Я расскажу о том, как можно сэкономить и куда вообще смотреть при выборе товара.

А выбрать действительно можно из многого, но нужно понимать, что Hoff – это своего рода Яендекс.Маркет. То есть сами они не производят товары, а только реализуют под своей крышей. Теперь мы понимаем, что это магазин на шведский мебельный хит вообще не похож.

Из чего мы можем выбрать. Выбор состоит из импортной мебели (мало) и нашей отечественной продукции (почти вся). Поговорим о нашей, потому что именно она подходит большинству по кошельку. Товары для дома почти все из Китая, как и везде.

Как выбирать? Не только по внешности, а ещё и по отзывам. Нет, на сайте самого Хофф их нет. Но если в интернете написать название, например, кухни, то отзывы найти можно. Зачем это делать? В выставочном зале всё всегда красиво.

И вот тут мы подошли к первому секрету! Часто для показа мебель немного улучшают: используют некомплектные крепления, петли, усиленные направляющие и тд. Этого вам не предложат при заказе. Поэтому отзывы лучше прочитать.

Кстати, в интернете можно найти даже фото собранной мебели, эти фото делают сборщики мебели.

И вот мы уверенно подошли к следующему секрету. Зачастую внутренние названия моделей совпадают с названиями у самих производителей. Эти названия можно найти на стикерах, прикреплённых к товарам. Вот по ним можно найти и фабрику, которая произвела эту вещь. Зачем? Во-первых, снова для отзывов. Во-вторых, для просмотра магазинов, где ещё можно приобрести такую мебель. А это для чего?

Третий секрет: купить тоже самое можно и дешевле. Если поискать в других магазинах или даже найти фирменнный магазин и заказать там. Даже если он находится очень далеко, ведь сам товар вы уже видели и полностью изучили в Хофф.

Например: я так купил кухонный стол. В Hoff он стоил на 4000 руб дороже, чем в официальном магазине мебельной фабрики. Причём нашёл его совершенно случайно: проходил мимо магазина и увидел знакомый стол. И такое бывает.

Так можно найти все товары? Нет, всё вы так не найдёте. Потому что многое сделано и завезено из Китая. Названия и артикулы, естественно, выдумывает сам магазин. Можно искать по ключевым словам, но скорее всего вы не особо сэкономите. Я потратил время на поиск кухонных стульев, искал долго и нашёл. На разница составила около 500 руб за стул, отдельная доставка съела бы всю выгоду. Так что и здесь нужно подходить с умом.

Но и о покупке в самом Хоффе тоже стоит задумать по целому ряду причин:

Оплата картой или наличными . При доставке из многих других магазинов придётся искать наличку. А если вы хотели расплатиться кредиткой? Вот именно.

. При доставке из многих других магазинов придётся искать наличку. А если вы хотели расплатиться кредиткой? Вот именно. Бонусная программа. Лайфхак : карту лучше получить заранее, чтобы на неё сразу пришли бонусы за покупку. Также бонусы дарят для совершения первой покупки . Там немного, но лишним не будет.

: карту лучше получить заранее, чтобы на неё сразу пришли бонусы за покупку. . Там немного, но лишним не будет. Недорогая доставка .

. Вменяемые суммы за сборку мебели . Могли быть и пониже, но и так ничего. Не каждый же месяц вы покупаете шкаф или новую кухню.

. Могли быть и пониже, но и так ничего. Не каждый же месяц вы покупаете шкаф или новую кухню. Прямо возле кассового узла можно оформить рассрочку. Это весьма удобно, когда решили купить больше, чем планировали.

Но есть и минусы. Качество товаров очень разное и бывают проколы и недокомплекте или браке товара. Эти проблемы решаются целую вечность. Потому что сначала вы общаетесь с магазином, потом он связывается с поставщиком/производителем (часто расположенном в другом регионе), а потом начинаются затягивания и вопросы логистики. Да, ещё брак и другое нужно доставить в магазин самостоятельно.

Про цены я уже говорил, мы же имеем дело с перепродажей. На некоторые позиции наценка очень большая. Так что лучше всё предварительно изучить перед покупкой. Не зря же я столько вам рассказал об этом выше.

Вывод: это неплохой магазин с огромным выбором, но всегда нужно помнить о завешенных ценах и качестве представленного товара. По большому счёту можно относится к этому магазину как к выставке товаров для ознакомления и заказа уже в другом месте. Этому приёму нас научили М.Видео и другие магазины электроники. Всем лайк!

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