Вышла финальная iOS 14.5 — что нового, как установить
Наконец-то!
Apple наконец-то выпустила финальную версию iOS 14.5 для всех пользователей (у кого, конечно, есть айфоны, которые поддерживают iOS 14). Номер сборки — 18E199. Обновление содержит множество нововведений. Также улучшена производительность, появились по-настоящему полезные функции, которых ранее не было. Большинство из них наверняка сохранятся и в будущей iOS 15.
Подробнее ниже об iOS, которую ранее прозвали атомной бомбой.
Что нового в iOS 14.5
Нововведений множество. И важных также хватает.
Важно! Если у вас профиль бета-тестера и уже установлена iOS 14.5 Release Candidate, обновляться не придется (вам предложат установить уже первую бету iOS 14.6). Именно она и стала финальной прошивкой без каких-либо изменений.
Выглядит так, как выше на скриншоте.
1) Запрет на слежку за пользователями
Приложения теперь должны запрашивать у вас разрешение на слежку. Вы можете запретить им следить за вами. Как в приложениях, так и на сайтах. Выглядит это так — при первом открытии приложения у вас спросят разрешение на те или иные действия.
И следовать этому правилу теперь обязаны все разработчики ПО для айфонов. И это та самая «ядерная бомба» для рекламодателей.
2) 217 новых эмодзи
Бородатая женщина? Вот она! Человек гендерно-нейтральный (как бы чудовищно это ни звучало)? Тоже есть. Разные оттенки кожи (и соответствующие пары)? Вот же они. И многое-многое другое. Смотрим ниже.
Новых эмодзи сотни.
3) Разблокировка iPhone в маске
Теперь вы сможете разблокировать ваш айфон с Face ID даже, если на лице маска. Но нужны Apple Watch (увы). Есть? Тогда достаточно посмотреть на айфон, когда на руку надеты смарт-часы.
4) Новые жесты в Apple Music
В приложении Apple Music появилась поддержка новых жестов (так, свайп вправо откроет кнопки для добавления трека в очередь).
5) Поддержка джойстиков от консолей Xbox Series S/X и PlayStation 5
На айфоне теперь можно играть, используя джойстики от Xbox Series S/X и PlayStation 5. Например, в ту же Genshin Impact. Очень удобно.
Подключение происходит с помощью Bluetooth.
6) Обновленные напоминания
Теперь напоминания проще сортировать (по дате, важности, названию и так далее). А еще их можно напечатать.
7) Обновленный дизайн подкастов
Внешне приложение теперь похоже на Apple Music.
8) Новый дизайн экрана покупки приложений
Информация о цене и времени бесплатного периода теперь более заметная.
9) Новые команды
В приложении Команды можно настроить создание скриншота дисплея или показал последних скринов экрана.
10) 5G работает в режиме двух SIM-карт
Для нас это не очень важно, но что есть, то есть. Теперь обе симки могут работать в мобильных сетях пятого поколения. Ранее такого не было (лишь одна могла работать в режиме 5G).
11) Улучшенные Apple Maps
Теперь фирменные купертиновские карты умеют обозначать на карте места аварий, а также знают, где находятся камеры контроля скорости.
12) Решена проблема хаотичного переключения AirPods
AirPods теперь подключаются именно к тому устройству, к которому вы хотите. Хаотичных прыжков между вашими iPhone и iPad больше нет. Ура!
Как установить iOS 14.5?
Для начала потребуется около 4 ГБ свободного пространства на айфоне. Затем просто идете в «Настройки», после в «Основные», затем выбираете «Обновление ПО». Ждете.
Напомним, что iOS 14.5 работает на всех айфонах, начиная с iPhone 6S, а также iPhone SE первого поколения и заканчивая смартфонами серии iPhone 12. Полный список ниже:
- iPhone SE (первого и второго поколения).
- iPhone 6s/6S Plus.
- iPhone 7/7 Plus.
- iPhone 8/8 Plus.
- iPhone X.
- iPhone XR.
- iPhone XS/XS Max.
- iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max.
- iPhone 12 Mini/12/12 Pro и 12 Pro Max.
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