Вышла финальная iOS 14.5 — что нового, как установить

Наконец-то!

Apple наконец-то выпустила финальную версию iOS 14.5 для всех пользователей (у кого, конечно, есть айфоны, которые поддерживают iOS 14). Номер сборки — 18E199. Обновление содержит множество нововведений. Также улучшена производительность, появились по-настоящему полезные функции, которых ранее не было. Большинство из них наверняка сохранятся и в будущей iOS 15.

Подробнее ниже об iOS, которую ранее прозвали атомной бомбой.

Что нового в iOS 14.5

Нововведений множество. И важных также хватает.

Важно! Если у вас профиль бета-тестера и уже установлена iOS 14.5 Release Candidate, обновляться не придется (вам предложат установить уже первую бету iOS 14.6). Именно она и стала финальной прошивкой без каких-либо изменений.

Выглядит так, как выше на скриншоте.

1) Запрет на слежку за пользователями

Приложения теперь должны запрашивать у вас разрешение на слежку. Вы можете запретить им следить за вами. Как в приложениях, так и на сайтах. Выглядит это так — при первом открытии приложения у вас спросят разрешение на те или иные действия.

И следовать этому правилу теперь обязаны все разработчики ПО для айфонов. И это та самая «ядерная бомба» для рекламодателей.

2) 217 новых эмодзи

Бородатая женщина? Вот она! Человек гендерно-нейтральный (как бы чудовищно это ни звучало)? Тоже есть. Разные оттенки кожи (и соответствующие пары)? Вот же они. И многое-многое другое. Смотрим ниже.

Новых эмодзи сотни.

3) Разблокировка iPhone в маске

Теперь вы сможете разблокировать ваш айфон с Face ID даже, если на лице маска. Но нужны Apple Watch (увы). Есть? Тогда достаточно посмотреть на айфон, когда на руку надеты смарт-часы.

4) Новые жесты в Apple Music

В приложении Apple Music появилась поддержка новых жестов (так, свайп вправо откроет кнопки для добавления трека в очередь).

5) Поддержка джойстиков от консолей Xbox Series S/X и PlayStation 5

На айфоне теперь можно играть, используя джойстики от Xbox Series S/X и PlayStation 5. Например, в ту же Genshin Impact. Очень удобно.

Подключение происходит с помощью Bluetooth.

6) Обновленные напоминания

Теперь напоминания проще сортировать (по дате, важности, названию и так далее). А еще их можно напечатать.

7) Обновленный дизайн подкастов

Внешне приложение теперь похоже на Apple Music.

8) Новый дизайн экрана покупки приложений

Информация о цене и времени бесплатного периода теперь более заметная.

9) Новые команды

В приложении Команды можно настроить создание скриншота дисплея или показал последних скринов экрана.

10) 5G работает в режиме двух SIM-карт

Для нас это не очень важно, но что есть, то есть. Теперь обе симки могут работать в мобильных сетях пятого поколения. Ранее такого не было (лишь одна могла работать в режиме 5G).

11) Улучшенные Apple Maps

Теперь фирменные купертиновские карты умеют обозначать на карте места аварий, а также знают, где находятся камеры контроля скорости.

12) Решена проблема хаотичного переключения AirPods

AirPods теперь подключаются именно к тому устройству, к которому вы хотите. Хаотичных прыжков между вашими iPhone и iPad больше нет. Ура!

Как установить iOS 14.5?

Для начала потребуется около 4 ГБ свободного пространства на айфоне. Затем просто идете в «Настройки», после в «Основные», затем выбираете «Обновление ПО». Ждете.

Напомним, что iOS 14.5 работает на всех айфонах, начиная с iPhone 6S, а также iPhone SE первого поколения и заканчивая смартфонами серии iPhone 12. Полный список ниже:

iPhone SE (первого и второго поколения).

iPhone 6s/6S Plus.

iPhone 7/7 Plus.

iPhone 8/8 Plus.

iPhone X.

iPhone XR.

iPhone XS/XS Max.

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max.

iPhone 12 Mini/12/12 Pro и 12 Pro Max.

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