Вышла iOS 15 beta 1 — что нового, как установить
Дождались.
Сразу после презентации WWDC 2021, которая продлилась почти два часа, Apple представила первую бета-версию iOS 15 для девелоперов. Ждать публичную версию тестовой прошивки придется долго — аж до июля. Так что если не терпится, ставить нужно прямо сейчас то, что есть.
О нововведениях мы подробно написали в большом материале, посвященном iOS 15.
Нововведений множество.
- Расширенные возможности FaceTime.
- Улучшенные карты Apple (у нас не работает).
- Расширенное Здоровье (тоже не для нас).
- Крутая функция Live Text (и снова мимо, блин).
- Продвинутое приложение iMessage.
- Крутой поиск в Spotlight.
- С AirPods айфон теперь умеет куда больше.
- Новые Уведомления.
- Расширенная Погода.
- Больше конфиденциальности везде и всюду.
И многое-многое другое. Читайте большой материал, который упомянут выше, узнаете.
Как установить?
- Нужен профиль девелопера (обойдется в сто баксов за год).
- Также потребуется свободное место на айфоне (пять-шесть ГБ).
- Рекомендуем сделать резервную копию (но смотрите сами).
- Нужно стереть старые тестовые профили от прошлых версий iOS.
- Выберете тот профиль разработчика, который будет использован для первой девелоперской беты iOS 15.
- Загрузите iOS 15.
- Пройдите в Настройки -> Основные -> Профили -> Установить.
- Нужно ввести пароль.
- Рестарт iPhone.
- Далее проходим в Настройки, выбираем пункт Основные, а после Обновление ПО.
- Теперь обновляемся до iOS 15.
- Пользуемся, делимся впечатлениями.
Какие iPhone работают с iOS 15?
- iPhone SE 2
- iPhone 7/7 Plus
- iPhone 8/8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS/XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro/11 Pro Max
- iPhone 12/12 mini
- iPhone 12 Pro/12 Pro Max
- iPhone 13/13 mini (когда выйдут)
- iPhone 13 Pro 13 Pro Max (когда выйдут)
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.