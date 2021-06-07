Вышла iOS 15 beta 1 — что нового, как установить

Дождались.

Сразу после презентации WWDC 2021, которая продлилась почти два часа, Apple представила первую бета-версию iOS 15 для девелоперов. Ждать публичную версию тестовой прошивки придется долго — аж до июля. Так что если не терпится, ставить нужно прямо сейчас то, что есть.

О нововведениях мы подробно написали в большом материале, посвященном iOS 15.

Нововведений множество.

Расширенные возможности FaceTime. Улучшенные карты Apple (у нас не работает). Расширенное Здоровье (тоже не для нас). Крутая функция Live Text (и снова мимо, блин). Продвинутое приложение iMessage. Крутой поиск в Spotlight. С AirPods айфон теперь умеет куда больше. Новые Уведомления. Расширенная Погода. Больше конфиденциальности везде и всюду.

И многое-многое другое. Читайте большой материал, который упомянут выше, узнаете.

Как установить?

Нужен профиль девелопера (обойдется в сто баксов за год).

Также потребуется свободное место на айфоне (пять-шесть ГБ).

Рекомендуем сделать резервную копию (но смотрите сами).

Нужно стереть старые тестовые профили от прошлых версий iOS.

Выберете тот профиль разработчика, который будет использован для первой девелоперской беты iOS 15.

Загрузите iOS 15.

Пройдите в Настройки -> Основные -> Профили -> Установить.

Нужно ввести пароль.

Рестарт iPhone.

Далее проходим в Настройки, выбираем пункт Основные, а после Обновление ПО.

Теперь обновляемся до iOS 15.

Пользуемся, делимся впечатлениями.

Какие iPhone работают с iOS 15?

iPhone SE 2

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XS/XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro/11 Pro Max

iPhone 12/12 mini

iPhone 12 Pro/12 Pro Max

iPhone 13/13 mini (когда выйдут)

iPhone 13 Pro 13 Pro Max (когда выйдут)

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)