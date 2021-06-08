watchOS 8 — что нового, какие устройства поддерживаются, как установить

Новая ОС для смарт-часов.

Мы ждали watchOS 8, и Apple ее представила. А также выкатила первую бета-версию. Стоит обновляться? Разберемся.

Расскажем о поддерживаемых устройствах и нововведениях.

Что нового?

Добавлен специальный режим медитации . Улучшены функции слежения за сном (смарт-часы научились наблюдать за тем, как вы дышите, делают заметки и потом дадут рекомендации). Новые виды тренировок в связке с Apple Fitness+ (в РФ не работает). Красивые новые циферблаты, включая портретные. Новые эмодзи . Улучшенный набор текста . Улучшение приложения для здоровья . Так, Дыхание теперь переименовали в Осознанность. В Фото теперь теперь больше информации на одном экране. Приложение поиск работает с Локатором лучше . В Сообщениях теперь можно использовать диктовку, а также эмодзи . Появился поиск GIF-анимации по фразе . Контакты можно просматривать, добавлять, редактировать прямо на смарт-часах .

Поддерживаемые Apple Watch

Владельцы Apple Watch Series 3 переживали, что для их смарт-часов watchOS 8 не выпустят. Зря. Выпустили. Новая watchOS может быть установлена на следующие умные часы от Apple:

Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Будущие Apple Watch Series 7

Как установить?

Для начала расскажем об Apple Watch Series 3. Дело в том, что тут есть проблемы. Смарт-часам для установки watchOS 8 не хватает флэш-памяти. Поэтому для установки потребуется разорвать пару с iPhone и стереть весь контент под ноль со смарт-часов.

В остальном шаги такие:

Делаем бэкап Apple Watch на всякий случай. Установить бету watchOS 8 можно только, если на iPhone стоит бета iOS 15. Идем в раздел бета-тестирования на сайте Apple, ставим профиль девелопера на смарт-часы. Заходим в приложение Watch на айфоне, идем в раздел Обновления ПО. Видим там тестовую сборку. Подключаем смарт-часы к заряднику, начинаем загрузку. Да, айфон и Apple Watch должны быть подключены к одной сети. Ставим, наслаждаемся.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)