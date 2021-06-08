watchOS 8 — что нового, какие устройства поддерживаются, как установить
Новая ОС для смарт-часов.
Мы ждали watchOS 8, и Apple ее представила. А также выкатила первую бета-версию. Стоит обновляться? Разберемся.
Расскажем о поддерживаемых устройствах и нововведениях.
Что нового?
- Добавлен специальный режим медитации.
- Улучшены функции слежения за сном (смарт-часы научились наблюдать за тем, как вы дышите, делают заметки и потом дадут рекомендации).
- Новые виды тренировок в связке с Apple Fitness+ (в РФ не работает).
- Красивые новые циферблаты, включая портретные.
- Новые эмодзи.
- Улучшенный набор текста.
- Улучшение приложения для здоровья. Так, Дыхание теперь переименовали в Осознанность.
- В Фото теперь теперь больше информации на одном экране.
- Приложение поиск работает с Локатором лучше.
- В Сообщениях теперь можно использовать диктовку, а также эмодзи.
- Появился поиск GIF-анимации по фразе.
- Контакты можно просматривать, добавлять, редактировать прямо на смарт-часах.
Поддерживаемые Apple Watch
Владельцы Apple Watch Series 3 переживали, что для их смарт-часов watchOS 8 не выпустят. Зря. Выпустили. Новая watchOS может быть установлена на следующие умные часы от Apple:
- Apple Watch Series 3
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch SE
- Будущие Apple Watch Series 7
Как установить?
Для начала расскажем об Apple Watch Series 3. Дело в том, что тут есть проблемы. Смарт-часам для установки watchOS 8 не хватает флэш-памяти. Поэтому для установки потребуется разорвать пару с iPhone и стереть весь контент под ноль со смарт-часов.
В остальном шаги такие:
- Делаем бэкап Apple Watch на всякий случай.
- Установить бету watchOS 8 можно только, если на iPhone стоит бета iOS 15.
- Идем в раздел бета-тестирования на сайте Apple, ставим профиль девелопера на смарт-часы.
- Заходим в приложение Watch на айфоне, идем в раздел Обновления ПО. Видим там тестовую сборку.
- Подключаем смарт-часы к заряднику, начинаем загрузку. Да, айфон и Apple Watch должны быть подключены к одной сети.
- Ставим, наслаждаемся.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.