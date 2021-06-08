От редакции

watchOS 8 — что нового, какие устройства поддерживаются, как установить

8 Июн, 2021

watchOS 8 — что нового, какие устройства поддерживаются, как установить

Новая ОС для смарт-часов.

Мы ждали watchOS 8, и Apple ее представила. А также выкатила первую бета-версию. Стоит обновляться? Разберемся.

Расскажем о поддерживаемых устройствах и нововведениях.

Что нового?

  1. Добавлен специальный режим медитации.
  2. Улучшены функции слежения за сном (смарт-часы научились наблюдать за тем, как вы дышите, делают заметки и потом дадут рекомендации).
  3. Новые виды тренировок в связке с Apple Fitness+ (в РФ не работает).
  4. Красивые новые циферблаты, включая портретные.
  5. Новые эмодзи.
  6. Улучшенный набор текста.
  7. Улучшение приложения для здоровья. Так, Дыхание теперь переименовали в Осознанность.
  8. В Фото теперь теперь больше информации на одном экране.
  9. Приложение поиск работает с Локатором лучше.
  10. В Сообщениях теперь можно использовать диктовку, а также эмодзи.
  11. Появился поиск GIF-анимации по фразе.
  12. Контакты можно просматривать, добавлять, редактировать прямо на смарт-часах.

Поддерживаемые Apple Watch

Владельцы Apple Watch Series 3 переживали, что для их смарт-часов watchOS 8 не выпустят. Зря. Выпустили. Новая watchOS может быть установлена на следующие умные часы от Apple:

  1. Apple Watch Series 3 
  2. Apple Watch Series 4
  3. Apple Watch Series 5
  4. Apple Watch Series 6
  5. Apple Watch SE
  6. Будущие Apple Watch Series 7

Как установить?

Для начала расскажем об Apple Watch Series 3. Дело в том, что тут есть проблемы. Смарт-часам для установки watchOS 8 не хватает флэш-памяти. Поэтому для установки потребуется разорвать пару с iPhone и стереть весь контент под ноль со смарт-часов.

В остальном шаги такие:

  1. Делаем бэкап Apple Watch на всякий случай.
  2. Установить бету watchOS 8 можно только, если на iPhone стоит бета iOS 15.
  3. Идем в раздел бета-тестирования на сайте Apple, ставим профиль девелопера на смарт-часы.
  4. Заходим в приложение Watch на айфоне, идем в раздел Обновления ПО. Видим там тестовую сборку.
  5. Подключаем смарт-часы к заряднику, начинаем загрузку. Да, айфон и Apple Watch должны быть подключены к одной сети.
  6. Ставим, наслаждаемся.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий