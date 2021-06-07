WWDC 2021 — главные анонсы

Наконец-то!

WWDC 2021 началась. Как и в прошлом году, в режиме онлайн. Таковы уж реалии мира, охваченного пандемией коронавируса. Но есть и хорошие новости. Впервые в истории WWDC 2021 транслируется с русскими субтитрами. Когда о нас думают, нам приятно, да?

[Материал постоянно обновляется]

Поехали! Тут соберем главные анонсы и наиболее интересные заявления. Ну и посмотрим видео.

Да, где включить русские субтитры? А вот тут:

Главное с WWDC 2021

Начнут с iOS! Ура! iOS 15 анонсирована!

Ее главные нововведения на одной картинке:

iOS 15

Вот ее цели:

А вот фишки.

1) Добавят пространственный звук. Обновят FaceTime.

2) Нас ждет фокусировка звука на голосе!

3) В FaceTime добавят сетку, а также портретный режим с размытием фона. Круто же!

4) В iOS 15 вы сможете создавать ссылки на конференции FaceTime, приглашая туда даже пользователей гаджетов на Андройде!

5) Нас ждет продвинутая функция Share Play. Кино можно смотреть, а музыку слушать, делясь изображением и звуком через FaceTime. Качество при этом будет высоким (стрим идет через сервис Apple, а не через простой звонок.

6) Share Play будет работать и во многих других сервисах, даже с TikTok.

7) Масштабное обновление в iOS 15 ждет и «Сообщения» (iMessage). Добавятся отдельные галереи для цепочек фотографий.

8) Весь контент, присылаемый через iMessage на смартфоне с iOS 15, сохраняется в том или ином приложении. Так, если вам прислали фото, оно добавляется автоматом в фото. А если плейлист, то в Apple Music. И так далее.

9) Обновился и центр уведомлений. Он получил более стильный и компактный дизайн. Вот, как могут выглядеть важные уведомления на одном экране разом.

10) Будут и отдельные уведомления в iMessage для тех собеседников, которые находятся в списке «Не беспокоить».

11) Следующая важная фишка — так называемый Фокус. Это режим для организации уведомлений в то или иное время. Например, в режиме работы вы будете видеть одни (выбранные вами же) уведомления.

12) Будет функция живого текста (Live Text). Текст на фото будет автоматически распознаваться. Так, можно выделить текст сразу на фото, а также позвонить по номеру телефона с кадра.

13) Но русский язык в Live Text не поддерживается. Только Английский, Китайский, Французский, Итальянский, Немецкий, Испанский и Португальский.

14) Обновлен и улучшен поиск Spotlight. Он более интуитивный и умный. Теперь умеет находить текст на снимках. При поиске людей сразу же выдает их контакты, находит знаменитостей в сети и так далее.

15) Apple Music интегрирован с сервисом Воспоминания. Можно накладывать музыку на свои фото и видео-воспоминания. Кайф! Да, iOS 15 умеет подбирать музыку под контекст фотографий.

16) Обновление иконок в iOS 15.

17) Поддержке CarKey и умных замков. С помощью айфона можно открывать замки.

18) Хранить документы (те же водительские права) можно в Wallet (в РФ пока не работает).

19) Обновлено приложение Погода. Причем, довольно кардинально. Новая анимация, карта осадков, больше информации о Солнце и так далее.

20) Улучшены карты Apple. Но только для этих стран (без РФ, увы).

21) В карты Apple даже добавили интерактивную круглую Землю.

22) Для больших городов в картах Apple сделали подробные 3D-модели. Очень подробные. И даже с поддержкой ночного режима. Очень круто, смотрится здоровски. Эх, еще бы в России работало. Мы бы были счастливы.

23) А в некоторых городах даже есть специальный режим с AR-подсказками! Увы, не в РФ. Но, глядишь, лет через 5 и до нас доберется. Пока же только тут. Где наша Москва…

24) В новой ОС для iPhone будет возможность сфокусировать в наушниках AirPods на речи собеседника. Добавится тонкая настройка шумодава.

25) Наушники стало легче обнаружить (они пищат даже тогда, когда находятся в зарядном кейсе).

26) Объемный звук в Apple Music! Уже сейчас. Да, прямо сегодня.

27) Вот главные фишки iOS 15 в тандеме с AirPods.

28) Не забыли о защите и конфиденциальности. Приложения теперь умеют скрывать ваше расположение и даже IP.

29) Умеет это и Safari.

30) В iOS 15 есть даже история доступа к вашим личным данным, с указанием, когда, кто и как.

31) А Siri может работать вообще без Интернета! Она теперь выполняет запросы прямо с устройства, а не с серверов. Работает в разы быстрее, чем раньше.

32) Восстановить доступ к Apple ID теперь можно через доверенные контакты. Вашим друзьям или родственникам просто придет код, введя который можно будет вернуть доступ.

33) А в случае смерти Apple ID можно передать наследникам. Ну или друзьям. Тем, кого указал пользователь.

34) iOS 15 научился определять, что ваша походка изменилась, стала хуже. Смартфон предупредить вас об этом. Функция называется Мобильность. Работает вместе с приложением Здоровье.

35) В Здоровье также добавили Тренды (вся информация о ваших движениях, времени ходьбы, активности и так далее).

36) Наконец, в приложение Здоровье добавлен семейный доступ!

Вы можете наблюдать за состоянием здоровья членов семьи, которое это вам разрешили.

В общем важные фишки.

А теперь пришло время iPadOS 15

iPadOS 15

Та же iOS, но с некоторыми эксклюзивными фишками.

1) Виджеты можно будет расставить на рабочем столе (прямо, как в iOS 14).

2) Отдельные виджеты добавят для файлов.

3) Новое меню многозадачности.

4) Библиотека приложений (как на айфонах).

5) Отдельная вкладка для переключения между всем.

6) В Заметках теперь есть хэштеги и взаимодействие с приложением Контакты.

7) В iPadOS 15 добавлен переводчик. Русский поддерживается. Ура!

8) Возможность создаваться приложения прямо на iPad’е. Как? В Swift Playground. Потом их можно перенести на macOS в xCode. Или прямо с планшета закинуть в App Store.

iCloud (и iCloud+)

1) Платная ве рсия iCloud теперь называется iCloud+. У нее есть функция встроенного VPN и защиты данных.

2) Цены не изменились. Планы iCloud+ стоят столько же, сколько и ранее стоили все платные подписки iCloud. Просто функционал расширился. Тут вам и VPN, и шифрование, а еще анонимный почтовый сервис. Кайф!

watchOS 8

Не обошлось без watchOS 8.

Обойдемся списком:

Добавлен режим медитации Улучшено слежение за сном. Смарт-часы даже смотрят за тем, как вы дышите. Потом дадут рекомендации. Новые виды тренировок через Apple Fitness+ (в России не работает). Новые симпатичные циферблаты. И эмодзи. Более удобный набор текста.

Все нововведения разом на одном изображении ниже.

Кайф.

tvOS

А тут что?

Вот:

Siri и HomePod научат работать с AppleTV. Share Play также будет полностью совместима с медиаплеером с новой tvOS. Добавят подборки контента для всей семьи.

macOS Monterey

Поддержка Universal Control (поддержка бесшовного управления между mac и iPad). Передача файлов с маков на iPad и обратно одним движением стилуса. Возможность перекинуть музыку и видео через AirPlay c iPhone и iPad на любой Мак. В macOS добавили команды (как на айфоне). Safari стал симпатичнее и удобнее.

Не главное, но интересное

Нам показали Тима Кука, выходящего из машины. Не абы какой, а из культового DeLorean.

Тим Кук выходит на сцену. А там… не живые люди, а мемодзи 😉

Публичные бета-версии iOS 15, macOS 12 и iPadOS 15 выйдут в июле. Для девелоперов сегодня! Всё!

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