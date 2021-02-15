От редакции

Xiaomi Mi 11 Lite: цена, дата выхода, характеристики

15 Фев, 2021

Xiaomi Mi 11 Lite: цена, дата выхода, характеристики

Недорого и стильно.

Xiaomi Mi 11 Lite станет самым доступным смартфоном линейки Mi 11. Он окажется сильно дешевле Mi 11 и, конечно, куда доступнее, чем топовые Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.

Каким он будет и когда? Расскажем.

Дата выхода

Ожидаем, что смартфон покажут в марте. Но не исключено, что премьера может быть перенесена на апрель или даже май.

Цена в России

В России смартфон вряд ли будет стоить дороже 45 000 рублей. Учитывая характеристики, это вполне разумный ценник.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 732G
  • Дисплей: IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц (диагональ не менее 6,5 дюймов);
  • ОЗУ: 6 ГБ;
  • Флэш-память: 64 или 128 ГБ;
  • Аккумулятор: 4150 мА*ч;
  • Быстрая зарядка: 33 Вт;
  • Камера сзади: тройная, 64+8+5 Мп;
  • Камера спереди: 16 Мп;
  • ОС: Android 11 + MIUI 12.5;
  • Остальное: Дактилоскопический датчик сбоку.

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