Xiaomi Mi 11 Lite: цена, дата выхода, характеристики
Недорого и стильно.
Xiaomi Mi 11 Lite станет самым доступным смартфоном линейки Mi 11. Он окажется сильно дешевле Mi 11 и, конечно, куда доступнее, чем топовые Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.
Каким он будет и когда? Расскажем.
Дата выхода
Ожидаем, что смартфон покажут в марте. Но не исключено, что премьера может быть перенесена на апрель или даже май.
Цена в России
В России смартфон вряд ли будет стоить дороже 45 000 рублей. Учитывая характеристики, это вполне разумный ценник.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 732G
- Дисплей: IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц (диагональ не менее 6,5 дюймов);
- ОЗУ: 6 ГБ;
- Флэш-память: 64 или 128 ГБ;
- Аккумулятор: 4150 мА*ч;
- Быстрая зарядка: 33 Вт;
- Камера сзади: тройная, 64+8+5 Мп;
- Камера спереди: 16 Мп;
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5;
- Остальное: Дактилоскопический датчик сбоку.
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