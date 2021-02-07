Xiaomi Mi 11 Pro: цена, характеристики, дата выхода

Топовый смартфон.

Xiaomi Mi 11 Pro представят совсем скоро. Это будет улучшенная версия Xiaomi Mi 11 на базе той же SoC, но с топовой камерой, аккумулятором большей емкости, сверхскоростной зарядкой и так далее. А ведь еще будет еще более крутой Xiaomi Mi 11 Pro+.

Подробнее рассказываем ниже. Но сначала определимся с ценой.

Цена Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Pro+

За версию Mi 11 Pro с 8 ГБ ОЗУ попросят порядка 770 долларов. А за вариант с 12 ГБ оперативной памяти придется выложить уже примерно 835 долларов. Но это в Китае. А у нас? Готовимся к ценам от 70 тысяч рублей.

А Mi 11 Pro+? В Поднебесной ценник за вариант с 8 ГБ ОЗУ составит 870 долларов. С 12 ГБ ОЗУ — все 930 долларов! У нас такой смартфон будет стоить как минимум от 80, а то 85 тысяч рублей. Если не 90…

Характеристики Xiaomi Mi 11 Pro

SoC: Snapdragon 888 ;

; Дисплей: 6,81-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц;

ОЗУ: 8, 12 ГБ;

Накопитель: 128, 256 ГБ;

Тыльная камера: 50 Мп (Samsung GN2), 48 Мп (Sony IMX 598) и 48 Мп (Sony IMX 586) с 5-кратным оптическим зумом и 120-кратным гибридным;

(Samsung GN2), (Sony IMX 598) и (Sony IMX 586) с 5-кратным оптическим зумом и 120-кратным гибридным; Селфи-камера: 20 Мп ;

; Батарея: 5000 мА*ч , поддержка быстрой зарядки на 67 Вт и беспроводной зарядки на 67 Вт;

, поддержка быстрой зарядки на 67 Вт и беспроводной зарядки на 67 Вт; ОС: Android 11.

Характеристики Xiaomi Mi 11 Pro+

SoC: Snapdragon 888 ;

; Дисплей: 6,81-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц;

ОЗУ: 8, 12 ГБ;

Накопитель: 128, 256 ГБ;

Тыльная камера: 50 Мп (Samsung GN2), 48 Мп (Sony IMX 598) и 48 Мп (Sony IMX 586) с 10-кратным оптическим зумом, 12 Мп (портретная камера) с 2-кратным оптическим зумом;

(Samsung GN2), (Sony IMX 598) и (Sony IMX 586) с 10-кратным оптическим зумом, (портретная камера) с 2-кратным оптическим зумом; Селфи-камера: 32 Мп ;

; Батарея: 5000 мА*ч , поддержка быстрой зарядки на 120 Вт и беспроводной зарядки на 67 Вт;

, поддержка быстрой зарядки на 120 Вт и беспроводной зарядки на 67 Вт; ОС: Android 11.

Дата выхода

Премьера ожидается уже на следующей неделе. А вот до РФ оба смартфона доберутся не раньше марта или даже апреля.

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