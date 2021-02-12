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Xiaomi Mi 11 Ultra: цена, дата выхода, характеристики, фото

12 Фев, 2021

Xiaomi Mi 11 Ultra: цена, дата выхода, характеристики, фото

Лучший из лучших.

Xiaomi Mi 11 Ultra должен стать самым крутым смартфоном от Huawei в этом году. Это флагманская модель с феноменальной камерой, новаторским дизайном и крутейшей начинкой.

Многое о ней мы уже знаем.

Цена Xiaomi Mi 11 Ultra

Дешевым смартфоном совершенно точно не будет. Рассчитываем на ценник в районе 850-900 долларов на родине, в Поднебесной. А тут, в РФ? Около 100 000 рублей, вряд ли меньше.

Дата выхода

Ожидается, что Xiaomi Mi 11 Ultra представят уже в марте. Но некоторые эксперты предполагают, что смартфон задержится до апреля или даже мая. Гаджет сразу же дебютирует на глобальном рынке. Так что в России он появится примерно тогда же, когда в Китае, США и Европе. Задержка возможно, но она вряд ли будет долгой.

Характеристики Xiaomi Mi 11 Ultra

  • SoC: Snapdragon 888;
  • ОЗУ: 12 ГБ;
  • Накопитель: 256 или 512 ГБ;
  • Батарея: 5000 мА*ч;
  • Быстрая зарядка: 67 Вт;
  • Защита: IP68;
  • Основная камера: главный сенсор на 50 Мп, широкоугольный модуль на 48 Мп, перископная камера на 48 Мп с 120-кратным зумом, маленький дисплей рядом с объективами для создания качественных селфи на тыльная камеру;
  • Селфи-камера: 20 Мп;
  • ОС: Android 11 с MIUI 12.5.

Фото

Смотрим:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra

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1 Комментарий

  1. Denikin18:
    12.02.2021 в 22:19

    “Xiaomi Mi 11 Ultra должен стать самым крутым смартфоном от Huawei в этом году…..”
    “с объективами для создания качественных селфи на тыльная камеру; ”
    посоны кто это пишет у вас))))))))))))))))

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