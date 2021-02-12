Xiaomi Mi 11 Ultra: цена, дата выхода, характеристики, фото
Лучший из лучших.
Xiaomi Mi 11 Ultra должен стать самым крутым смартфоном от Huawei в этом году. Это флагманская модель с феноменальной камерой, новаторским дизайном и крутейшей начинкой.
Многое о ней мы уже знаем.
Цена Xiaomi Mi 11 Ultra
Дешевым смартфоном совершенно точно не будет. Рассчитываем на ценник в районе 850-900 долларов на родине, в Поднебесной. А тут, в РФ? Около 100 000 рублей, вряд ли меньше.
Дата выхода
Ожидается, что Xiaomi Mi 11 Ultra представят уже в марте. Но некоторые эксперты предполагают, что смартфон задержится до апреля или даже мая. Гаджет сразу же дебютирует на глобальном рынке. Так что в России он появится примерно тогда же, когда в Китае, США и Европе. Задержка возможно, но она вряд ли будет долгой.
Характеристики Xiaomi Mi 11 Ultra
- SoC: Snapdragon 888;
- ОЗУ: 12 ГБ;
- Накопитель: 256 или 512 ГБ;
- Батарея: 5000 мА*ч;
- Быстрая зарядка: 67 Вт;
- Защита: IP68;
- Основная камера: главный сенсор на 50 Мп, широкоугольный модуль на 48 Мп, перископная камера на 48 Мп с 120-кратным зумом, маленький дисплей рядом с объективами для создания качественных селфи на тыльная камеру;
- Селфи-камера: 20 Мп;
- ОС: Android 11 с MIUI 12.5.
Фото
Смотрим:
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“Xiaomi Mi 11 Ultra должен стать самым крутым смартфоном от Huawei в этом году…..”
“с объективами для создания качественных селфи на тыльная камеру; ”
посоны кто это пишет у вас))))))))))))))))