Xiaomi Mi 11 Ultra: цена, дата выхода, характеристики, фото

Лучший из лучших.

Xiaomi Mi 11 Ultra должен стать самым крутым смартфоном от Huawei в этом году. Это флагманская модель с феноменальной камерой, новаторским дизайном и крутейшей начинкой.

Многое о ней мы уже знаем.

Цена Xiaomi Mi 11 Ultra

Дешевым смартфоном совершенно точно не будет. Рассчитываем на ценник в районе 850-900 долларов на родине, в Поднебесной. А тут, в РФ? Около 100 000 рублей, вряд ли меньше.

Дата выхода

Ожидается, что Xiaomi Mi 11 Ultra представят уже в марте. Но некоторые эксперты предполагают, что смартфон задержится до апреля или даже мая. Гаджет сразу же дебютирует на глобальном рынке. Так что в России он появится примерно тогда же, когда в Китае, США и Европе. Задержка возможно, но она вряд ли будет долгой.

Характеристики Xiaomi Mi 11 Ultra

SoC : Snapdragon 888;

: Snapdragon 888; ОЗУ : 12 ГБ;

: 12 ГБ; Накопитель : 256 или 512 ГБ;

: 256 или 512 ГБ; Батарея : 5000 мА*ч;

: 5000 мА*ч; Быстрая зарядка : 67 Вт;

: 67 Вт; Защита: IP68;

Основная камера : главный сенсор на 50 Мп, широкоугольный модуль на 48 Мп, перископная камера на 48 Мп с 120-кратным зумом , маленький дисплей рядом с объективами для создания качественных селфи на тыльная камеру;

: главный сенсор на 50 Мп, широкоугольный модуль на 48 Мп, , маленький дисплей рядом с объективами для создания качественных селфи на тыльная камеру; Селфи-камера: 20 Мп;

ОС: Android 11 с MIUI 12.5.

Фото

Смотрим:

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