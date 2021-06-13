Xiaomi Mi 12 Ultra: цена, характеристики, дата выхода

Будущий суперфлагман.

В конце текущего или начале следующего года Xiaomi представит свою серию Mi 12. Следуя традициям, Mi 12 и флагманский Mi 12 Ultra станут первыми смартфонами на рынке на базе топового чипсета Snapdragon 895 от Qualcomm (Mi 11, напомним, был первым на Snapdragon 888).

Когда выйдет Mi 12 Ultra, сколько будет стоить, каким железом обладать? Об этом ниже.

Цена

Xiaomi Mi 11 Ultra стоит около 100 000 рублей. Вряд ли Mi 12 Ultra на старте окажется дороже.

Характеристики

SoC: Snapdragon 895

Дисплей: большой Super AMOLED с технологией LTPO и разрешением 2K. Кроме того, ожидается адаптивная частота обновления (как у iPhone 13), от 1 до 120 Гц

ОЗУ: до 16 (или даже 18) ГБ

Флэш-память: 512 ГБ или 1 ТБ

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 120 Вт (!), беспроводная зарядка на 70 или 80 Вт

Тыльная камера: 50+20+12 Мп, 10-кратный оптический зум

Селфи-камера: подэкранная или выдвижная, двойная, с датчиками на 32+8 Мп

ОС: Android 12 + MIUI 13

Другое: IP68, NFC, мощный звук

Дата выхода

Конец 2021 или начало 2022 года. У нас появится, вероятно, в январе, феврале или даже марте 2022 года.

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