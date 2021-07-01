Xiaomi Mi Mix 4: цена, характеристики, дата выхода

Продвинутый и очень дорогой.

Совсем скоро Xiaomi представит свой суперфлагманский смартфон Mi Mix 4. Этот гаджет сможет похвастаться экраном почти без рамок (если инсайдеры не врут, то со стороны он будет выглядеть весьма футуристично, судя по рендерам, дисплей будто бы завернут вокруг корпуса), топовой начинкой и огромным ценником.

Расскажем о девайсе подробнее.

Цена

Судя по Яндексу, больше всего россиян интересует цена Xiaomi Mi Mix 4. Устройство совершенно точно окажется дороже, чем Xiaomi Mi 11 Ultra. Аналитики пишут о 10 000 юанях. А это порядка $1500. У нас? Если привезут, то ценник будет на уровне лучших флагманов от Samsung и Apple — 130-140 тысяч рублей.

Характеристики

SoC: Snapdragon 888 Plus, самый продвинутый чип для Android-фонов

Дисплей: 6,67-дюймовый AMOLED с разрешением 2K

Основная камера: вероятно, заимствуют у Mi 11 Ultra (50+48+48 Мп)

Селфи-камера: подэкранная, характеристики не называются

Батарея: 4300 мА*ч или даже 5000 мА*ч

ОЗУ: не менее 12 ГБ

Накопитель: очевидно, что будут версии на 256 и 512 ГБ

Быстрая зарядка: проводная на 120 Вт и беспроводная мощностью 80 Вт

ОС: Android 11 (или даже 12) с MIUI последней версии

Дата выхода

Ждем в третьем квартале 2021 года. В РФ? Не раньше ноября или даже декабря.

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