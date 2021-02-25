Экосистемы: что это, зачем они нужны и хорошо ли вообще, что они появились?

Экосистемы сегодня и завтра.

А вы тоже заметили, как наша жизнь становится немного проще? Я не говорю про работу или какой-то период времени, а про технологии, которые экономят наше время и нервы. Например: раньше для заказа такси нужно было сначала найти номер для заказа, потом объяснить оператору, где будете ждать машину и куда хотите поехать. Да и стоимость поездки часто не была известна заранее – час-пик, тариф в аэропорт или ещё какая-то причина. А помните, как переносили фото с телефона на компьютер: сперва ищем провод, подключаемся, ставим драйвера и много нервничаем. Сегодня мы вспоминаем об этом с улыбкой. Ведь теперь мы точно знаем: сколько будет стоить такси и когда служба доставки привезёт горячий ужин.

Электроника тоже стала проще некуда: файлы хранятся в облаке, синхронизация происходит автоматически. Мы же вообще перестали этому удивляться. Такому комфорту и удобству мы обязаны экосистемам: так называются платформы, объединяющие разные сервисы и устройства, чтобы сократить дистанцию между продавцом и покупателем, между поставщиком и клиентом. Все мы быстро поняли, насколько удобно пользоваться самыми разными сервисами в одном приложении. Как здорово, когда часы, ноутбук и смартфон работают как одна система — и бизнес понял это не хуже нас. Именно поэтому сегодня появляется всё больше экосистем, имеющих самый разный вид — они объединяют сервисы, устройства и даже целые города. Мы попробовали разобраться, почему всё больше компаний не ограничивается одним продуктом или линейкой, а выбирают путь создания экосистемы.

Первый пример слова “экосистема”, который приходит в голову — это Яндекс. Кто из нас не любит послушать за рулём подборку Яндекс.Музыки, которая открываются прямо из Яндекс.GO? А ленивым зимним вечером можно всегда попросить Алису включить любимый сериал на Кинопоиске. Всё это происходит легко и естественно, будто так было всегда. Но вспомните: ещё каких-то десять лет назад все эти сервисы существовали разрозненно, а половины из них не было вообще. Их объединяло только название компании, но они не были интегрированы друг в друга, не существовали как единый организм. Но Яндекс такой не один, другие крупные российские IT-компании тоже создают свои экосистемы. Например, у Сбера тоже есть свои: голосовой помощник, такси, каршеринг, онлайн-кинотеатр и стриминговый сервис. Пользователь выбирает, какая компания ему ближе или выгоднее, и использует многие её сервисы.

Но Сбер и Яндекс — далеко не единственные экосистемы на российском рынке, хотя и наиболее крупные. Стараются не отставать и мобильные операторы: МТС и Мегафон. С небольшой разницей во времени у них появились банковские услуги, кэшбек, облачные хранилища и так далее. Всё это позволяет удерживать пользователя. Ведь каждому из нас удобно получать самые разные услуги в одном месте.

Экосистемы, которые мы упомянули выше, касаются услуг: доставки, просмотра фильмов и так далее. Но есть и другой тип экосистемы — он подразумевает объединение разных устройств. Это как раз тот самый случай, когда фотографии с телефона автоматически улетают в облако или синхронизируются с компьютером. Но ведь это далеко не все возможности таких экосистем. Естественно, они концентрируются вокруг одного производителя — в качестве интересного примера современной и технологичной платформы можно привести экосистему HONOR Life. Часы, смартфоны, фитнес-браслеты, наушники и не только работают в единой связке, упрощая вашу жизнь. Все продукты экосистемы делятся на три уровня и вместе образуют концепцию «1+8+N»:

Под единицей подразумевается смартфон. Как главный инструмент, на котором завязаны остальные компоненты системы;

Цифра 8 — это базовый набор устройств, которыми мы пользуемся ( часы, наушники, фитнес-браслеты и ноутбуки);

Буква N — это возможность интегрировать в экосистему Nеограниченное количество сторонних устройств. Будь то бытовая техника, гаджеты для “умного дома” или другие умные устройства.

Звучит запутанно? Но на практике это работает довольно просто. Например: вы одновременно работаете на компьютере и на телефоне, два этих устройства можно объединить с помощью функции “Мультиэкран”. Хотите немного подробностей? Пожалуйста: на мониторе ноутбука появится окно с экраном телефона, которым вы можете полноценно пользоваться: принимать звонки, отправлять сообщения, переносить данные со смартфона на компьютер и обратно. Чтобы передать файл, не придется искать провода или создавать пару через Bluetooth. Просто поднесите телефон к компьютеру. Система моментально поймёт, что вы хотите сделать, и за секунду перекинет даже тяжелые файлы. Ещё: можно скопировать текст на ноутбуке и вставить на телефоне. И так далее. Цель экосистемы — максимально объединить разные устройства, чтобы они дополняли друг друга и упрощали вашу жизнь.

Здоровье – отдельная важная тема. Экосистема HONOR позволяет видеть показания умных весов на экран смартфона. Причём с очень подробной статистикой по проценту жира в теле, объёму мышечной массы, обмену веществ. А также по многим другим параметрам, важным для заботы о своем здоровье. Этой же цели служат умные часы и фитнес-браслеты. Последние помогают отслеживать уровень кислорода в крови, управлять музыкой, считать шаги и другие виды физической нагрузки. Умные часы могут даже полностью заменить вам смартфон на время пробежки или воркаута. Здесь и музыка (до 500 треков), и возможность совершать/принимать звонки. Конечно, часы не могут стать альтернативой смартфону насовсем. Но для утренней пробежки или другой активности, где телефон только мешает, экосистема HONOR будет вашим верным помощником.

Пожалуй, самыми амбициозными экосистемами являются те, что создают автопроизводители. Ведь повлияют на жизнь целых городов. Они пока находятся в стадии зарождения и живых, работающих примеров еще нет. Но ничто не мешает нам представить, как изменятся города. Например: Hyundai видит неотъемлемой частью городов будущего воздушный транспорт. Который должен уметь передвигаться как вертикально, так и горизонтально. В паре с ним будет существовать и “умный” наземный транспорт.

А японская компания Toyota сконцентрировала свою экосистему вокруг электрических беспилотников. Они смогут перевозить людей и доставлять грузы. Компания уже планирует вывести такой транспорт на улицы Токио во время Олимпийских игр, то есть в 2021-м.

Экосистемы постепенно становятся реальностью. И, конечно, в будущем будут только развиваться. Ведь у них есть неоспоримые преимущества: от вас требуется гораздо меньше действий, при этом вы экономите время, нервы и деньги. Хорошо ли, что экосистемы вошли у нашу жизнь? Считаю, что хорошо. Ведь они служат помощниками и экономят наше время, которого всегда не хватает. А как вы считаете, скоро ли наступит момент, когда всё будет происходить автоматически? Без нажатия кнопок или выбора конкретного действия. В том числе и в транспорте, который будет перевозить нас без участия водителя и без аварий. Я уверен, что это будущее уже не за горами.

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