11.11: крутые Redmi, Poco и Xiaomi с большой скидкой

Хорошие скидки на топ за свои деньги.

Все мы любим скидки. Об этом знает и Aliexpress. И каждый год даёт хорошие цены на 11.11. В Китае это День холостяка, а для нас просто повод неплохо сэкономить. Мы нашли несколько отличных скидок. Будем покупать сами, а с вами делимся находками.

1.Poco X3 6-128 NFC. Отличный аппарат от суббренда Xiaomi! Экран в 120 Гц, отличные камеры и многое другое. Ну а цена – просто песня! Всего 18190 руб с доставкой. У нас есть такой в редакции, скоро будет большой обзор на Блохе. Но уже сейчас можем рекомендовать на все 100. Доставят за несколько дней. Купить можно здесь. Не забудьте ввести промокод, он указан на главной картинке!

2. Ещё один представитель от китайского гиганта – Redmi 9 3-32. Ну это, конечно, хит. Продажи до сих пор ставят рекорды. Достойные характеристики, большой аккумулятор и отличные камеры всего за 9990 руб с доставкой. Берём здесь. Не забываем про промокод на главной картинке, а то скидка не пройдёт!

3. Xiaomi. Любят в России этот бренд. Когда-то аппараты были бюджетными и только с амбициями. Теперь – совсем другое время. Это топ. За Xiaomi Mi 10 Lite просят всего 18354 руб. О доставке думать не придётся. Что вы получаете: Amoled-экран, мощный процессор с 5G и кучу всего. Привезут через пару дней. Заказывайте здесь. Промокод на главной картинке нужен для получения скидки, не упустите его!

Все эти смартфоны будут с глобальной прошивкой и очень быстрой доставкой. Mi 10 Lite придётся подождать 1-2 недели. А Poco и Redmi – всего пару дней. Вообще на Али будет море разных предложений. Уже сейчас можно добавлять всё в избранное, зная точную цену на 11.11.

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