JBL Charge 3 4 хрипит, упала громкость, быстро разряжается: что делать?

Полезные советы от бывалого.



Всем привет, если у вас есть колонка JBL Charge 3 или 4, то вы могли заметить общее снижение громкости, хрипы или быструю разрядку аккумулятора. В этой статье вы узнаете: что делать в этом случае, как лучше и самое главное дешевле поступить. Поехали!

Совсем недавно я столкнулся с целым рядом проблем своей колонки JBL Charge 3: звук стал хуже, громкость упала, начались хрипы. Аккумулятор тоже начал капризничать: полная зарядка стала невозможна (пятый огонёк всё время моргает при зарядке), автономная работа снизилась до 30-6о минут в зависимости от громкости.

Это всё симптомы умершего аккумулятора. Именно из-за него портится звук, да так сильно, что он больше подходит на качество подделки, а не оригинального устройства. Батарейка начинает вздуваться и при зарядке источает особый запах. Если вы меняли когда-нибудь АКБ, то этот сладковатый запах точно не перепутаете.

Что нужно делать? Естественно, требуется замена батарейки и срочно, потому что вздувшийся элемент питания может и загореться. Но не торопитесь делать заказ на Али. Китайские батарейки не очень: ёмкость и близко не та, что они указывают, качество не лучшее, а цена высокая. Мой выход: покупка б/у-шного АКБ и самостоятельная его замена. Инструкцию замены писать не буду – этого полно в интернете. Но главное скажу: занимает 10 минут, требуется обыкновенная крестовая отвёртка (но не толстая), минусовая отвёртка, чтобы поддеть корпус. Нужно открутить 11 винтиков и собрать всё на место.

Важно: снимайте и надевает корпус аккуратно, вы лишаетесь влагозащиты (последнее не подтверждено, но похоже на правду).

На Авито я не нашёл нормального АКБ за нормальные деньги – минимум 1600 за непонятную остаточную ёмкость. На Юле нашёл хорошего и честного человека, забрал всего за 1000. У него целая разборка колонок JBL (если требуется, то предоставлю номер телефона в личку).

Вывод: часто проблема не является очевидной. Мы ведь не думаем, что плохой АКБ может повлиять не только на время работы, а ещё и на звук. Б/у-оригинал нередко бывает лучше нового с Али. Да, звук снова стал отличным, менять колонку и не думаю. Всем лайк!

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