Как купить и как выбрать б/у МакБук на Авито

Простые, но очень полезные советы.

Всем привет, новые Макбуки стоят недёшево и вам может прийти мысли о покупке б/у-шного MacBook. В это статье вы узнаете: как выбрать хороший Мак для себя, на что обратить внимание и что можно исправить свои руками при необходимости. Поехали!

1. Серийный номер и номер модели. Они указаны на дне Макбука, а номер вы сразу увидите в «Об этом Mac». По ним вы сможете узнать точные характеристики и дату производства, хотя и она указана на первом окне «Об этом Mac», но лучше перепроверить. В интернете полно сервисов по проверке этих данных. И обязательно сравните серийный номер на дне и в меню.

2. Циклы перезарядки АКБ. Это важно, ведь батарейка обычно рассчитана на 1000 циклов, потом ёмкость падает до 80%. Как проверить: значок Apple → «Об этом Mac» → «Отчёт о системе» → «Электропитание». Если уж очень хороший компьютер, но АКБ скорее всего уже потрёпан, то торгуйтесь как надо или хотя бы учитывайте экономию и затраты на новую батарейку. В случае необходимости аккумулятор сможете заменить и сами. Инструкций полно, но потребуются: минимальный набор ремонтника и хотя бы какие-то навыки.

3. Битые пиксели. Они часто появляются или вообще присутствуют с завода. Как проверить: выбираем чёрный фон или перезагружаем компьютер. При перезагрузке фон будет как раз чёрным. И считаем белые точки, если их нет, то у вас идеальный экран.

4. Расшатанные петли, которые держит экран. Их губит:

Открытие ноутбука не посередине.

Использование защитной крышки, она повышает вес. Что влияет на долговечность.

Очень частое и резкое закрытие/открытие.

Их можно затянуть и самостоятельно, они не обязательно сломаны. Но для этого нужны: навык и набор инструментов для ремонта электроники, а инструкций в интернете полно.

5. Клавиатура. Проверяем все кнопочки. Если вы слышите хруст при нажатии на какую-нибудь клавишу, будто крошки попали, то знайте, что это может быть признаком скорого выхода из строя этой кнопки. Ещё по клаве можно понять Ростест перед вами или нет: если кнопка Enter привычной Г-образной формы, то это точно РСТ (ЕАС).

6. Подсветка клавиатуры тоже часто не работает.

7. Проверяйте зарядку и сам адаптер на работоспособность.

8. Проверьте работу тачпада. Водите пальцем по всей сенсорной поверхности, курсор должен гулять непрерывно. Также проверьте пару жестов: смахните вверх или вниз тремя/четырьмя пальцами и тд.

9. Микрофоны и громкость динамиков тоже нужно проверить. С динамиками вы и сами разберётесь, а микрофон: открываем диктофон и там проверяем запись и воспроизведение.

10. Камеру можно проверить в Фэйстайм. Просто запустите его, а лицо своё увидеть тут же.

Ещё у нас есть статьи о покупке AirPods и iPhone на Авито. Очень полезно – рекомендую.

Вывод. Если найдёте косяки, то это повод для хорошего торга или повод задуматься. Я сам покупал б/у Air 2017 и отлично справился просто по этим критериям отбора. Всем лайк!

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