Как правильно взять кредит в Сбербанке. Дадут больше и быстрее!

Лайфхак, который будет полезен каждому.

Всем привет, дорогие читатели! В этой статье я раскрою вам секрет, как получить одобрение от Сбербанка. А самое главное: как получить больше да ещё и без визита в отделение. Поехали!

Начну с того, что мне срочно понадобились деньги. Звонить всем родственникам и друзьям я не стал. Уже давно считаю, что свои проблемы я лучше решу сам. Каждый раз, заходя в приложение Сбербанка, я видел сообщение о кредите. Нет, не о действующем, речь про баннер с одобренным. В нём нужно только согласиться и всё. Помня об этом, я пошёл в ближайшее отделение Сбера.

Взял талончик, жду. Моя очередь подошла не очень быстро. Желающих взять в долг было предостаточно. И вот я начал что-то подписывать, соглашаться на обработку персональных данных и так далее. Ещё немного подождал и кредит мне одобрили. Но (!) на более скромную сумму. Чтобы получить больше, мне предложили оформить кредитную карту. От этой затеи я отказался сразу. В итоге принял решение обратиться в другой банк.

Сел в машину, на карте начал смотреть отделения других крупных банков в округе. Как меня сразила мысль: “А что, если оформить тот самый кредит в приложении?”. А действительно. Снова открываю Сбербанк Онлайн, нажимаю на тот самый баннер. Выбираю сумму, срок кредита, затем отправляю заявку и жду. Через 10 минут у меня раздаётся звонок от Сбербанка. Короче говоря, мне одобрили. Причём на 8000 больше, чем я просил. Но самое главное то, что мне не нужно было никуда идти. Не нужно ничего подписывать. Через пару минут деньги просто упали мне на карту. И всё! После этого я просто дошёл до банкомата и снял нужную сумму.

Какой вывод следует из моей истории? В наш век технологий даже кредиты лучше брать онлайн. Я даже не ожидал, что мне так быстро и просто дадут деньги. Ставка была обычная, грабежа на фоне удобства я не обнаружил. Но возникает вопрос к менеджерам в отделениии… Почему у них не вышло так же быстро и просто?

А как вы относитесь к Сберу? Да, минусов у него хватает. Но этот случай немного изменил лично моё мнение к Банку. Есть ли у вас какие-нибудь интересные истории или лайфхаки в этой области? Вообще в любом банке! Мы ведь делимся опытом, а не хвалим организации.

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