Каршеринг в декабре 2020: скидки и акции

Подборка скидок на декабрь 2020.



Всем привет, в декабре даже каршеринги делает приятные сюрпризы. В нашем материале: все скидки и акции. И даже один повод зарегестрироваться у одного сервиса именно сейчас. Все подробности у нас. Поехали!

1. Начнём с самой крутой акции. Делимобиль предлагает бесплатно прокатиться из Москвы в Питер на Рено Каптюр. На дорогу дают сутки, бензин входит в стоимость, но ехать нужно по бесплатной дороге или оплатить платник из своего кармана. Ехать разрешается и вчетвером. В Петербурге просто завершаете аренду и всё. К сожалению, другую машину выбрать нельзя и обратную сторону акция не предусматривает. Но всё равно скидка что нужно. Оформляйте заявку на Деликтур.ру. Ради такого можно и зарегестрироваться в Делике.

2. Яндекс дарит скидку 15%. Но только при аренде Тойота Рав4. Действует в поминутном тарифе и при выборе места назначения. Действует до 25.12, но могут и продлить. Выбираем в фильтре нужную модель или ищем на карте (они обозначены особым значком) и всё, скидка уже включена.

3. Белка пошла своим путём, но там скидка очень существенная. Для получения 3000 бонусов (1 бонус – это один руб) нужно оформить кредитку от Ситибанка, но не каждую, а особую с бонусами от Аэрофлота. И при любой первой покупке вам будет начислено 3000 бонусов на белкин счёт. Для особо хитрых: карта сейчас полностью бесплатная, то есть 950 руб за год с вас не возьмут, а ещё и на Белке бесплатно можно кататься. Так можно оформиться, а потом закрыть карту.

4. YouDrive таких подарков не делает. Но есть возможность получить скидку 50% на поездку (даже не первую, но не более 500 руб) и вообще возвращать на счёт 10% кэшбэка за все поездки. Но для этого нужно оформить подписку Комбо от Мэйл.ру. Она платная (149 руб/мес), но новички могут поискать купон на месяц-два бесплатного использования.

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