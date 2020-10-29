Подборка недорогих и очень качественных кабелей для iPhone

8 отличных кабелей недорого.



Всем привет, всем нам приходится покупать кабели для iPhone. Они постоянно ломаются и теряются. Или просто нужен ещё один, чтобы положить в машину. Мы подобрали отличные кабели. Они гораздо дешевле оригинальных, но прослужат дольше.

Baseus снова показывает отличные результаты. Эти плетёные кабели бывают чёрного и красного цветов, на выбор 3 длины (1, 2 и 3 метра). В зависимости от неё цена будет: 299, 349 и 402 руб. Купить с бесплатной доставкой можно здесь. Уже сделано более 10000 заказов!

2. Сверхгибкие кабели от LLano. 5 красивых цветов, длина – 2, 2.5 и 3 метра. Уже сделано 2000 заказов. И вы можете купить за 140, 213 или 238 руб с бесплатной доставкой по этой ссылке.

3. Очень знаменитый производитель Rock просит 135 и 206 руб за любой из 3 цветов. Длина 1 и 2 метра. Заказов уже почти 13000. У меня тоже есть кабель этой фирмы. А вы можете заказать здесь. Доставка, естественно, бесплатная.

4. Новый для меня бренд Honoh. Но заказов много, повторяет оригинальный кабель от Apple всего за 145 руб с доставкой. А за 162 шнур будет уже двухметровым. Берите здесь.

5. Известный производитель KUULAA за 317 руб предлагает на выбор 4 цвета и бесплатную доставку. Почти 800 отличных отзывов о товаре. Забирайте по этой ссылке.

6. Ещё один кабель Rock. Его преимущество не только в цене (160 и 243 руб за 1 и 2 метра соответственно), а ещё и в угловом форм-факторе. Заломов точно не будет! Можно выбрать сразу 4 цвета, этим кабелем пользуются почти 2,5 тыс человек. Берите и вы по ссылке.

7. Без Hoco мы не могли обойтись. Качество легендарное. Цены: 234 руб за 1 метр и 255 за 2 метра. Черный и красный цвета. Купить с бесплатной доставкой можно здесь.

8. Очень интересный кабель от Mcdodo. Сразу 2 угловых коннектора! Надёжность на максимуме. Цена всего 308 и 324 руб за 1.2 и 1.8 метра. Купить этого чёрного красавца можно здесь.

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