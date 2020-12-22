Распродажа POCO M3: большая скидка и подарки
Отличный телефон – отличные скидки!
До Нового года остаётся всё меньше и благодаря POCO можно успеть выгодно купить отличный подарок – новый отличный смартфон M3. Даряд подарки и делают отличную скидку. Все подробности у нас. Поехали!
Только 18 декабря суббренд Xiaomi представил свою новый смарт Poco M3. А её уже можно купить с отличной скидкой в 2000 руб. К тому же каждый покупатель из первой тысячи получит ещё и отличные подарки!
Цены становятся ещё более демократичными: всего 11490 и 12490 руб вместо 13490 и 14490.
За эту сумму вы получаете:
- 4/64 и 4/128 ГБ соответственно.
- Отличный FullHD IPS-дисплей.
- Стереодинамики.
- АКБ на 6000 мАч.
- Отличный процессор от Snapdragon.
- Отличные камеры.
- И многое другое!
Важно: в этом смартфоне отсутсвует NFC.
Ещё важнее: эта флеш-распродажа продлится до 23:59 24.12.2020.
Купить можно в официальном интернет-магазине.
Мы уже написали обзор на этот отличный смартфон. А подарок и правда выйдет отличный. Всем лайк!
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