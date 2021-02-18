AirPods стали быстро разряжаться: что делать, можно ли заменить аккумуляторы самостоятельно?

8 полезных советов.

Всем привет, AirPods 1-го и 2-го поколений являются бесспорными лидерами рынка. Продажи растут и сейчас. Но со временем наушники начинают разряжаться быстрее. А дело точно в несвежем АКБ или могут быть и другие причины? Разберёмся вместе. Поехали!

Я не буду долго подводить вас к сути, а сразу начну с главного.

Способ №1. Сброс Эйрподсов. Световой индикатор может сигнализировать с ошибками. То есть может показывать, что кейс разрядился, а на самом деле это не так. Как исправить: на неотвязанных наушниках зажимаем кнопку на кейсе пока индикатор не начнёт мигать белым. На это потребуется около 10 секунд. Затем подключите наушники: «Настройки» => «Bluetooth» => Строчка с вашими AirPods. Готово. Этот способ помогает только при неверной световой сигнализации, но многим будет полезен.

Способ №2. Сброс соединения. Зачем это делать? Нередко проблема быстрой разрядки наушников не является проблемой АКБ. Бывает и такое, что iPhone неверно определяет оставшейся заряд в каждом наушнике. Как это сделать: «Настройки» => «Bluetooth» => «Значок “i” в строке с вашими AirPods» => «Забыть это устройство». Что нужно делать с наушниками: в течение 10 секунд нажимать на единственную кнопку зарядного кейса. Индикатор начнёт мигать белым, сопрягайте с вашим телефоном снова.

Способ №3. Калибровка аккумулятора. Этот способ действительно помогает многим. Как откалибровать наушники:

Полностью зарядить кейс.

После этого поставить наушники на зарядку.

Довести их до 100% ( зелёный индикатор).

индикатор). Вытащить и разрядить полностью прослушиванием. Важно : за один раз, то есть включаем музыку и ждём полного отключения за один цикл.

: за один раз, то есть включаем музыку и ждём полного отключения за один цикл. Тем временем снова полностью заряжаем зарядный футляр.

После полного выключения наушников даём им так полежать не менее 10 минут.

Затем помещаем их в полностью заряженный футляр и даём зарядиться.

Зарядка будет идти дольше обычного.

Готово.

Как откалибровать сам кейс:

Полностью зарядить кейс (до зелёного индикатора).

индикатора). Поставьте на зарядку полностью «севшие уши».

Важно : футляр на зарядку не ставим.

: футляр на зарядку не ставим. До конца разряжаем наушники и ставим на подзарядку.

Так поступаем до полного отключения зарядного кейса.

Даём ему не менее 10 минут в разряженном состоянии.

Ставим на зарядку и доводим до 100%.

Готово.

Важно: часто такую процедуру проводить нельзя! Это может навредить аккумуляторным батареям, так что пользуйтесь в крайнем случае.

Способ №4. Этот совет полезен только для тех, кто любит долгие разговоры. Что делаем: полностью зарядите футляр и используйте для разговора только один наушник. Через время начните использовать второй, а первый верните на подзарядку. Повторяйте процедуру время от времени. Количество минут разговора с одним наушником зависит только от показателей работы конкретно ваших AirPods. Ведь у всех они разряжаются по-своему. Так вы сможете вести долгие разговоры даже при «слабых» АКБ в наушниках.

Способ №5. Замена АКБ. Этот способ только кажется простым. Но наушники – это вам не телефон. Разница в размерах имеет ключевое значение. Даже опытные мастера берутся за такую работу с неохотой. А замену АКБ в каждом наушнике делать для вас не захочет практически никто. Если уж говорить про цены, то в Москве придётся отдать не менее 10000 руб за замену элементов питания всех трёх предметов. По отдельность: в наушниках от 6000 руб, за кейс – от 5000 руб. Небюджет, проще уже купить новые наушники.

Способ №6. Самостоятельная замена АКБ. Если уж вы на все руки мастер, то можно поразмышлять над самостоятельной заменой АКБ в зарядном футляре. Дело это не слишком сложное, но и своих тонкостей там хватает. Например: при разборе корпуса часто отламывается Lightning-вход. Инструкций в этой статье не будет, потому что никому не советую проводить такие манипуляции. Но на всякий случай ниже приведу цены на запчасти.

Цены. Алиэкспресс просит за батарейку в каждый наушник 500-600 руб, а за батарею кейса – от 1200 руб. Если всё-таки решитесь, то советую сразу прицениться к корпусу (от 1200 руб) и другим запчастям. Либо подтяните внешний вид, либо поставите вместо оригинала, который сломали при разборке.

Способ №7. Купить новый кейс на Авито. Ну понятно, что новый он будет именно для вас, а не в принципе. Хотя новые кейсы на этой барахолке тоже есть, но и цена там немалая. Важно не купить китайский футляр, так что сравнивайте со своим при покупке.

Способ №8. Самый очевидный – покупка новых наушников от Apple. Ну или не от Apple. Вдруг, захотите чего-то новенького.

Кстати, вот крайне полезный набор советов при покупке AirPods. Здесь полезное о покупке наушников у серых продавцов или на Авито, причём не только б/у, ведь и новых подделок хватает. Правда полезно, не пожалеете.

Вывод. Мы не зря подготовили так много советов. Подбирайте нужный способ для себя и снова наслаждайтесь своими любимыми беспроводными. Ведь иногда дело просто в программной ошибке, а не в работоспособности. Если вы знаете ещё какой-нибудь лайфхак на данную тему, то пишите в комментариях! Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)