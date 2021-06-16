А вы знали, что из Яндекса можно удалить информацию о вас?

И полезно, и бесполезно.

Яндекс хранит о каждом из нас кучу данных. Так поступают все гиганты в области интернета и общения. Но наш родной Яндекс решил показать данные, которые собирает о нас, и даже разрешил ими управлять. В этой статье вы узнаете: что можно удалять, как это сделать и почему это вообще важно. Поехали!

Начну с главного и постепенно подойду к сути темы.

Яндекс.Паспорт (Яндекс.ID) – это учётная запись в Яндексе. В ней содержатся все ваши данные: банковские карты для оплаты, адреса посещений и доставок, номера телефонов, пароли для быстрой авторизации, ваши личные сведения (ФИО, дата рождения, паспортные данные, если вы верифицировались в Деньгах, и тд.) и куча всего другого. Информация из каждого сервиса Яндекса, которым вы пользуетесь, собирается и анализируется. Всё это нужно для более точного ответа на ваши вопросы, более точной (персонализированной) рекламы и другого.

Кстати, в Яндекс.Музыке о вас тоже хранится много всего. Ну а как иначе вы будете слушать именно Вашу музыку, а не миллионы треков на другом языке, неитересном для вас жанре и так далее. Так что сбор и анализ информации для нас больше благо, чем проблема.

Многие эксперты считают, что в последние годы и гос.органы тоже начали пользоваться вашими Я.Паспортами. Огромное количество запросов на выгрузку ваших данных приходят из российских ведомств. Да, не все из них удовлетворяются поисковым гигантом, но количество всё равно огромно.

На этом фоне Яндекс решил допустить к информации и простого человека. Так вы можете просмотреть и даже удалить часть информации. Но не все данные удаляется сразу же после вашего запроса. Некоторые пропадут через время, то есть по прошествии определённого срока. Это не прихоть поисковика, а требования отечественного законодательства.

Например: переписка будет удалена через полгода, а статистика отправки будет храниться год.

Поисковой выдачей по вашему имени вы управлять не можете. Но давайте будем честны, если вы не знаменитость, то и в поиске о вас ничего не найдётся.

Итак, чем можно управлять:

Историей вопросов к Алисе.

Интересами в информационном сервисе Дзен.

Адресами в Я.Картах (посещение, доставки, навигатор).

Отзывами.

Яндекс.Диском.

Переводчиком.

Я.Музыкой.

Местами в Я.Погоде.

Данными в Яндекс.Мессенджере.

Естественно, Почтой.

Бизнес-аккаунтом.

Сбрасывать Яндекс.Станцию до заводских настроек.

Для примера я добавил список возможностей по работе с данными Алисы.

Ещё есть возможность заказать архив данных. Ждать его приходится около суток. Я дождался, но в нём увидел только список прослушанных треков в Я.Музыке за последнее время. Возможно, в вашем отчёте будет больше информации, а мой оказался бесполезен.

Как попасть в эти настройки: «Авторизуемся в Яндексе» → «Заходим в настройки» → «Управление аккаунтом» → «Другие настройки» → «Управление данными» → «Подтверждаем личность через СМС» → «Попадаем на нужную страницу».

Да, многих данных вы в списке не увидите. Здесь не показаны: история Я.Денег, поисковых запросов, адресов и многое другое.

Кстати, адресами можно было управлять в начале июня 2021. У меня было 12 адресов, но нажимая на список выпадало только 2, остальные строчки были без текста. Визуально было похоже на белые чернила на белом фоне, то есть место занято, но букв не видно. Оба показанных адреса сохранены у меня в Картах. А вот другие места не раскрыли, а потом возможность и вовсе исключили.

Думаю, что более нужных для государства сведений вам не раскроют. А позволят довольствоваться этим малым и во многом вообще бесполезным списком. Но, согласитесь, начинание просто отличное, такая прозрачность (хотя и частичная) нам нравится.

И отвечая на последний вопрос: «Почему вообще важно знать, что о нас хранят, и управлять этим?». Лично меня в этом собирательстве данных беспокоит не сам факт накопления, а сохранность, то есть безопасность данных. В феврале 2021 в сеть утекло около 5000 аккаунтов Я.Почты. Но здесь у меня сразу возникают вопросы: только почты или всё-таки Я.Аккаунтов и действительно ли всего 5000. Надеемся, что наши данные будут надёжно защищены и не попадут, куда не следует. Всем лайк!

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