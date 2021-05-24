Как отследить ребёнка через телефон и не только

Несколько полезных советов.



Многим родителям приходилось задумываться, где же их ребёнок именно сейчас. Это может понадобиться не только для проверки повзрослевшего члена семьи, а и для самоуспокоения. Вы спокойны, когда точно уверены, что ребёнок находится в обычном месте для этого времени (школа, секции, в гостях у одноклассника и тд). Для всего этого уже придумана масса способов. Поехали!

Почему важно, чтобы ребёнку не бросалось в глаза стороннее приложение для контроля? Вас бы тоже расстраивали недоверие и тотальный контроль. И чем старше ребёнок, тем важнее для него свобода. Для таких случаев тоже есть несколько способов.

Родительский контроль

Смартфоны с iOS и Android на борту уже давно предлагают «Родительский контроль». Для такого контроля не требуется установка стороннего софта – всё уже внутри. Возможности: отслеживание геопозиции, анализ экранного времени, контроль покупок в магазине приложений и другое. Как подключить: при создании аккаунта несовершеннолетнему требуется привязка к «взрослому». В таком случае детский аккаунт автоматически будет связан с вашим. Кроме контроля, это даёт возможности семейных покупок, семейных подписок к контенту и другому. Но что делать, если аккаунт для ребёнка сразу был самостоятельным (не привязанным к вашему)? И в таком случаи у вас есть выбор, об этом ниже.

Готовые решения от операторов связи:

Мегафон

предлагает сразу 2 решения: «Радар» и «Родительский контроль».

Радар позволяет увидеть местоположение, просмотреть маршрут и даже выбрать зоны на карте, вход/выход из которых будет сопровождаться смс или Push-уведомлением. Например: выбрать местоположения школы, и при удалении от неё вы получить уведомление. Управлять функционалом и пользоваться можно через сайт, приложение и быструю команду. Точность определения напрямую зависит от вас: без установки приложения «Радар» на телефон ребёнка – погрешность до 100 метров в городе и до 1 км за его пределами, с установкой приложения – точность как у навигации (погрешность 1-10 м). Почему такая большая разница? Без установки приложения Мегафон вам покажет вышку сотовой связи, от которой в данный момент работает телефон. Но зато ваш ребёнок не будет знать о контроле за ним. А при установки приложения местоположение определяется ещё и через GPS и Wi-Fi, всё как в картах. Для подключения нужно отправить подтверждение (согласие) на отслеживания с телефона ребёнка (ответ на смс) и платить по 3 руб ежедневно.

Родительский контроль имеет уже более широкий функционал: возможности «Радара» (местоположение, маршрут, зоны) + вам доступны входящие смс и звонки, а ещё вы можете: отключить браузер (Safari в iOS и Chrome в Андроид), управлять интернетом и отключать звук уведомлений. Без установки приложения будет усечённый функционал (как у Радара), с установкой – все козыри у вас в руках. Подключение через смс-согласие, оплата – 5 руб в день.

В обоих приложениях отслеживать можно абонентов любого российского оператора. Ограничения на количество запросов есть только у абонентов МТС – не более 100 раз в месяц.

Билайн

У полосатого оператора имеется приложение «Локатор: Семья под присмотром». Оно позволяет увидеть местоположение и маршрут, они определяются только через сотовые вышки. А также задавать зоны, при входе/выходе из которых вам поступит уведомление. Билайн заявляет, что точность в городе – 50-100м, за городом – до 2км. В приложении есть вкладка «Жучок», в ней можно нажать 3 кнопки: с просьбой позвонить или пополнить счёт, а также отправить точную геопозицию. Обновление информации происходит каждые 15 минут, так что вам доступно 4 запроса в час. Отслеживать можно абонентов любых операторов (после их смс-согласия), а стоит это дело 7 руб ежесуточно.

Теле2

Самый молодой оператор предлагает приложение «Родительский контроль». Оно работает в платном и бесплатном режимах. Без доплат: баланс, заряд аккумулятора. У ребёнка будут: кнопка «Перезвони мне» и «Тревожная кнопка» (при нажатии отправляются точные координаты). Если будете платить по 9 руб/день, то появятся: аналог экранного времени (статистика активности в приложениях: частота запусков, количество минут и тд), разрешения на использования приложений, настройка чёрных списков звонков и смс. Также в платном режиме можно добавить до 10 детей (бесплатно только 1) и дать доступ второму родителю. Подключение: только установка приложений на телефон ребёнка и свой смартфон.

МТС

У «красных» есть приложение «Поиск». Там можно отслеживать от 3 до 15 человек. Вам будут доступны: геопозиция, маршрут, геозоны и функция родительского контроля. Родители смогут просмотреть: баланс, уровень заряда, включение/отключение сети, Вай-Фая, дисплея и авиарежима. Плата составляет 3-7 руб в сутки в зависимости от количества отслеживаемых и срока хранения истории (7 или 90 дней).

Другие приложения для отслеживания

В магазинах приложений целая куча разных вариантов. Они бывают с разным набором возможностей, платные/бесплатные и для любой платформы. Для выбора оцените возможности программы, плату и самое главное – отзывы. Именно благодаря им вы поймёте, стоит ли это приложения внимания или нет.

Умные часы для детей

Это неплохой способ, ведь детям нравится носить умные девайс. А у родителей есть возможно отследить геопозицию, позвонить ребёнку на эти часы и другое. У каждой модели свой функционал, так что будьте внимательны. А контроль осуществляется через приложение в телефоне взрослого.

Умные метки

Они уже давно успешно работают. Даже Эппл и Самсунг представили свои умные метки для контроля за вещами. По форме они напоминают брелок и легко прикрепляется к сумке, ключам или даже на ошейник домашнему животному. А что, в таком случае, мешает вам прикрепить метку к рюкзаку ребёнка или к его ключам от дома? Да, технология пока несовершенна, но ведь это только первый этап её развития. У этого способа есть свои плюсы и свои минусы, но выбор – всегда хорошо.

Вывод

Как вы уже поняли, почти все способы полезны не только для контроля за детьми, но и за взрослыми и пожилыми людьми. В этом вопросе важно не перегнуть и не настроить ребёнка против себя. Все способы имеют разную плату, разную точность и совершенно разный подход к контролю. Поэтому обдумайте всё, найдите нужный способ контроля и верный повод, чтобы спокойны были все, в том числе и отслеживаемый. Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)