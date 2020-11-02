Можно ли подхватить вирус на Айфоне? Нужен ли антивирус для iPhone?

Очень подробные ответы на эти вопросы.

В App Store много всяких антивирусов. Но нужны ли они вашему iPhone? Разберёмся вместе. Поехали!

Начнём с того, какие вообще бывают вирусы. Их условно можно поделить на 5 больших групп:

Malware. Сейчас свою популярность растерял. Но лет 10-20 назад был крайне популярен. Он проникал в ваш компьютер и многократно копировался внутри. Обычно он поражал всё сильнее при каждой перезагрузке системы. В конце концов компьютер становился кирпичом. Нужно было полностью переустанавливать Windows. Adware. Софт, который завалит вас рекламой. Поймать его можно на опасных сайтах и с расширениями для браузера. Spyware. Этот шпионит за вами, собирает информацию и отправляет мошенникам или нечестным рекламным агентствами. Ransomware. Он блокирует ваш компьютер и требует выкуп. Пятый вообще не вирус. А так, способ мошенничества. После посещения опасных сайтов в браузере появляется неубираемое окно. Она просит выкуп для разблокировки. Но лечится очисткой кэш самого браузера. А если не можете с этим разобраться, то просто переустановите его.

С видами вирусов разобрались. А теперь поговорим про саму Apple. Точнее про её политику безопасности. Она не нравится многим разработчикам, но зато очень полезна для нас с вами. Создатель приложения отправляет его на проверку к яблочникам. Они проверяют всё вручную и, если замечают неладное, отправляют на доработку. Получается, что ограничение на скачивание приложений не из App Store – благо для нас. Ведь всё проверено, а опасные приложения такую проверку точно не пройдут.

На андроид такая возможность есть, а если качать программы на ненадёжном сайте, то можно получить вирус. Часто это вообще подделка под приложение. Но здесь нужно понимать ЧТО и КАК вы делаете.

Да, вы можете сделать Джейлбрейк и тоже качать всё со стороны. Но уже сам Джейл неактуален. Ведь раньше он был нужен, чтобы настраивать систему под себя более детально. Но с каждой новой прошивкой возможностей у пользователя всё больше.

Ещё в iOS приложения не получают доступ ко всему телефону. То есть не получают root-прав или доступ к информации из других приложений. Apple это называет принципом песочницы. А это ещё один плюс к безопасности наших данных.

С каждым обновлением iOS вы получаете и обновления безопасности. В них закрываются дыры, найденные разработчиками, энтузиастами и хакерами. И появляются новые меры защиты.

Интересный факт: в Андроид проблему обновления безопасности решили иначе. Поскольку там всё очень сильно зависит от каждого производителя телефона. То есть новые прошивки выходят у всех по-разному. А не новые телефоны обычно их вообще не получают (старше трёх лет). То Google решила высылать обновления безопасности без привязки к прошивке. Просто каждые несколько месяцев вы видите возможность обновить её.

Но не всё так идеально в iOS. Я уже сказал, что обновления безопасности устраняют дыры в прошивке. Вот до их устранения у хакеров есть время вам насолить или заработать на вас. Такая возможность обычно есть в самой первой версии новой прошивки (пример: iOS 14). В небольших обновлениях (Пример: iOS 14.0.1 и подобных) как раз идёт исправления багов и дыр.

Но ведь в магазине приложений полно антивирусов. Они мне нужны или нет? Нет, они вам не нужны. Потому что как раз самого антивируса в них нет. То есть они не проверяют ваши файлы на наличие угроз. В них обычно бывает всё подряд: антиреклама, предупреждение об опасном сайте, VPN и всякое такое. Ещё эти приложения напоминают вам об обновлении iOS. Короче говоря, вы можете всё это делать без помощи этих «антивирусов». Ведь про обновление напомнит система, а во всех браузерах и так есть встроенная борьба с рекламой и тд.

Apple позаботилась о нашей безопасности. В чём они большие молодцы.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)