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Как печатать вслепую на компьютере? Практические советы

1 Май, 2021

Как печатать вслепую на компьютере? Практические советы

Расскажем, почему это важно

Даже если мы много времени проводим в смартфоне, чаще работаем с ноутбука или компьютера. Мы пишем тексты каждый день. Кто-то по работе, кто-то – для себя. Хочется напечатать быстро и качественно. Поделимся некоторыми советами.

Для чего вообще это нужно?

Главная причина – экономия времени. Быстрая и качественная печать нужна не только журналистам и копирайтерам. Если вы работаете с деловыми письмами, этот навык точно лишним не будет. Вы освободите время для важных задач и для отдыха. Сами понимаете, что без второго работа не клеится.

Что влияет на скорость и качество печати?

Расстановка рук и то, как часто смотрите на клавиатуру, а также от моторики ваших рук. Такой метод, когда вы не смотрите на клавиатуру и задействуете все 10 пальцев, называется печатью вслепую. 

Можно ли научиться печатать вслепую самостоятельно? 

Конечно. Важно ознакомиться с основами. А техника и скорость придут, если будете много практиковаться.

Основы слепой печати

Взглянем на стандартную клавиатуру. 

стандартная клавиатура

По умолчанию обе руки расположены на клавишах “ф, ы, в, а”, “о, л, д, ж”. Большие пальцы – на пробеле. До остальных букв пальцы “дотягиваются”. Для каждой буквы – свой палец. Схема для наглядности: 

схема расположения пальцев

Схема расположения пальцев, каждый отвечает за определённую зону клавиш

Кстати, а вы думали, почему буквы на клавиатуре расположены именно так? Ответ и несколько интересных фактов здесь, рекомендуем.

В чём соль? Нужно выучить наизусть расположение букв, чтобы не смотреть на клавиатуру. Это важно и для качества печати, то есть, чтобы писать “привет” вместо “првиет”. 

Как практиковаться? Печатать каждую букву по отдельности, буквы рядом. Можно составить список слов, которые вы часто набираете по работе или в мессенджерах. 

Следующий шаг – скорость. Печатая вслепую, вы и так набираете текст быстрее, чем человек, который смотрит на клавиши. Но, раз вы сделали шаг к освоению такой техники, нужно развивать скорость. 

Как улучшить скорость печати? Набирать много текстов. Помимо переписок в соцсетях, которые тоже влияют на скорость печати, можно перепечатывать главы из книг или профессиональные статьи. Там больше новых слов и знаков препинания.

Игровые тренажёры. «Клавогонки»

Для прокачки навыка слепой печати есть и игровые варианты, например, «Клавогонки» – для русскоязычных пользователей и «Typeracer» – для жителей Европы и США. В чём фишка? Вы представляете себя участником автозаезда. Только машина – виртуальная, вместо руля и педалей – ваши руки и ваша клавиатура. Вам начисляются очки, вы занимаете места в таком “заезде”.  Играть и учиться многим вдвойне интереснее. 

В качестве примера рассмотрим «Клавогонки». Здесь есть разные режимы игры. Обычный режим – маленький кусок текста, который берут из популярных книг. Помогает развить скорость тем, кто пишет много статей. Есть разные словари – их тут тысячи. Хотите правильно набирать слова, которые используем чаще всего? Хотите улучшить моторику мизинцев? Для каждой ситуации есть словарь.

клавогонки

Так выглядят виртуальные гонки на клавиатурах

Тренажёр считает скорость и количество ошибок. Если опечатались, скорость падает, вам нужно исправить ошибку. Это как штрафные круги у биатлонистов, промахнувшихся на огневом рубеже. Сначала сосредоточьтесь на качестве печати и никуда не торопитесь. Постепенно скорость будете наращивать. Но и на одной букве не сосредотачивайтесь подолгу. Играть можно как в гостевом режиме, так и создать свою учётку. Второй вариант подходит, если хочется отслеживать статистику, занимать места. Ну и, конечно, выбрать машину по душе, хотя и виртуально.

игровое поле

Вот так выглядит игровое поле

Поначалу кажется, что игра скучная. Но она всё равно затягивает. Попробуйте!

Слепая печать – полезный навык. Если вы работаете с большим объёмом документов, составляете деловые письма, пишете стихи и мечтаете о своей книге, этот навык очень полезен. Можно больше сосредоточиться на самом творчестве, а не на механической работе. Студентам навык слепой печати поможет быстрее напечатать курсовую работу, а оставшееся время лучше потратить на приятные развлечения.

Поначалу кажется, что такой навык бесполезен, если вы мало работаете с текстом. Но работа всё больше переходит в цифровой формат. Системы автоматизируют. К тому же, глазам удобнее смотреть в одну точку, чем искать сразу несколько.

Конечно, на освоение техники уйдёт какое-то время. Переучить себя что-либо делать в целом не так уж просто. Но если вы хотите освоить такой навык, время не будет для вас преградой.

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