Как печатать вслепую на компьютере? Практические советы

Расскажем, почему это важно

Даже если мы много времени проводим в смартфоне, чаще работаем с ноутбука или компьютера. Мы пишем тексты каждый день. Кто-то по работе, кто-то – для себя. Хочется напечатать быстро и качественно. Поделимся некоторыми советами.

Для чего вообще это нужно?

Главная причина – экономия времени. Быстрая и качественная печать нужна не только журналистам и копирайтерам. Если вы работаете с деловыми письмами, этот навык точно лишним не будет. Вы освободите время для важных задач и для отдыха. Сами понимаете, что без второго работа не клеится.

Что влияет на скорость и качество печати?

Расстановка рук и то, как часто смотрите на клавиатуру, а также от моторики ваших рук. Такой метод, когда вы не смотрите на клавиатуру и задействуете все 10 пальцев, называется печатью вслепую.

Можно ли научиться печатать вслепую самостоятельно?

Конечно. Важно ознакомиться с основами. А техника и скорость придут, если будете много практиковаться.

Основы слепой печати

Взглянем на стандартную клавиатуру.

По умолчанию обе руки расположены на клавишах “ф, ы, в, а”, “о, л, д, ж”. Большие пальцы – на пробеле. До остальных букв пальцы “дотягиваются”. Для каждой буквы – свой палец. Схема для наглядности:

Кстати, а вы думали, почему буквы на клавиатуре расположены именно так? Ответ и несколько интересных фактов здесь, рекомендуем.

В чём соль? Нужно выучить наизусть расположение букв, чтобы не смотреть на клавиатуру. Это важно и для качества печати, то есть, чтобы писать “привет” вместо “првиет”.

Как практиковаться? Печатать каждую букву по отдельности, буквы рядом. Можно составить список слов, которые вы часто набираете по работе или в мессенджерах.

Следующий шаг – скорость. Печатая вслепую, вы и так набираете текст быстрее, чем человек, который смотрит на клавиши. Но, раз вы сделали шаг к освоению такой техники, нужно развивать скорость.

Как улучшить скорость печати? Набирать много текстов. Помимо переписок в соцсетях, которые тоже влияют на скорость печати, можно перепечатывать главы из книг или профессиональные статьи. Там больше новых слов и знаков препинания.

Игровые тренажёры. «Клавогонки»

Для прокачки навыка слепой печати есть и игровые варианты, например, «Клавогонки» – для русскоязычных пользователей и «Typeracer» – для жителей Европы и США. В чём фишка? Вы представляете себя участником автозаезда. Только машина – виртуальная, вместо руля и педалей – ваши руки и ваша клавиатура. Вам начисляются очки, вы занимаете места в таком “заезде”. Играть и учиться многим вдвойне интереснее.

В качестве примера рассмотрим «Клавогонки». Здесь есть разные режимы игры. Обычный режим – маленький кусок текста, который берут из популярных книг. Помогает развить скорость тем, кто пишет много статей. Есть разные словари – их тут тысячи. Хотите правильно набирать слова, которые используем чаще всего? Хотите улучшить моторику мизинцев? Для каждой ситуации есть словарь.

Тренажёр считает скорость и количество ошибок. Если опечатались, скорость падает, вам нужно исправить ошибку. Это как штрафные круги у биатлонистов, промахнувшихся на огневом рубеже. Сначала сосредоточьтесь на качестве печати и никуда не торопитесь. Постепенно скорость будете наращивать. Но и на одной букве не сосредотачивайтесь подолгу. Играть можно как в гостевом режиме, так и создать свою учётку. Второй вариант подходит, если хочется отслеживать статистику, занимать места. Ну и, конечно, выбрать машину по душе, хотя и виртуально.

Поначалу кажется, что игра скучная. Но она всё равно затягивает. Попробуйте!

Слепая печать – полезный навык. Если вы работаете с большим объёмом документов, составляете деловые письма, пишете стихи и мечтаете о своей книге, этот навык очень полезен. Можно больше сосредоточиться на самом творчестве, а не на механической работе. Студентам навык слепой печати поможет быстрее напечатать курсовую работу, а оставшееся время лучше потратить на приятные развлечения.

Поначалу кажется, что такой навык бесполезен, если вы мало работаете с текстом. Но работа всё больше переходит в цифровой формат. Системы автоматизируют. К тому же, глазам удобнее смотреть в одну точку, чем искать сразу несколько.

Конечно, на освоение техники уйдёт какое-то время. Переучить себя что-либо делать в целом не так уж просто. Но если вы хотите освоить такой навык, время не будет для вас преградой.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)