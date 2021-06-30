Как я перешёл в Альфа Банк из Сбера. Не совсем разочарование, но и не топ

А, может, не стоило?

Ну вот и я решил пополнить стан клиентов «красного» банка. Я долгие годы был со Сбером, параллельно с ним пользовался многими другими банками. Поэтому мне есть, с чем сравнить. Но наибольший интерес, естественно, вызывает спор Альфы и Сбера. Об этом и поговорим. Поехали!

Начну с оформления карты. Я просто скачал фирменное приложение и оформил карту за несколько минут. Затем сотрудник банка подтвердил моё желание по телефону. Ждать было недолго – всего день. При оформлении можно выбрать платёжную систему (МИР, Виза или Мастеркард), тариф и наиболее удобный офис. Готовый именной пластик и правда на следующее утро оказался в офисе. На этом этапе вопросов вообще не возникло.

Я выбрал карту с бесплатным обслуживанием и без доп. опций/услуг.

Получать карту я пришёл под конец рабочего дня, минут за 15 до закрытия банка. Это не было запланированной проверкой, но факт полезный. Всё оперативно оформили и выдали. Успели, так сказать. Но меня просто поразила старая грязная клавиатура в отделении Альфы. Этот грязно-серый пластик со следами многолетнего использования выглядел непрезентабельно, если не сказать худшего (фотофакт ниже). Кстати, дело было в Москве в июне 2021-м года, так что списать всё на какой-либо факт невозможно. Да, отделение не в центре города, но и не на отшибе.

Первые неудобства в общении с Альфой возникли почти сразу: лимиты и уведомления.

Лимит на снятие наличных в месяц в базовом тарифе: 500 тыс в день и не более 1 млн в месяц. Всё, что сверху, снимается через кассу и с комиссией 1,5%. Комиссию мне объяснили тем, что средства находятся на счёте менее календарного месяца. То есть я должен был потерять на комиссии около 100 тыс руб. Да, проблема единичная, и я бы с ней не столкнулся, если бы не продажа автомашины. Но я всё-таки испытал неудобства, потому обязан предупредить. Но буду честным, мне на помощь пришёл другой лимит: бесплатный внутрибанковские переводы до 3 млн руб ежемесячно. Пришлось переводить другому человеку, чтобы он потратил свой лимит на снятие налички в мою пользу.

Уведомления меня вообще поразили. То есть поразило их полное отсутствие. Без платы в 60 руб/мес вы не будете получать вообще никаких уведомлений от банка. Кроме смс-подтверждений, конечно же. То есть вы не узнаете о пополнении счёта, переводах и другом, пока не зайдёте в приложение. Я не говорю про о всех тратах, а только о важных изменениях счёта. И то очень странный подход. Например: Сбер шлёт смс-ки о таких важных вещах даже на виртуальные карточки. А ведь с ними даже в банкомат не пойдёшь, потому что пароля виртуалкам не присваивают. Странная экономия со стороны одного из самых уважаемых банков в России.

Вот вам ещё одна интересная история про уведомления. Мой знакомый не знал, что все его счета заблокировали приставы – смс же не приходят. Проблема была в крошечной проблеме на 200 руб, но то уже не имеет особого значения. Какого было его удивление, когда он не смог расплатиться с курьером. Ну вы сами понимаете, что ситуация так себе. То есть богатый банк не потратит на вас три копейки, чтобы уведомить о крайне важном, хотя с удовольствием зарабатывает на вас (кредиты, проценты, кэшбэки, вклады и тд).

Банкоматы. Сравнивать количество банкоматов с самым узнаваемым банком в стране смысла нет. Но всё равно их немало: в пешей доступности может и не оказаться, но 5-10 минут на транспорте точно вас спасут. Вообще в этой битве Сбер победит любой банк в России. Конкуренцию сейчас может составить только ВТБ (в Москве), потому что в верхнем вестибюле (у касс) каждой станции метро стоит по несколько волшебных шкафчиков с деньгами.

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