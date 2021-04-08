Перешёл в Мегафон после 3 лет с Теле2. Правильно сделал или ошибся?

Честный взгляд на двух операторов.

Всем привет, как-то я писал, что сбежал от жёлтого оператора связи в Теле2. В 2017 он был ещё новичком в Москве, так что шаг был отчаянным и необдуманным. Но вы уже поняли, что я стал клиентом «чёрного» оператора на годы. То есть спонтанное решение не оказалось ошибочным. Значит, всё устраивало? А почему ушёл? И почему именно в Мегафон? Об этом и о многом другом я расскажу ниже. Поехали!

Жёлтый

Подробный рассказ про мой уход уже есть на Блохе, так что повторяться не стану. Но скажу главное: в то время «полосатый» переживал спад в качестве, что меня и подтолкнуло прервать 15-летние отношения. Жалею ли я об уходе? Нет. Жалею ли, что перешёл именно в Теле2? Тоже нет, более 3 лет я и не думал о смене оператора. За эти годы Билайн мог стать гораздо лучше, так что я не могу ничего сказать о качестве этого оператора в 2021.

Чёрный

Начну с плюсов, а закончу минусами и причиной ухода из Tele2.

Плюсов на самом деле много:

Действительно дёшево .

. К этой выгоде смело можете прибавить и другие бонусы : бесплатный кофе, билет в кино, кешбек при покупке у партнёров и тд. Для обладания всем этим нужно в фирменном приложении открыть вкладку « Больше ». Временами акции так хороши, что я на одном кофе выходил в плюс за месяц. Я имею в виду, что выгода на акциях превышала мою абонентскую плату в несколько раз. Но стоит сказать, что акции мельчают. Видимо, это связано с тем, что уже привлечено много абонентов и темпы можно снизить.

: бесплатный кофе, билет в кино, кешбек при покупке у партнёров и тд. Для обладания всем этим нужно в фирменном приложении открыть вкладку « ». Временами акции так хороши, что я на одном кофе выходил в плюс за месяц. Я имею в виду, что выгода на акциях превышала мою абонентскую плату в несколько раз. Но стоит сказать, что акции мельчают. Видимо, это связано с тем, что уже привлечено много абонентов и темпы можно снизить. Перенос остатков на следующий месяц. Переносятся: интернет, минуты и СМС. Правда, я их никогда не мог истратить полностью, но всё равно приятно, что запас по общению просто огромный.

на следующий месяц. Переносятся: интернет, минуты и СМС. Правда, я их никогда не мог истратить полностью, но всё равно приятно, что запас по общению просто огромный. Всегда бесплатная раздача интернета.

интернета. Если есть сеть, то интернет просто летает. Это напрямую связано с тем, что Теле2 использует только 3G и 4G.

просто летает. Это напрямую связано с тем, что Теле2 использует только 3G и 4G. По причине использования только современных стандартов связи, ловит хорошо и за городом. И даже очень далеко от цивилизации: есть вышка, значит, скорость высокая. Например : у меня на даче ловит 4G на невероятной скорости. При этом Мегафон вообще отсутствует, а Билайн ловит только со второго этажа.

: у меня на даче ловит 4G на невероятной скорости. При этом Мегафон вообще отсутствует, а Билайн ловит только со второго этажа. У меня ни разу не произошло случайных или неконтролируемых списаний. А в случае споров, оператор компенсирует вам всё, даже если не правы именно вы, а не Теле2.

Минусы тоже есть:

На некоторых тарифах может происходить повышение абонентской платы. Причём без уведомления пользователя. У меня такого не было, но зато в семье случаи бывали. Не знаю, почему мой тариф обходили стороной, но сути это не меняет.

Нередко происходят провалы интернет-соединения. Что я имею в виду: такое ощущение, что вышки находят далековато друг от друга. И в какой-то момент интернет пропадает полностью. Вы это можете заметить по списку пропущенных в Вотсапе, а ведь звонки не проходили. И это происходит не только при движении по городу, а ещё в каком-то определённом месте. Мне вот повезло, и такое место провалов выпало на офисное здание, которое я частенько посещаю.

Причиной моего перехода из Tele2 стали как раз эти провалы. Но сразу хочу напомнить, что само качество интернета на отличном уровне. То есть если ловит, то ловит на 10 из 10. Выходит, я перешёл из-за того, что до меня не всегда могут дозвониться именно через интернет. С обычной связью таких проблем я ни разу не замечал. Кстати, раньше интернет-проблем у меня не было, заметил я их не так давно. Может, дело в телефоне? Моему Айфону (Ростест) всего несколько месяцев и вряд ли он так странно себя ведёт именно с Теле2. Изменилась ли ситуация с переходом в Мегафон?

Перенос номера

Здесь мне вас удивить нечем: внесли свои данные в приложении/на сайте или сразу идёте в офис нового оператора. И ждёте целую неделю. Кстати, я всё сделал через приложение – удобно. Как отработали мегафоновцы: со мной тут же связались, по телефону объяснили детали и прислали ко мне курьера. А он сверил паспортные данные, получил от меня 300 руб (они будут на счету после переноса номера) и вручил мне сим-ку. Сим-карта активируется в нужный момент самостоятельно, от вас потребуется только вставить её в телефон. Ну, с этим я справился на отлично.

А что Теле2? 5 дней из 7 они молчали и лишь слали мне СМС с обещанием постоянной скидки в 25% на текущий тариф. Для этого просто нужно передумать – лайфхак, кстати. Причём эти сообщения я получал сразу после СМС-ок от Мегафона. Они уведомляли меня о сроках, успехе проверки моих данных и тд, следом летело сообщение от Теле2. За пару дней до перехода мне всё-таки позвонил сотрудник старого оператора. Вот этот разговор я запомню точно надолго – меня давно так не выводили из себя.

Что было? Девушка вежливо поинтересовалась о причине перехода и тд, всё было в рамках разумного. Но затем она стала меня уговаривать, чтобы я согласился получать рекламные материалы от Теле2. Напоминаю, что я от него уходил, а не планировал стать абонентом. Сперва я вежливо отказывал, но девушка сразу отвечала, что я её даже не дослушал и продолжала нести свои глупости. Почему я просто не завершил разговор? Я не бросаю трубки и прошу мне не звонить. Потому что понимаю: звонящий мне человек выполняет свою работу и делает это не из-за удовольствия. Мошенников это не касается, конечно.

Зелёный

Вот я и стал абонентом Мегафона. Что могу сказать:

Цены на тарифы выше, чем у Теле2. Но чтобы это понять, переходить было не обязательно, конечно.

на тарифы выше, чем у Теле2. Но чтобы это понять, переходить было не обязательно, конечно. За то, что я перешёл со своим номером, никаких плюшек не получил. Вообще ничего . В рекламе обещают бесплатный месяц при переходе, но на мой тариф акция не распространялась.

. В рекламе обещают бесплатный месяц при переходе, но на мой тариф акция не распространялась. Качество обычных разговоров на том же уровне. По крайней мере, в Москве.

обычных разговоров на том же уровне. По крайней мере, в Москве. Таких провалов в интернет-соединении, из-за которых я сменил оператора, пока не выявил.

Из полезного я заметил только МегафонТВ . В мой тариф он уже включён, по крайней мере.

. В мой тариф он уже включён, по крайней мере. Неизрасходованные минуты и интернет тоже перейдут на следующий месяц. Для этого нужно подключить услугу « Копилка ».

». Партнёрские акции тоже присутствуют, поищите в фирменном приложении.

Скорость интернета, сравнение с Теле2.

Сразу скажу, что никаких замеров скорости я не производил. Просто я знаю, как ловил мой старый оператор, места выбирал те же самые. Итак, в рекламе Мегафон сам себя частенько хвалит и сообщает о самом быстром интернете в России. Я готов поспорить. Скорость интернета ничуть не выше, чем у Теле2. Но зато в Мегафоне сигнал устойчивее и разница от смены локации приводит к снижению скорости, а не к потере интернета (как местами происходит у оператора с чёрным логотипом). По моей исключительно субъективной оценке: скорость у Теле2 нередко выше мегафоновской, но зато у зелёных само покрытие более бесшовное. Что это значит для нас: Теле2 даёт отличные скорости, но иногда может работать нестабильно, при этом Мегафон всегда стабилен, скорость может заметно снизиться, но точно не пропасть полностью. Именно стабильность я считаю главной в этом вопросе. В итоге: скорости скорее равны, но зато само покрытие у Мегафона лучше.

Стоило вообще менять оператора?

Я могу сказать, что качество связи более-менее схожее. Просто у Мегафона были десятилетия на улучшение сети, а Теле2 ввязался в эту конкурентную борьбу всего несколько лет назад. Честно говоря, я бы не менял оператора, если бы не этот провал в качестве интернета в конкретном месте. Более того, если бы там был Вай-Фай, я бы никогда не задумался о смене сим-ки, потому что просто не знал бы о проблеме. Стоит ли вам уходить из Теле2? Если у вас не возникало таких случаев, как у меня, то точно нет. Общее качество на хорошем уровне. С другим оператором вы, скорее всего, будете платить за связь больше, но не получите чего-то особенного. Стоит ли переходить в Теле2 от другого оператора? Если вас что-то не устраивает в нынешнем, то обязательно рассмотрите Tele2. Ему действительно есть, что вам предложить. Из всего этого следует, что четвёртый и самый молодой оператор догнал своих конкурентов. Ему лишь требуется время, чтобы стать ещё немного лучше. Почему я перешёл именно в Мегафон? Точно знал, что он хорошо ловит там, где мне это наиболее актуально. Вернусь ли я обратно в Теле2 через время? Вполне возможно. Я уходил без негатива, просто так сложились обстоятельства. Всем лайк!

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