Qwerty/Йцукен: почему именно в этом порядке? Причём здесь 19-й век?

Кое-что интересное про обычное.



Всем привет, каждый день мы пользуемся клавиатурами компьютера, телефона, поиска смартТВ и других девайсов. Мы хорошо знаем расположение клавиш и набиваем текст, даже не глядя на них. Но почему клавиатура имеет именно такой порядок букв? Почему не алфавитный? Все ответы в нашем материале. Поехали!

Итак, начнём с англоязычной раскладки. И сразу стоит сказать про пишущие машинки. В 19-м веке порядок букв там был самый очевидный – алфавитный. А для экономии места даже исключили пару цифр, а именно единицу и ноль. Их заменяли буквами «I» и «O». И это было вполне нормально. А ещё текст нельзя было печатать слишком быстро, потому что соседние буквы часто мешали друг другу.

Как они могли помешать? В печатных машинках буквы прочетывались на бумаге. Для этого букву нужно было отправить к листу, нажав на соответствующую клавишу. Тогда металлическая дужка, на которой находился оттиск буквы (молоточек), выпрыгивал из общего ряда. А если буквы были соседними, то они цеплялись дужками и останавливали весь процесс. До какого-то момента это казалось нормой. Но резкий скачок печатных материалов в количестве требовал и повышения скорости печати.

QWERTY. И решение этой проблемы нашлось. Но это было не так уж и просто, сами понимаете. Ведь буквы «раскидали» не случайным образом. Для этого были выписаны самые популярные комбинации букв. Вы представляете, какая это была работа? Во всех самых распространённых словах искать самые частовстречающиеся пары букв и выписывать их. Для чего это было сделано? Искали новый наиболее удобный и «скоростной» порядок букв. Так и пришли к знаменитому QWERTY. Суть в том, что в среднем ряду располагаются главные (основные) буквы, менее важные – ниже и выше, а редкоиспользуемые – по краям верхнего и нижнего ряда. Это помогло резко повысить скорость печати. Да, время на переучивание пришлось потратить, но это трата времени тут же окупилась.

ЙЦУКЕН. Первые печатные машинки тоже были в очевидном порядке. Но у нас особой популярности они не имели, так что и необходимости в реформе не возникало. Позднее импортные печатные машинки стали нормой, к нам они пришли уже после QWERTY-реформы. Так что более удобный порядок букв был выбран сразу. Тем более, что английский алфавит короче кириллицы. Поэтому делать нужно было сразу максимально удобно. Принцип был тот же: популярные – в центре, менее нужные – по краям.

С появлением клавиатур компьютеров уже можно было вернуть раскладку в алфавитное расположение. Но это бы потребовало бы повторного переучивания. А это потеря времени и снижение общего темпа. Так что всё оставил по-старому. И так ведь удобно, согласитесь.

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