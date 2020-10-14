iOS 14.2 Beta 3 вышла вместе с новыми iPhone 12 – что нового

Вышла 3-я бета-версия прошивки iOS 14.2 для разработчиков.



Презентация новых Айфонов закончилась. Но Apple этим не ограничилась и в этот же день выпустила новую 3-ю бету прошивки 14.2. Правда пока для разработчиков, но и новая публичная бета не за горами. А там и релиз.

В iOS 14.2 Beta 3 изменений очень мало. Видно, что разработчики уже допиливают прошивку. Она стала стабильнее, лишается болячек первых сборок.

Напомню, что про все нововведения iOS 14.2 мы уже писали. Самое значимое в iOS 14.2 – это то, что Shazam добавили в “Пункт Управления”.

Про то, как бесплатно получить аккаунт разработчика Apple, мы уже рассказывали. Рядовым владельцам Айфонов лучше дождаться или публичной беты, а лучше всего – релиза iOS 14.2.

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