iOS 14.4 Бета 2: какие изменения или исправления

На шаг ближе к 14.4.

14 января 2021 вышла 2-ая Бета iOS 14.4. Все подробности у нас. Поехали!

Эта прошивка нужна больше для исправления некоторых багов и ошибок. А более новых функций, чем в новой iOS 14.3, пока не добавлено. Ещё во второй Бета-версии 14.4 исключили баги 1-ой Беты. Такие как: невозможность нажать на код подтверждения в клавиатуре, проблемы с оповещениями.

Кстати, вместе с этой Бетой вышли ещё: macOS 11.2 Beta 2 и watchOS 7.3 beta 2.

Напомню, что эту прошивку могут установить себе только разработчики и тестировщики. Прошивка для всех выйдет в начале 2021 года. Следите за обновлениями и новостями на Блохе. Всем лайк!

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