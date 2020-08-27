iPad Air 4 получит порт USB-C и тонкие рамки

Полный редизайн!

iPad Air следующего поколения сможет похвастаться целым рядом нововведений. Рамки по бокам экрана станут заметно меньше, планшет оснастят портом USB Type-C, а дактилоскопический сенсор Touch ID окажется наверху.

Такие выводы можно сделать на основе снимков руководства пользователя, которые выложил в интернет пользователь твиттера под ником DuanRi.

iPad Air 4

Touch ID

via 小红书 pic.twitter.com/2jc09uAKUY — DuanRui (@duanrui1205) August 27, 2020

Судя по фото, сканер отпечатков пальцев iPad Air 4 встроен в кнопку включения и размещен на верхней грани корпуса.

Современный порт USB Type-C наконец-то придет на замену древнему Lightning.

Внешне новинка напоминает iPad Pro, но грани тут не такие острые. Более тонкие рамки позволяют рассчитывать на незначительное увеличение диагонали экрана.

Наконец, на картинке виден смарт-коннектор. Его можно использовать, например, для подключения фирменной клавиатуры от Apple.

Напомним, что последняя версия iPad Air была представлена в марте 2019 года. Планшет сохранил дизайн iPad Air 2, но получил более мощный чипсет A12 Bionic, 10,5-дюймовый дисплей Retina и поддержку Apple Pencil.

Источник: Cult of Mac

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