10 классных фишек iOS 14
Полезные функции новой iOS.
Операционная система iOS 14 скорее всего станет доступна для всех желающих уже в сентябре. Но изучить ее можно уже сейчас — публичная бета-версия лежит в открытом доступе. И она стабильно работает. Не знаете, как ее установить? Наша подробная инструкция в помощь.
Оценить iOS 14 может самый широкий круг пользователей iPhone. Дело в том, что она поддерживает даже iPhone 6S, представленный в 2015 году. Со списком поддерживаемых устройств вы можете ознакомиться ниже.
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7-го поколения)
Мы же расскажем о самых интересных фишках новой яблочной операционной системы.
Долгожданные виджеты
Самое главное и интересное — виджеты наконец-то добрались до iOS. Смотрятся они так:
И их можно легко добавить на главный экран. Как это сделать? Достаточно зажать палец на экране, затем нажать на значок «плюс» в правом верхнем углу экрана и добавить тот виджет, который вам нужен.
Например, погоду:
Размер виджета также можно настроить при его добавлении:
Удобно же, да? Все интуитивно понятно и просто.
Библиотека приложений
Для iOS 14 компания Apple подготовила совершенно новый стиль отображения приложений. Теперь они размещены в тематических папках — например, игры или социальные сети. Для того, чтобы увидеть весьма удобные «плитки», достаточной свайпнуть вправо. Вот, как это выглядит:
Новое меню с поиском
Если с главного экрана свайпнуть влево, то вы получите доступ к меню с поиском. Удобно!
Звонок теперь выглядит иначе
Apple изменила внешний вид входящего звонка. Теперь он располагается в виджете сверху с именем и номером абонента. Можно легко принять или отклонить вызов.
В iOS 14 есть переводчик!
Купертиновцы добавили в iOS 14 свой переводчик. И он, ура, поддерживает русский язык. Отличное нововведение для путешественников.
Приложение «Перевод». Вот, как он переводит:
Сири стала умнее
Обновленная Сири получила новый дизайн и научилась отправлять голосовые сообщения. И, да, она говорит на русском языке. Достаточно сказать: «Привет, Siri» → «Отправь сообщение» → Назвать адресата → продиктовать. Всё!
Обновление «Карт»
Карты Apple Maps стали еще удобнее. В них, например, добавили новый вид транспорта — велосипед. Но в России маршруты на нем работают не везде. Наверняка в будущем это исправят. А также добавят возможность добавлять отзывы и отслеживать камеры на дорогах (в США уже работает).
Закрепление бесед в сообщениях
Стандартное приложение «Сообщения» в iOS 14 дает возможность закрепить нужные беседы (до девяти штук) в верхней части экрана для быстрого доступа.
Достаточно свайпнуть на нужном диалоге (или групповом чате) слева-направо.
Индикатор активности камеры и микрофона
Вы всегда будете знать, когда камера или микрофон работают — в правом верхнем углу экрана загорается крошечный зеленый огонек.
Классные новые обои
В iOS 14 добавлены три новых изображения для использования в качестве обоев. Выглядят они стильно и лаконично — в духе Apple.
В будущем мы продолжим делиться с вами новыми фишками iOS 14. Оставайтесь с нами!
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Насколько помню Сири давно умеет отправлять сообщения.