10 классных фишек iOS 14

Полезные функции новой iOS.

Операционная система iOS 14 скорее всего станет доступна для всех желающих уже в сентябре. Но изучить ее можно уже сейчас — публичная бета-версия лежит в открытом доступе. И она стабильно работает. Не знаете, как ее установить? Наша подробная инструкция в помощь.

Оценить iOS 14 может самый широкий круг пользователей iPhone. Дело в том, что она поддерживает даже iPhone 6S, представленный в 2015 году. Со списком поддерживаемых устройств вы можете ознакомиться ниже.

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7-го поколения)

Мы же расскажем о самых интересных фишках новой яблочной операционной системы.

Долгожданные виджеты

Самое главное и интересное — виджеты наконец-то добрались до iOS. Смотрятся они так:

И их можно легко добавить на главный экран. Как это сделать? Достаточно зажать палец на экране, затем нажать на значок «плюс» в правом верхнем углу экрана и добавить тот виджет, который вам нужен.

Например, погоду:

Размер виджета также можно настроить при его добавлении:

Удобно же, да? Все интуитивно понятно и просто.

Библиотека приложений

Для iOS 14 компания Apple подготовила совершенно новый стиль отображения приложений. Теперь они размещены в тематических папках — например, игры или социальные сети. Для того, чтобы увидеть весьма удобные «плитки», достаточной свайпнуть вправо. Вот, как это выглядит:

Новое меню с поиском

Если с главного экрана свайпнуть влево, то вы получите доступ к меню с поиском. Удобно!

Звонок теперь выглядит иначе

Apple изменила внешний вид входящего звонка. Теперь он располагается в виджете сверху с именем и номером абонента. Можно легко принять или отклонить вызов.

В iOS 14 есть переводчик!

Купертиновцы добавили в iOS 14 свой переводчик. И он, ура, поддерживает русский язык. Отличное нововведение для путешественников.

Приложение «Перевод». Вот, как он переводит:

Сири стала умнее

Обновленная Сири получила новый дизайн и научилась отправлять голосовые сообщения. И, да, она говорит на русском языке. Достаточно сказать: «Привет, Siri» → «Отправь сообщение» → Назвать адресата → продиктовать. Всё!

Обновление «Карт»

Карты Apple Maps стали еще удобнее. В них, например, добавили новый вид транспорта — велосипед. Но в России маршруты на нем работают не везде. Наверняка в будущем это исправят. А также добавят возможность добавлять отзывы и отслеживать камеры на дорогах (в США уже работает).

Закрепление бесед в сообщениях

Стандартное приложение «Сообщения» в iOS 14 дает возможность закрепить нужные беседы (до девяти штук) в верхней части экрана для быстрого доступа.

Достаточно свайпнуть на нужном диалоге (или групповом чате) слева-направо.

Индикатор активности камеры и микрофона

Вы всегда будете знать, когда камера или микрофон работают — в правом верхнем углу экрана загорается крошечный зеленый огонек.

Классные новые обои

В iOS 14 добавлены три новых изображения для использования в качестве обоев. Выглядят они стильно и лаконично — в духе Apple.

В будущем мы продолжим делиться с вами новыми фишками iOS 14. Оставайтесь с нами!

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