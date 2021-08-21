10 советов, как увеличить время работы iPhone

Расскажем и покажем.

Не хватает батареи на айфоне? Приходится заряжать по несколько раз за день? Таскаете с собой пауэрбанк? Что же, попробуем вам помочь. Назовем 10 действенных способов увеличить время работы iPhone (любого).

Поехали.

1) Отключаем пуш-уведомления: Открываем Настройки, заходим в Уведомления. Выбираем те приложения, от которых вам не обязательно получать уведомления.

Сохраняет заряд батареи за счет того, что экран загорается реже, микрофон также задействуется не так часто, ну и сама система не грузится постоянными пушами.

2) Отключите функцию Экранное время: Эта функция и правда нагружает аккумулятор. И практически бесполезна.

Заходите в Настройки, после в Экранное время и выключайте. Оно вам точно не нужно.

3) Отключаем Handoff: Функция, позволяющая начать на одном устройстве, продолжить затем на другом. Надо? Оставляйте. Нет? Избавляйтесь.

Идем в Настройки, Основные, AirPlay и Handoff. Выключаем последнее.

4) Отключаем обновление ненужных приложений: Идите в Настройки, Основные, Обновление контента. Выключайте обновления для тех приложений, которые вам не важны.

Жрет аккумулятор эта фишка очень активно.

5) Уменьшаем время автоблокировки экрана: Позволит сэкономить заряд также.

Идите в Настройки, Экран и Яркость, Автоблокировка. Выбирайте наименьший вариант. Да, поднятие для активации тоже выключите.

6) Автоматический переход на темную тему: Включайте не думая.

Идите в Настройки, Экран и Яркость, выбирайте Автоматически. С темной темой заряд будет расходоваться не так быстро.

7) Выключаем Siri: Если не пользуетесь.

Идите в Настройки, Siri и Поиск, убираем Привет, Siri и вызов ее боковой кнопкой.

Это сильно экономит заряд батареи. Проверено.

8) Ограничьте службы геолокации для приложений: Нужно вам не для всего ПО, ведь так?

Идите в Настройки, Конфиденциальность, Службы геолокации, убирайте, там, где не надо.

Геолокация очень сильно грузит аккумулятор.

9) Разрешение и частоту записи видео можно смело уменьшить: 4K + 60 fps вам явно не нужны.

Идите в Настройки, Камера, Запись видео. Снижайте качество.

10) Автоматическое включение энергосбережения: Ставьте на 30 или 40%.

Что сделать? Пошагово:

Быстрые команды

Автоматизация

Создать автоматизацию для себя

Уровень заряда

Опускается ниже (ставьте, например, на 30, 40, 50%, сколько хотите)

Вкл./выкл. режим энергосбережения

Спрашивать до запуска (выключаем)

Сохраняем

Всё

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