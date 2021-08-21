10 советов, как увеличить время работы iPhone
Расскажем и покажем.
Не хватает батареи на айфоне? Приходится заряжать по несколько раз за день? Таскаете с собой пауэрбанк? Что же, попробуем вам помочь. Назовем 10 действенных способов увеличить время работы iPhone (любого).
Поехали.
1) Отключаем пуш-уведомления: Открываем Настройки, заходим в Уведомления. Выбираем те приложения, от которых вам не обязательно получать уведомления.
Сохраняет заряд батареи за счет того, что экран загорается реже, микрофон также задействуется не так часто, ну и сама система не грузится постоянными пушами.
2) Отключите функцию Экранное время: Эта функция и правда нагружает аккумулятор. И практически бесполезна.
Заходите в Настройки, после в Экранное время и выключайте. Оно вам точно не нужно.
3) Отключаем Handoff: Функция, позволяющая начать на одном устройстве, продолжить затем на другом. Надо? Оставляйте. Нет? Избавляйтесь.
Идем в Настройки, Основные, AirPlay и Handoff. Выключаем последнее.
4) Отключаем обновление ненужных приложений: Идите в Настройки, Основные, Обновление контента. Выключайте обновления для тех приложений, которые вам не важны.
Жрет аккумулятор эта фишка очень активно.
5) Уменьшаем время автоблокировки экрана: Позволит сэкономить заряд также.
Идите в Настройки, Экран и Яркость, Автоблокировка. Выбирайте наименьший вариант. Да, поднятие для активации тоже выключите.
6) Автоматический переход на темную тему: Включайте не думая.
Идите в Настройки, Экран и Яркость, выбирайте Автоматически. С темной темой заряд будет расходоваться не так быстро.
7) Выключаем Siri: Если не пользуетесь.
Идите в Настройки, Siri и Поиск, убираем Привет, Siri и вызов ее боковой кнопкой.
Это сильно экономит заряд батареи. Проверено.
8) Ограничьте службы геолокации для приложений: Нужно вам не для всего ПО, ведь так?
Идите в Настройки, Конфиденциальность, Службы геолокации, убирайте, там, где не надо.
Геолокация очень сильно грузит аккумулятор.
9) Разрешение и частоту записи видео можно смело уменьшить: 4K + 60 fps вам явно не нужны.
Идите в Настройки, Камера, Запись видео. Снижайте качество.
10) Автоматическое включение энергосбережения: Ставьте на 30 или 40%.
Что сделать? Пошагово:
- Быстрые команды
- Автоматизация
- Создать автоматизацию для себя
- Уровень заряда
- Опускается ниже (ставьте, например, на 30, 40, 50%, сколько хотите)
- Вкл./выкл. режим энергосбережения
- Спрашивать до запуска (выключаем)
- Сохраняем
- Всё
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