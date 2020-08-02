Более 20 ценных советов для владельцев iPhone

Много полезных советов!

Пользуетесь ли вы iPhone с самой первой модели или же купили свой первый смартфон с «яблоком» на крышке только вчера, не важно. Эта инструкция будет полезна для каждого! В ней гора реально ценных советов для пользователей iPhone. Причем большинство из них известны далеко не всем.

Покупаете iPhone с рук? Обязательно проверьте это

При покупке iPhone с рук люди проверяют внешний вид, камеру, динамик и другие видимые и осязаемые моменты. При этом одна важнейшая невидимая деталь в большинстве случаев проходит мимо покупателей.

Речь идет о проверке iPhone на «утопленника». В каждом iPhone вне зависимости от модели есть индикатор, который показывает, имел ли смартфон контакт с водой. Во всех современных iPhone индикатор располагается в слоте SIM-карты:

Если у покупаемого вами с рук iPhone индикатор контакта с жидкостью красный, ни в коем случае не покупайте этот смартфон!

Такой iPhone — бомба замедленного действия. Имевший плотный контакт с водой смартфон может выйти из строя через несколько недель или месяцев. Совершенно внезапно и без предупреждения.

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Перестали чувствовать кнопки на iPhone в чехле? Обманите мозг

В чехлах для iPhone, особенно в кожаных, может возникать ощущение того, что кнопки плохо чувствуются. Они нажимаются словно с трудом, из-за чего их использование становится неприятным.

Есть нестандартный, но чудодейственный способ, который позволит избавиться от этого чувства. Снимите чехол с iPhone и нажмите на каждую кнопку по отдельности примерно 20-30 раз. После надевайте чехол и проверяйте, разница будет колоссальная! Неприятное ощущение от нажатия кнопок в чехле пропадет.

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Чехлы от Apple для iPhone можно брать по нормальным ценам

Многие чехлы для iPhone являются сезонными. Обычно Apple выпускает новые коллекции чехлов летом и весной, при этом переставая продавать часть старых чехлов. Разница же между аксессуарами из разных коллекций заключается только в цветах.

Запасы таких чехлов впоследствии реализуются через партнеров. «Старые» чехлы попадают к официальным ритейлерам, которые не могут продавать аксессуары по огромным ценам Apple. Как итог, на лучшие чехлы для iPhone появляются скидки.

И очень часто эти скидки реально крупные. Лучшие предложения замечены в интернет-магазине «Билайна». Там скидки на чехлы иногда превышают 60%. Также нередко отличными скидками радуют «М.Видео» и МТС.

Проверка цен занимает буквально несколько минут. При этом найти оригинальный и сверхкачественный чехол от Apple для своего iPhone по смешной цене действительно можно.

Куча «скрытых» функций в Safari

В браузере Safari, который признается одним из самых часто используемых приложений в мире, есть масса «скрытых» функций. Все они скрываются под кнопками в Safari, появляясь при длительном зажатии.

Длительно зажимать в Safari можно практически на всех кнопках. Зажатие на стрелочке «Вернуться» открывает историю переходов:

На кнопке «Закладки» — опции быстрого добавления страницы в закладки или список чтения:

На переключателе страниц — опции быстрого открытия новой вкладки или новой частной вкладки:

В меню переключения между открытыми страницами тоже есть кнопки с возможностью зажатия.

Длительное удержание кнопки «Закрыть» позволяет закрыть все вкладки одновременно:

А зажатие плюсика открывает список недавно закрытых веб-страниц:

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Быстрое открытие ссылок в новом окне

Нам постоянно приходится открывать ссылки в новом окне в Safari, например, чтобы почитать статью или новость чуть позже. И каждый раз для этого требуется прицеливаться по ссылке, зажимать ее, томиться в секундном ожидании появления всплывающего меню и только после этого нажимать «Открыть в новой вкладке».

Исключить необходимость во всех этих действиях крайне просто. Любую ссылку в Safari можно открыть в новой вкладке, просто тапнув по ней двумя пальцами одновременно. Удобнее всего делать это указательным и средним пальцами. Жест невероятно удобный, но знают о нем не все.

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Лайфхак для просмотра сериалов или чтения ночью

Любой любитель засыпать перед сном под книжку или любимый сериал подтвердит, что дисплей iPhone или iPad слишком яркий. Даже с функцией Night Shift, технологией True Tone и выкрученной на минимум яркостью.

К счастью, действенное и удобное в использовании решение есть. Перейдите в «Настройки» — «Основные» → «Универсальный доступ» → «Адаптация дисплея» и включите функцию «Понижение точки белого». Дисплей вашего iPhone моментально станет менее ярким. Отрегулируйте функцию, установив наиболее подходящую яркость. Лучше всего это делать непосредственно вечером или ночью, когда вы обычно засыпаете.

Затем вернитесь в меню «Универсальный доступ», выберите «Быстрая команда» и поставьте флажок на пункте «Понижение точки белого». Теперь вам достаточно трижды нажать на кнопку «Домой» (или «Питание» на iPhone без кнопки на передней панели), чтобы быстро включить уменьшенную яркость для комфортного использования смартфона вечером и ночью. Аналогичное тройное нажатие отключает функцию. Невероятно удобно и помогает нормально засыпать!

Оригинальный аккумулятор легко распознать

Как известно, смена аккумулятора в iPhone не только увеличивает его время работы, но и сильно ускоряет. Но важно менять батарею на оригинальную, а не на подделку с AliExpress.

Отличить качественный аккумулятор от неоригинального невероятно просто. Достаточно посмотреть на его контакты. Они должны быть золотыми и абсолютно чистыми.

Если есть хоть малейших намек на грязь или помутнение цвета контактов, знайте, что вы покупаете подделку. Окажется ли она нормальной или нет, неизвестно. Другие детали, которые позволяют отличить оригинальные аккумуляторы от подделок мы собрали в этой статье.

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Разряжается iPhone? Откалибруйте его аккумулятор

Низкое время работы без подзарядки — одна из самых частых жалоб пользователей iPhone. Чаще всего для того, чтобы вернуть автономность в порядок достаточно откалибровать аккумулятор. Уже давно известно, что это работает. Для этого:

Полностью разрядите аккумулятор iPhone (до 0%, смартфон должен выключиться). Подключите смартфон к зарядке. Он включится. Сразу после этого отключите его. iPhone должен заряжаться выключенным. Оставьте iPhone на 5-6 часов подключенным к зарядке. Оптимально — на ночь.

Вот такая оригинальная во многом процедура выполняет калибровку аккумулятора iPhone. После нее время работы без подзарядки увеличится.

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Отключите «Экранное время»

«Экранное время» — это функция, которая позволяет следить за использованием приложений и ограничивать их использование при необходимости. Например, можно запретить запускать «ВКонтакте» на iPhone больше, чем на час в день.

Функция полезная, но крайне «прожорливая». И когда пользователи узнают об этом, то у них отпадает желание использовать ее. «Экранное время» сильно садит аккумулятор. В iOS 12 и iOS 13 нет ни одной другой функции, которая садила бы iPhone активнее.

Поэтому, если вам дорого время работы смартфона без подзарядки, обязательно отключите «Экранное время». Сделать это можно в меню «Настройки» → «Экранное время».

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iPhone новый или восстановленный? Узнать за 5 секунд

Часто нерадивые продавцы на «Авито» или «Юле» пытаются впарить восстановленный iPhone вместо нового. Проверить, каким же все-таки является iPhone очень просто. Достаточно зайти в «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве» и обратить внимание на пункт «Модель».

Если первая буква модельного номера M — это новый iPhone. Он никогда не восстанавливался Apple и не был возвращен по гарантии. Если же первая буква F — iPhone официально восстановленный. Он был отремонтирован Apple и пущен в продажу с пометкой «Как новый» по сниженной цене.

Кроме этого, первая буква может быть N — iPhone был выдан пользователю, как замена по гарантии. Ничего страшного в этом нет, Apple выдает в качестве замены совершенно новые iPhone. Еще одна начальная буква, P — означает, что iPhone подарочный, с гравировкой на корпусе.

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