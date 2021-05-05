3 крутые фишки iOS 14.5, о которых вы не знали

iOS 14.5 продолжает удивлять.

Казалось бы, мы изучили iOS 14.5 вдоль и поперек, никаких секретов не осталось. Но нет. Мы продолжаем находить новые фишки. Сегодня расскажем вам о трех, с которыми вы наверняка не знакомы. Мы ведь и сами не были до сего момента.

Итак, вот на что, оказывается способна iOS 14.5.

1) Отвечаем на звонок с помощью Siri

У вас есть беспроводные наушники AirPods 2, премиальные AirPods Pro или безумно дорогие AirPods Max? Что же, вы сможете ответить на входящий звонок, просто сказав слово! Да, достаточно дать команду Siri.

Включается это так:

Переходим в Настройки. После в Телефон.

Затем выбираем опцию Объявление вызовов.

И включаем Только наушники.

Теперь, когда вам звонят, просто скажите «ответить» или «сбросить вызов. Siri все сделает. Проверено!

2) Запрет слежки с помощью маячка AirTag

Не хотите, чтобы за вами следили с помощью нового поискового маячка Apple. Тогда зайдите в Локатор, затем в Я, а после Уведомление о безопасности для вещи. Включаем.

Теперь, когда рядом окажется мета AirTag, айфон скажет об этом.

3) Возможность писать Siri, а не говорить с ней

Теперь Siri можно писать, а не говорить с ней. Да, такое было и раньше. Но сейчас это стало куда удобнее. Общение с Siri в текстовом формате больше не занимает весь экран (и он больше зловеще не чернеет). Все быстро и предельно интуитивно.

Надо лишь зайти в Настройки, затем в Универсальный доступ, а после в Siri. Включаем опцию Ввод текста для Siri.

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