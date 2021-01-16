3 мега-полезные настройки Safari на iPhone, о которых вы не знали

Слушайте внимательно.

Всем здрасьте. Пользуетесь браузером Safari на своем айфоне? И вы наверняка не знаете, на что он способен. Рассказываем о трех его полезных и неочевидных фишках.

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Выбор места сохранения файлов при загрузке

Вы можете выбрать, где именно будут сохраняться файлы, которые вы загружаете из сети (доступно в iOS 13 и 14). Просто зайдите в «Настройки» → Safari → «Загрузки» и укажите папку, которая удобна для вас.

Очистка списка загрузок в автоматическом режиме

Тоже все просто. Заходим в «Настройки» → Safari → «Загрузки», выбирайте, как часто чистить историю (через день, а, может, сразу после того, как файл загружен).

Автоматическое закрытие вкладок

Также полезно. В Safari зачастую скапливаются сотни и сотни старых страниц. Посмотрите сами. Удивились? Так вот, в «Настройки» → Safari → «Закрытие вкладок» можно выбрать интервал автоматического закрытия неиспользованных страниц. Например, через сутки, неделю или месяц. Удобно.

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