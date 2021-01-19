3 самых полезных виджета для вашего iPhone

Ставим обязательно.

Ваш айфон поддерживает iOS 14 (а это, напомним, все модели, начиная с iPhone 6s и iPhone SE первого поколения)? Что же, значит вам повезло — вы можете пользоваться виджетами. Это удобно.

Сегодня мы называем три самых полезных (на наш взгляд).

Виджет аккумулятора

Один из самых полезных виджетов, которые рекомендуем установить в «квадрате» на главном экране. Теперь вы совершенно точно никогда не ошибетесь, сколько % осталось.

Виджет погоды

Расширенный виджет погоды (рекомендуем не родной, а от «Яндекс», он точнее) также обязателен. Он покажет температуру (фактическую и по ощущениям) на несколько дней вперед, погодные условия и так далее.

Конвертер валют

Качаем здесь. А затем ставим на главный экран. Всегда будете в курсе текущих курсов, а также легко сможете переводить различные суммы из одной валюты в другую.

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