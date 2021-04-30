4 новые функции iOS 14.5, которые нужно включить сразу — показываем как

Рассказываем.

Установили iOS 14.5? Но еще не копались в настройках? Что же, расскажем вам о четырех главных фишках, которые следует включить незамедлительно. И, конечно, покажем, как это сделать.

Читаем.

1) Скажем нет назойливой рекламе и слежке!

Не хотите, чтобы приложения вас отслеживали и предлагали на основе вашего поведения рекламу?

Тогда заходим в «Настройки» -> «Конфиденциальность» -> «Отслеживание» и сдвигаем ползунок напротив пункта «Трекинг-запросы приложениями» влево.

2) Реалистичный голос Siri

Siri научилась говорить на русском языке естественно и непринужденно. Больше она не звучит, как робот.

Как включить такую приятную Siri? Зайти «Настройки» -> «Siri и Поиск» -> «Голос Siri», затем выбрать «Голос 2».

3) Включаем комфортные оповещения о вызовах на Apple Watch

Обладатели смарт-часов от Apple теперь могут настроить громкость вызова при использовании гарнитуры.

Для этого идем в приложение Watch на iPhone, затем открываем «Универсальный доступ», после находим новый пункт «Уведомления от наушников», включаем. Теперь часы предупредят вас, если вы слушаете музыку слишком громко. Кроме того, сам вызов станет тише, а вибрация на руке во время вызова, напротив сильнее.

4) Качаем только Release Candidate-версии iOS

Есть профиль бета-тестера, но надоело качать все бета-версии без исключения? Поправимо в iOS 14.5. Заходим в «Настройки», далее в «Основные», затем в «Обновление ПО». Вот так:

Внизу видим «Также доступно». Кликаем и выбираем.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)