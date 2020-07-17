4 причины, по которым владельцы iPhone уходят на Android

Почему переходят?

В последние несколько лет зафиксировано увеличение количество «перебежчиков» с iPhone на Android-смартфоны и наоборот. Почему людям не сидится на месте и они решаются на смену платформы? В этом материале поговорили об основных причинах, по которым пользователи меняют iPhone на Android-смартфоны.

1. Цена

Сразу к основной причине. В отличие от iPhone, которых выходит всего три штуки в году, новые Android-смартфоны приходят на рынок десятками. Большинство новинок выступают в средней или бюджетной ценовой категории. При этом новые современные функции у смартфонов появляются.

Низкая цена таких устройств по отношению к iPhone и привлекает покупателей. Причем речь идет не только о России и о странах, где спрос на дорогие смартфоны низкий.

Интересно, что флагманские Android-смартфоны дорожают не меньше iPhone с каждым годом. Однако из-за наличия большого выбора более доступных смартфонов под управлением Android, владельцы iPhone и решаются на переход.

2. Свобода

У пользователей Android-смартфонов больше свободы в управлении устройством, чем у владельцев iPhone. Возможности по загрузке бесплатных приложений, гибкому использованию файловой системы и регулярной персонализации интерфейса являются привлекательными для пользователей iPhone.

3. Простота в настройке и управлении

Считается, что iPhone — простой смартфон, в использовании которого не приходится «заморачиваться». Android-устройства же обычно называются сложными, предназначенными для тех, кто не прочь разобраться в технической стороне вопросы.

Однако на практике iPhone во многом сложнее Android-смартфонов, что отпугивает пользователей. Невозможность быстрой установки собственных рингтонов, необходимость загрузки контента через iTunes и прочие подобные действия побуждают владельцев iPhone переходить на Android-смартфоны.

4. Желание попробовать новое

Эту причину озвучили сами «перебежчики» в одном из недавних опросов. По словам пользователей, они решили перейти с iPhone на Android-смартфон просто потому, что захотели попробовать что-то новое. К слову, аналогичная причина входит в пятерку самых популярных у бывших владельцев Android-устройств, выбравших iPhone.

Ранее мы опубликовали подробный обзор камер новых iPhone.

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