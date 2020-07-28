4 способа, которые не дадут аккумулятору вашего iPhone умереть раньше времени

Важно знать!

В конце 2017 года сообщество Apple поразила новость — iPhone с истощенными аккумуляторами искусственно замедляются. Apple делает это с благой целью — для того, чтобы смартфоны не выключались при пиковых нагрузках из-за нехватки мощности. Как же не допустить этого самого истощения аккумулятора iPhone? В этом материале рассказали о четырех наиболее действенных способах, которые позволят аккумулятору вашего iPhone жить как можно дольше.

Перед тем, как приступать непосредственно к способам отметим, что Apple официально извинилась перед пользователям за неумышленное, но все-таки сокрытие существования функции искусственного замедления iPhone. Помимо извинений, компания добавила в iOS функцию, позволяющую отключать намеренное замедление iPhone, даже если у него истощенный аккумулятор. О том, как воспользоваться этой функцией мы рассказали в этой инструкции.

С введением закончили, переходим к способам, позволяющим эффективно продлить жизнь аккумулятора iPhone.

1. Ни в коем случае не допускайте переохлаждения и перегрева iPhone

Во всех моделях iPhone (как и в принципе в любых современных смартфонах) установлен литий-ионный аккумулятор. Его главными врагами являются холод и жара. Именно из-за пребывания аккумулятора в неугодных для себя условиях он и истощается быстрее всего. Практическое применение этого совета поможет сохранить жизнь батарее iPhone сильнее, чем использование всех трех представленных ниже.

iPhone нельзя оставлять даже на относительно короткое время под прямыми лучами солнца, когда температура превышает 30°C. Корпус смартфона быстро нагревается, а вместе с ним и аккумулятор. Но если для большинства компонентов iPhone нагрев не страшен, то для батареи он просто-напросто губителен. В связи с этим, не кладите смартфон в места, где на него может попадать прямой солнечный свет.

Особенное внимание необходимо проявлять в автомобиле. Многие пользователи привыкли хранить iPhone на приборной панели, совершенно не переживая о том, что смартфон там серьезно нагревается.

Не менее важно правильно использовать iPhone зимой, когда на улице минусовая температура. Смартфоном не рекомендуется пользоваться в течение длительного времени, если температура ниже 0°C. Поэтому, если вы находитесь на улице зимой и вам поступает входящий звонок, лучше всего зайти в ближайшее здание или магазин и поговорить там. В ином случае iPhone охладится, что пагубно повлияет на его аккумулятор.

С массой ценных советов о том, как правильно использовать iPhone зимой вы можете ознакомиться в этой статье.

2. Не разряжайте iPhone полностью

Среди действительно большого количества пользователей iPhone бытует мнение, что смартфон требуется ставить на зарядку только после полной разрядки. На самом же деле это в корне неправильно. У современных литий-ионный аккумулятор отсутствует «эффект памяти», из-за которого происходит потеря емкости при зарядке не полностью разрядившегося аккумулятора. «Эффект памяти» был особенностью старого типа аккумуляторов, которые не используются в мобильных устройствах более 10 лет.

Более того, специалисты из Университета Юты еще пять лет назад установили и подтвердили, что зарядка iPhone до его полной разрядки продлевает жизнь аккумулятора до 2,5 раз! Эксперты установили практическим путем, что если ставить iPhone на зарядку с зарядом от 20%, то его батарея проживет гораздо дольше.

Важно отметить, что добиться максимального продления срока жизни аккумулятора позволит установка iPhone на зарядку до того, как его заряд упадет ниже 50%. Да, об этом многие не знают, но это подтвержденный факт.

3. Пользуйтесь только оригинальным зарядным адаптером

Оригинальные зарядные устройства Apple весьма дорогие. Однако пользователям iPhone настоятельно рекомендуется использовать именно их. Причина заключается в том, что китайские зарядные адаптеры с крайне низкой ценой, негативно влияют на аккумулятор iPhone. Дешевые неоригинальные зарядные устройства собираются из некачественных компонентов, в чем можно убедиться при их разборе. Внутри таких адаптеров полный «колхоз».

Таким образом, если идущий в комплекте с вашим iPhone зарядный адаптер вдруг сломался или был утерян, не поскупитесь на покупку аналогичного (или же от iPad с увеличенной мощностью). Только заряжая смартфон с его помощью, вы будете уверены, что заряд аккумулятора не утекает без причины.

4. Используйте трюк с длительной зарядкой

Данный трюк советуют мастера ведущих сервисных центров, досконально знающих принципы работы литий-ионных аккумуляторов. У батарей есть верхний и нижний флаги, которые отвечают за фиксацию пройденного цикла зарядки. Со временем эти флаги смещаются и цикл начинает проходить быстрее, соответственно и истощение аккумулятора ускоряется.

Но существует способ сбросить позиции флагов. Для этого требуется раз в три месяца проводить следующую процедуру:

Полностью разрядите iPhone. Зарядите смартфон до 100%. Подержите iPhone на зарядке в течение 8-12 часов (проще всего оставить на ночь — это безопасно).

В результате этого простого метода флаги аккумулятора будут сброшены и циклы работы вновь начнут считаться правильно.

Следование этим способам обязательно поможет вам продлить жизнь аккумулятора вашего iPhone и отсрочить истощение!

Смотрите также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

(4,39 из 5, оценили: 56, ваш голос учтён) Рейтинг статьи:из 5, оценили: